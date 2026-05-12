La nueva tecnología que utilizarán los árbitros del VAR en los playoffs del Torneo Apertura

A partir de los cuartos de final, se aplicarán cámaras nuevas en un sector clave del campo de juego.

La nueva tecnología que tendrá el VAR en el Torneo Apertura.

Se confirmó la implementación de una nueva tecnología en este Torneo Apertura que ayudará a los árbitros de campo y a los del VAR en un sector clave del campo de juego. Estas son las cámaras en la línea del arco, que ayudarán a determinar con mayor precisión si la pelota entró o no y si se debe convalidar el gol.

Estas cámaras eran pedidas hace rato, ya que en Europa se implementaron a la par del VAR e incluso los jueces de campo tienen un reloj que les emite una alerta si la pelota traspasó la línea.

La tecnología en el fútbol va mejorando cada vez más, y los árbitros cuenten con varias herramientas para mantener sus errores en el menor margen posible. Desde el VAR, hasta el offside semiautomático , son varias las implementaciones en los últimos años.

Para estos cuartos de final del Torneo Apertura, la AFA decidió que se pondrá en prueba la tecnología de las cámaras de gol line, que pueden precisar de una mejor manera si la pelota ingresó completa o no en el arco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/okdobleamarilla/status/2054302568835129492?s=20&partner=&hide_thread=false #AHORA | HABRÁ CÁMARAS DE GOL LINE A PARTIR DE CUARTOS DE FINAL



Se trata de una herramienta para detectar con mayor facilidad si una pelota cruzó o no la línea de meta



Belgrano-Unión y Argentinos-Huracán serán los primeros partidos en los que se lo implementará



Vía… pic.twitter.com/EalZXXImAY — doble amarilla (@okdobleamarilla) May 12, 2026

Desde el partido entre Belgrano y Unión, que pondrá el inicio de los cuartos de final del Torneo Apertura hasta la final del campeonato, estas cámaras estarán para ayudar a los jueces de campo y del VAR.

Esta tecnología se pedía con euforia desde aquella jugada recordada en la victoria 3-2 de Boca sobre River en la Copa de la Liga 2024. Con el encuentro todavía 1-1, Chiquito Romero reaccionó y la sacó sobre la línea. Ninguna de las cámaras daba una imagen clara, por lo que el árbitro del partido decidió no validar el gol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaArchivo/status/2032594806225207414?s=20&partner=&hide_thread=false Atajada de Chiquito Romero vs River, cuartos de final de la Copa de la Liga 2024. pic.twitter.com/2PyXaoukv1 — Archivo Boca (@BocaArchivo) March 13, 2026

Los árbitros para los cuartos de final del Torneo Apertura

El neuquino Darío Herrera forma parte del grupo de cuatro árbitros principales que resolvió AFA para los cruces de cuartos de final del torneo Apertura, a disputarse el martes 12 y miércoles 13 de mayo.

Por reglamento, no se pueden repetir árbitros para equipos en fases consecutivas. Tanto Andrés Merlos como Fernando Echenique y Leandro Rey Hilfer no pitaron en octavos de final, donde Herrera sí lo hizo en el clásico cordobés. El neuquino pasa por un gran momento profesional, ya que además será uno de los tres árbitros argentinos en la Copa del Mundo.

De cara a lo que viene, el mendocino Merlos irá a Belgrano-Unión, Echenique estará en Argentinos-Huracán, Herrera viajará a Rosario para Central-Racing y Rey Hilfer impartirá justicia en el Monumental entre River y Gimnasia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/2054033827912118403?s=20&partner=&hide_thread=false ¡Momento de definición! Hoy se pondrán en marcha los #CuartosDeFinal del #TorneoMercadoLibre 2026 pic.twitter.com/3tGQpHqXBL — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) May 12, 2026

Entre los cuartos y árbitros VAR designados, como siempre, hay un par que acumularon varios escándalos en el ascenso, como los casos de Joaquín Gil y Lucas Novelli Sanz, con desempeños bochornosos.

Cabe recordar, que como pasó en la fase anterior, si hay empate en los noventa minutos, se jugará un alargue de treinta minutos, en lugar de pasar directamente a los penales, que será la última instancia de definición en caso de que ningún equipo saque ventaja.