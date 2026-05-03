Horóscopo del domingo 3 de mayo: las predicciones signo por signo
Signo por signo, las predicciones astrales para el amor, el trabajo y la salud en esta jornada. Lee el horóscopo acá.
Este domingo 3 de mayo, el horóscopo revela cambios importantes en el amor, el dinero y la salud. La Luna en Sagitario marca una jornada inquieta y expansiva que invita a explorar, aprender y mantener conversaciones valientes.
Durante estos días, el cielo está dominado por una fuerte energía de Sagitario, asociada a la acción, los impulsos y los comienzos.
A esto se suma un fuerte impulso por ampliar horizontes y empezar proyesctp nuevos o continuar aquellos que por una u otra cosa quedaron a medias.
Horóscopo del domingo 3 de mayo
Aries (21 de marzo - 19 de abril)
Sientes un fuerte impulso por ampliar horizontes. Viajar o planear un viaje puede motivarte, aunque pequeños contratiempos podrían poner a prueba tu paciencia. Es un momento ideal para estudiar, aprender o presentar ideas relacionadas con educación, leyes o salud. Tus ideas tienen valor, confía en ellas y actúa.
Tauro (20 de abril - 20 de mayo)
Tu sentido práctico será tu mejor aliado. Los asuntos financieros cobran importancia, especialmente los relacionados con estabilidad a largo plazo. Es un buen momento para organizar temas de impuestos, deudas, recursos compartidos o herencias. Revisa cada detalle, ya que podrían surgir interrupciones.
Géminis (21 de mayo - 20 de junio)
Una conversación puede dejar huella hoy. Alguien con más experiencia podría darte una perspectiva que cambie tu forma de ver ciertas cosas, incluso en temas profundos como creencias o cuestiones sociales. Mantente abierto, podrías llevarte una sorpresa significativa.
Cáncer (21 de junio - 22 de julio)
Tu rutina puede verse alterada, por lo que conviene ir con tiempo extra. Algunas conversaciones emocionales o financieras podrían intensificarse, sobre todo en temas compartidos. Aun así, contarás con el respaldo de alguien con autoridad que apoyará tu postura.
Leo (23 de julio - 22 de agosto)
El día tiene un aire ligero, pero no todo será superficial. Un amigo o una situación grupal puede dar un giro inesperado y sacar temas importantes a la luz. A pesar de ello, destacas con tu presencia y logras que los demás te escuchen. Usa bien esa influencia.
Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)
Podrían surgir imprevistos en casa, desde pequeñas averías hasta visitas inesperadas. Además, conversaciones sobre dinero o responsabilidades compartidas podrían ser intensas. Mantén la calma y actúa con prudencia.
Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)
La atención será clave. Muévete con cuidado, ya que es un día en el que pueden ocurrir pequeños accidentes si actúas con prisa. Las conversaciones pueden volverse serias, y será importante mantener el equilibrio al comunicarte.
Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)
Presta atención a tu dinero y pertenencias, ya que podrían surgir imprevistos. Al mismo tiempo, hay oportunidades interesantes. Podrías descubrir nuevas formas de generar ingresos o mejorar tu trabajo y tu salud. Piensa de manera estratégica.
Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)
Con la Luna en tu signo, la energía se intensifica. Es un día dinámico y lleno de movimiento. Alguien podría sorprenderte con una acción inesperada, pero sabrás responder con claridad. Incluso podrías resolver un misterio o entender algo que te intrigaba.
Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)
Algo se está moviendo en segundo plano y despierta tu curiosidad. Situaciones ocultas podrían salir a la luz de forma inesperada. Aun así, es un buen momento para socializar y disfrutar de la compañía de otros. Si tienes mascotas, presta atención para evitar pequeños incidentes.
Acuario (20 de enero - 18 de febrero)
Las relaciones sociales pueden volverse intensas. Alguien podría sorprenderte o actuar de forma imprevisible. Aunque tienes ganas de conectar, tu foco principal estará en el hogar y la familia. Mantente atento a lo que sucede a tu alrededor.
Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)
Personas con autoridad podrían decir o hacer algo que no esperas. Además, estás más expuesto de lo habitual y otros notan lo que haces. Mantén la calma y protege tus ideas, especialmente las relacionadas con ingresos, ya que pueden tener mucho potencial.
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