Aseguran que el hombre desaparecido hace dos semanas en Neuquén fue amenazado de muerte por un vecino

La familia asegura que no hay avances en la búsqueda del vecino de Nueva Esperanza y reveló que había recibido amenazas antes de desaparecer.

La desesperación crece en una familia de la colonia rural Nueva Esperanza que desde hace casi dos semanas busca sin descanso a Mailon Martínez , el hombre que salió de su casa y nunca regresó. En las últimas horas, su esposa volvió a reclamar por la falta de avances en la investigación y reveló que antes de desaparecer había recibido amenazas tras conflictos con vecinos del sector.

“Ya van a hacer dos semanas que desapareció y no hacen nada”, expresó la mujer con angustia, en Canal 7 Noticias. Según contó, la familia sigue recorriendo dependencias policiales y judiciales para pedir novedades, aunque asegura que todavía no obtuvo respuestas concretas.

Este martes volvieron a presentarse en Fiscalía y allí les informaron que recién comenzaron a solicitar imágenes de cámaras de seguridad. “Hoy volvimos a ir a Fiscalía y nos dicen que lo están buscando. Recién hoy pidieron las cámaras”, cuestionó.

La mujer también aseguró que no fue informada sobre los lugares donde se están realizando las averiguaciones ni sobre el contenido de las grabaciones que podrían ayudar a reconstruir los últimos movimientos de Mailon.

Búsqueda de Manlio Martínez (1)

Amenazas antes de la desaparición

La esposa del hombre desaparecido contó un dato que hasta ahora no había trascendido públicamente. Según explicó, en los días previos a la desaparición, Mailon prácticamente no había salido de su casa porque estaba asustado por amenazas que había recibido. “Antes de su desaparición estuvo como tres días sin salir porque estaba amenazado”, afirmó.

De acuerdo a su relato, los problemas comenzaron por conflictos con vecinos del sector. La mujer aseguró que hubo discusiones luego de que algunas personas “pellizcaran” a sus hijos, tres niños pequeños que viven con la pareja.

A partir de esa situación se habrían producido amenazas directas contra Mailon. “El hijo de ese hombre le dijo: ‘Donde yo te vea te voy a matar’”, denunció.

“Queremos saber si está bien”

La familia sostiene que al momento de salir de la vivienda el hombre estaba en buen estado y descarta que haya tenido intenciones de abandonar el hogar. Aunque algunos vecinos afirmaron haberlo visto posteriormente en estado de ebriedad, sus allegados insisten en que necesitan certezas sobre lo ocurrido. “Nosotros queremos saber si él está bien”, expresó su esposa.

Hombre desaparecido en Neuquén

Con evidente indignación, también cuestionó que hasta el momento no se hayan implementado otros mecanismos de búsqueda, como el uso de perros rastreadores que, según contó, les habían asegurado que harían. “¿Por qué no pasaron a buscar una prenda de él para que los perros lo busquen? No lo están buscando”, reclamó.

El pedido desesperado de la familia

Mientras pasan los días sin noticias, familiares, vecinos y amigos continúan difundiendo la imagen de Mailon en redes sociales y distintos barrios de Neuquén.

“No es un perro. Tiene familia, tiene una madre, una esposa, hijos. Todos lo estamos buscando”, dijo la mujer, afectada por la situación.

Hasta el momento no hubo información oficial sobre resultados concretos en la investigación y el caso continúa siendo un misterio para la familia, que exige respuestas urgentes sobre el paradero del hombre desaparecido.