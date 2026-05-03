Horóscopo del domingo 3 de mayo: las predicciones signo por signo

Signo por signo, las predicciones astrales para el amor, el trabajo y la salud en esta jornada. Lee el horóscopo acá.

Conocé las predicciones del horóscopo en cuestiones de salud, dinero y amor.

Este domingo 3 de mayo, el horóscopo revela cambios importantes en el amor, el dinero y la salud. La Luna en Sagitario marca una jornada inquieta y expansiva que invita a explorar, aprender y mantener conversaciones valientes.

Durante estos días, el cielo está dominado por una fuerte energía de Sagitario , asociada a la acción, los impulsos y los comienzos.

A esto se suma un fuerte impulso por ampliar horizontes y empezar proyesctp nuevos o continuar aquellos que por una u otra cosa quedaron a medias.

Horóscopo del domingo 3 de mayo

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Sientes un fuerte impulso por ampliar horizontes. Viajar o planear un viaje puede motivarte, aunque pequeños contratiempos podrían poner a prueba tu paciencia. Es un momento ideal para estudiar, aprender o presentar ideas relacionadas con educación, leyes o salud. Tus ideas tienen valor, confía en ellas y actúa.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Tu sentido práctico será tu mejor aliado. Los asuntos financieros cobran importancia, especialmente los relacionados con estabilidad a largo plazo. Es un buen momento para organizar temas de impuestos, deudas, recursos compartidos o herencias. Revisa cada detalle, ya que podrían surgir interrupciones.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Una conversación puede dejar huella hoy. Alguien con más experiencia podría darte una perspectiva que cambie tu forma de ver ciertas cosas, incluso en temas profundos como creencias o cuestiones sociales. Mantente abierto, podrías llevarte una sorpresa significativa.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Tu rutina puede verse alterada, por lo que conviene ir con tiempo extra. Algunas conversaciones emocionales o financieras podrían intensificarse, sobre todo en temas compartidos. Aun así, contarás con el respaldo de alguien con autoridad que apoyará tu postura.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

El día tiene un aire ligero, pero no todo será superficial. Un amigo o una situación grupal puede dar un giro inesperado y sacar temas importantes a la luz. A pesar de ello, destacas con tu presencia y logras que los demás te escuchen. Usa bien esa influencia.

horoscopo La astrología dice que esta semana estos tres signos del zodíaco conectan con una energía especial, ideal para llevar adelante cambios y concluir proyectos.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Podrían surgir imprevistos en casa, desde pequeñas averías hasta visitas inesperadas. Además, conversaciones sobre dinero o responsabilidades compartidas podrían ser intensas. Mantén la calma y actúa con prudencia.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

La atención será clave. Muévete con cuidado, ya que es un día en el que pueden ocurrir pequeños accidentes si actúas con prisa. Las conversaciones pueden volverse serias, y será importante mantener el equilibrio al comunicarte.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Presta atención a tu dinero y pertenencias, ya que podrían surgir imprevistos. Al mismo tiempo, hay oportunidades interesantes. Podrías descubrir nuevas formas de generar ingresos o mejorar tu trabajo y tu salud. Piensa de manera estratégica.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Con la Luna en tu signo, la energía se intensifica. Es un día dinámico y lleno de movimiento. Alguien podría sorprenderte con una acción inesperada, pero sabrás responder con claridad. Incluso podrías resolver un misterio o entender algo que te intrigaba.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Algo se está moviendo en segundo plano y despierta tu curiosidad. Situaciones ocultas podrían salir a la luz de forma inesperada. Aun así, es un buen momento para socializar y disfrutar de la compañía de otros. Si tienes mascotas, presta atención para evitar pequeños incidentes.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Las relaciones sociales pueden volverse intensas. Alguien podría sorprenderte o actuar de forma imprevisible. Aunque tienes ganas de conectar, tu foco principal estará en el hogar y la familia. Mantente atento a lo que sucede a tu alrededor.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Personas con autoridad podrían decir o hacer algo que no esperas. Además, estás más expuesto de lo habitual y otros notan lo que haces. Mantén la calma y protege tus ideas, especialmente las relacionadas con ingresos, ya que pueden tener mucho potencial.