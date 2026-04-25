Horóscopo de hoy, domingo 26 de abril de 2026: las predicciones signo por signo

Descubrí qué te deparan los astros para esta jornada. Las predicciones en amor, trabajo, dinero y bienestar para cada signo del zodiaco.

Horóscopo de hoy: las predicciones signo por signo

El horóscopo de hoy para este domingo 26 de abril de 2026 presenta una jornada orientada a la reflexión, el descanso y la preparación para el inicio de una nueva semana. Con el Sol transitando el signo de Tauro , el clima astral continúa favoreciendo la estabilidad, la calma y la conexión con lo esencial.

Luego de un sábado enfocado en el disfrute y la desconexión, este domingo invita a hacer un balance de lo vivido, ordenar pensamientos y proyectar los próximos días con mayor claridad. Muchos signos sentirán la necesidad de priorizar el bienestar emocional y fortalecer vínculos cercanos.

La influencia de la Luna potencia la introspección y la sensibilidad, generando un contexto ideal para conversaciones profundas, momentos de calma y decisiones personales más conscientes.

Los especialistas en astrología coinciden en que este domingo será propicio para recuperar energía, reflexionar sobre objetivos y fortalecer relaciones, en un clima de tranquilidad y equilibrio.

En este contexto, la recomendación general de los astros es evitar la sobrecarga de actividades, escuchar las propias necesidades y prepararse de manera ordenada para la semana que comienza.

horoscopo La astrología dice que esta semana estos tres signos del zodíaco conectan con una energía especial, ideal para llevar adelante cambios y concluir proyectos.

Las predicciones del domingo signo por signo

Aries (21 de marzo al 20 de abril):

El día invita a reflexionar sobre decisiones recientes y organizar los próximos pasos. Es un buen momento para planificar la semana. En el amor, mostrar apertura será clave.

Tauro (21 de abril al 20 de mayo):

La energía favorece la tranquilidad y el disfrute del hogar. Es un buen momento para recargar energías. En lo afectivo, buscar estabilidad será importante.

Géminis (21 de mayo al 21 de junio):

Las conversaciones profundas pueden traer claridad emocional. Es un buen momento para compartir con personas cercanas. En el amor, la sinceridad será clave.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio):

El día favorece los momentos en familia y el cuidado emocional. Buscar contención será positivo. Evitá sobrecargarte con compromisos.

Leo (23 de julio al 22 de agosto):

El descanso será fundamental para iniciar bien la semana. Es un buen momento para actividades recreativas. En el amor, la cercanía fortalecerá los vínculos.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre):

Organizar la agenda de los próximos días te dará tranquilidad. Es un buen momento para planificar. En la salud, priorizar el bienestar será clave.

Horóscopo.jpg Conocé que te depara el horóscopo y la astrología en el amor, dinero y salud. Foto: LMN.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre):

La introspección te ayudará a comprender mejor tus emociones. Es un buen día para reflexionar. En el amor, evitar conflictos será clave.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre):

Pensar en proyectos futuros traerá entusiasmo. Es un buen momento para planificar cambios. En lo personal, mantener una actitud positiva será importante.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero):

El día invita a valorar los logros alcanzados y descansar. Es un buen momento para desconectar. En lo afectivo, el diálogo fortalecerá vínculos.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero):

Compartir tiempo con amigos o personas cercanas será revitalizante. Es un buen día para desconectar. En lo emocional, buscar equilibrio será clave.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo):

La sensibilidad estará muy presente. Es un buen momento para conectar con tus emociones y proyectar nuevas metas. En el amor, la empatía será tu principal fortaleza.