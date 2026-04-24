Afirman que Trump evalúa quitar el histórico apoyo al Reino Unido en la disputa por Malvinas

La información publicada en las últimas horas surgió de un correo interno filtrado del Pentágono. Los detalles.

La agencia de noticias Reuters informó que el Presidente Donald Trump evalúa retirar el apoyo de Estados Unidos al Reino Unido en la disputa por las Islas Malvinas, lo que desató una fuerte reacción en la prensa y generó la rápida reacción del portavoz del primer ministro británico, Keir Starmer, quien ratificó la soberanía sobre las Islas y afirmó que es "histórica e inalterable" .

La información publicada, que surgió de un correo interno filtrado del Pentágono , detalla posibles sanciones contra países que, a criterio de Washington, no acompañaron las operaciones militares estadounidenses en la guerra contra Irán.

En el documento, el Departamento de Defensa estadounidense plantea la revisión del apoyo diplomático de Estados Unidos a las "posesiones imperiales" europeas, como las islas Malvinas, y que también podría afectar a las reclamaciones de Marruecos sobre Ceuta y Melilla (ciudades españolas al norte de África).

A las horas de que se filtró el informe, Dave Pares, el portavoz del primer ministro británico, afirmó que la soberanía británica sobre las islas Malvinas "no está en cuestión".

El nuevo primer ministro británico, Keir Starmer. El nuevo primer ministro británico, Keir Starmer. Instagram

El Reino Unido citó el referendum de 2013 en las Islas Malvinas

"El tema de las islas Malvinas y su soberanía británica, con el derecho de los isleños a la autodeterminación, no están en cuestión, y así lo hemos expresado de forma clara y consistente", puntualizó.

En ese marco, el portavoz gubernamental sentenció: "Las islas Malvinas ya votaron anteriormente a favor de permanecer como territorio británico de ultramar, y siempre nos hemos posicionado junto a ese derecho de los isleños a su autodeterminación". De esta manera, recordó el referéndum convocado en las islas en 2013, en el que los votantes se posicionaron en un 98% a favor de la permanencia dentro del Reino Unido.

La relación entre el Reino Unido y EE.UU está tensa

La relación entre el Reino Unido y Estados Unidos se encuentra en su momento más bajo después de que Starmer recalcó en numerosas ocasiones que no piensa "dejarse arrastrar a la guerra" contra Irán y que restringiría los permisos a la aviación estadounidense a utilizar sus bases en Inglaterra y el Índico meramente a "propósitos defensivos".

Los medios del Reino Unido no tardaron en inundar sus portales con noticias vinculadas a este tema. De hecho, el periódico The Sun publicó un título directo y alarmista: "AMENAZA DE LAS ISLAS".

Keir Starmer y Donald Trump

Según The Telegraph, la filtración reveló que Washington considera "penalizar" a socios de la OTAN reticentes a apoyar la ofensiva en Oriente Medio y destaca que entre las sanciones evaluadas figura "la revisión del respaldo a la reclamación británica" sobre las Malvinas.

La suspensión de España en la OTAN

Además, el Pentágono planteó la suspensión de España de la OTAN para castigar a los aliados que no apoyan a la administración de Trump en la guerra de Irán. Según refleja el documento, la medida tendría un efecto limitado en las operaciones militares estadounidenses, pero un impacto simbólico significativo.

Al llegar a la cumbre informal de líderes europeos en Nicosia (Chipre), el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, fue consultado por la prensa acerca de las posibles sanciones que podría aplicarles Estados Unidos y respondió que España es un "socio leal" que cumple con sus "responsabilidades" dentro de la Alianza siempre "dentro de la marca de la legalidad internacional".

"No trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga en este caso el Gobierno de EE UU. La posición del Gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional", sentenció Sánchez en diálogo con la prensa.