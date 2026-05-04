Las horas previas a la desaparición de la mujer y su bebé: allanamientos, drogas y atención en el hospital

La fiscal del caso, Rocío Rivero, solicitó entrevistas al entorno familiar e información a las empresas de transporte. Ambos aparecieron este lunes antes del mediodía.

La búsqueda de C.M. de 27 años y su bebé de cuatro meses concluyó este lunes antes del mediodía tras un intenso operativo de búsqueda, a tres días de su desaparición en localidad petrolera de Rincón de los Sauces. Este lunes fuentes oficiales revelaron nuevos datos que complejizan el caso atravesado por consumo problemático de sustancias y la fuga de un hospital .

Cabe recordar que la denuncia fue realizada por su ex pareja y padre del bebé en la Comisaría 35 el 1° de mayo luego de no poder comunicarse con ellos y mencionó que fueron vistos por última vez en la zona de calle Lago Nonthué, entre Lago Espejo y Lago Escondido.

Por tratarse de un menor de edad, la Policía dispuso la activación de la Alerta Nati , el protocolo provincial que se utiliza para la búsqueda y difusión de casos de desaparición de niños, niñas y adolescentes. La Fiscalía Única de Rincón de los Sauces interviene en el caso junto con la Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia N° 5.

En tanto, este domingo por la tarde se incorporó a la búsqueda a la actual pareja. De esta manera, la Policía emitió la orden de ubicación y paradero de Guillermo Alan Amir Zumelzu de 27 años, altura 1.70, tez trigueña, cabellos cortos oscuros, ojos marrones y contextura robusta. No se informa cuándo fue visto por última vez dado que su búsqueda está relacionada a la joven y su bebé, pero figura que se ausentó el 3 de mayo.

Cómo fueron las horas previas a la desaparición

El jefe del CENAF 5, comisario Marcelo Campos, confirmó que antes de la denuncia por desaparición se había realizado un allanamiento en la vivienda donde residía la joven en Rincón de los Sauces. En ese procedimiento se secuestraron drogas y armas, lo que derivó en una intervención inmediata de los organismos de protección.

Tras el operativo, la mujer y su bebé fueron trasladados al hospital de Rincón de los Sauces para una evaluación médica. Allí, los estudios toxicológicos arrojaron resultado positivo para detección de cocaína tanto en la mujer como en el bebé, situación que activó un protocolo de los equipos de salud y protección de la niñez.

De acuerdo a lo informado, el bebé iba a quedar internado para su resguardo. Sin embargo, fue en ese momento cuando se produjo un giro inesperado: la joven se retiró del hospital junto al niño lo que dio origen a la actual búsqueda.

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El caso puso de manifiesto una problemática que atraviesa a Vaca Muerta. Los números indican que en 2025 en los hospitales públicos de la ciudad de Neuquén nacen, al mes, alrededor de 10 bebés con cocaína u otra sustancia tóxica en sangre.

Desde la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes indicaron que el aumento de bebés intoxicados proyectado para este año podría llegar al 100% derivado del consumo problemático de sus progenitoras.

Allanamientos y una búsqueda que no para

En paralelo, el Ministerio Público Fiscal confirmó que se realizaron tres allanamientos en Rincón de los Sauces durante la noche del domingo, en el marco del operativo para dar con ambos.

Desde el organismo indicaron que la fiscal del caso, Rocío Rivero, trabaja junto a la Policía provincial tras la activación del “Alerta Nati”, y realizaron entrevistas a allegados del entorno familiar. A la vez se solicitó información a empresas de transporte sobre posibles pasajes adquiridos por la mujer para salir de la localidad.

También se pidieron informes a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, a la Subsecretaría de Familia del municipio y al hospital local, organismos que ya habían intervenido previamente en situaciones vinculadas al grupo familiar.

Rincón de los Sauces

Los allanamientos nocturnos fueron autorizados por el juez de garantías Juan Pablo Encina pero no aportaron elementos que permitan modificar las líneas actuales de investigación.