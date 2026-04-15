Crecen las expectativas: Trump aseguró que la guerra entre Estados Unidos e Irán está "muy cerca" de terminar

El presidente estadounidense sostuvo que el conflicto podría entrar en su tramo final mientras se esperan nuevas conversaciones diplomáticas con Irán.

El presidente de Donald Trump afirmó que la guerra entre Estados Unidos e Irán está “muy cerca” de terminar, en medio de una frágil tregua de dos semanas y con renovadas expectativas por la reanudación de las conversaciones diplomáticas entre ambos países.

“Creo que está muy cerca de terminar, sí”, expresó el mandatario durante una entrevista con la cadena Fox que será emitida completa este miércoles en el programa Morning with Maria, donde analizó el presente del conflicto en Medio Oriente .

Las declaraciones de Trump se conocen en un contexto de reducción de hostilidades y mientras diplomáticos trabajan para reactivar en las próximas horas el diálogo entre funcionarios estadounidenses e iraníes, luego del fallido encuentro celebrado días atrás en Islamabad, capital de Pakistán, donde no se logró un acuerdo definitivo entre las partes.

Pese a mostrarse optimista respecto de una eventual salida negociada, Trump advirtió que la ofensiva estadounidense aún no concluyó y remarcó el deterioro que, según su visión, sufrió Irán durante el conflicto.

Irán desafía a Donald Trump

“Si me marchara ahora mismo, tardarían 20 años en reconstruir ese país. Y aún no terminamos. Veremos qué pasa, pero creo que tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo”, sostuvo el presidente norteamericano.

El bloqueo en el estrecho de Ormuz elevó la tensión

La posibilidad de una desescalada diplomática convive con una fuerte presión militar por parte de Washington. El pasado lunes, Trump ordenó un bloqueo naval sobre embarcaciones vinculadas a puertos iraníes en las inmediaciones del estratégico estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el comercio de petróleo.

La medida incrementó la tensión regional luego de que Estados Unidos aceptara detener temporalmente sus bombardeos sobre territorio iraní en el marco del alto el fuego alcanzado la semana pasada.

Desde Teherán advirtieron que cualquier nueva escalada militar podría poner en riesgo la continuidad de la tregua, mientras la comunidad internacional sigue con atención la evolución de las negociaciones.

Donald Trump Donald Trump en el Capitolio, donde brindó su discurso sobre el estado de la Unión ante el Congreso.

Un conflicto que podría entrar en su fase decisiva

Aunque Trump insiste en que la guerra está próxima a concluir, el escenario continúa siendo incierto. Las diferencias sobre el programa nuclear iraní y el control del estrecho de Ormuz siguen siendo los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo de paz duradero.

En ese marco, la eventual reanudación de las conversaciones entre Washington y Teherán en las próximas horas aparece como un punto clave para definir si el conflicto efectivamente entra en su tramo final o si la región vuelve a sumergirse en una nueva escalada bélica.

Rechazo al Papa y nueva presión sobre Cuba

En paralelo con la crisis en Medio Oriente, Trump profundizó su enfrentamiento con el papa León XIV luego de que el pontífice reclamara públicamente el cese de la violencia y una salida diplomática al conflicto con Irán. El mandatario estadounidense rechazó modificar su postura, calificó al líder de la Iglesia católica como “débil” y sostuvo que no corresponde ofrecer disculpas cuando, según afirmó, están en juego intereses de seguridad nacional.

Papa León XVI El papa León XIV le respondió a Donald Trump en un diálogo que mantuvo con la prensa en el marco de su viaje a África

La disputa evidenció un fuerte distanciamiento entre la Casa Blanca y el Vaticano respecto de la estrategia militar impulsada por Washington en Medio Oriente. Trump dejó en claro que no comparte las críticas de la Santa Sede a su política exterior y defendió la presión militar como herramienta para impedir el avance nuclear iraní.

Además, el presidente anticipó que, una vez resuelta la situación con Irán, su administración concentrará esfuerzos en la crisis de Cuba. Definió al país caribeño como una nación debilitada y deslizó que Washington podría avanzar hacia una “toma de control amistosa” para poner fin al actual sistema político de la isla.

Trump vinculó ese escenario con la caída del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y sugirió que el aislamiento energético sobre La Habana forma parte de una estrategia más amplia para propiciar un cambio de régimen en el Caribe. En ese marco, su administración mantiene una política restrictiva sobre los envíos de petróleo hacia la isla, evaluando de manera individual cada operación para limitar el abastecimiento energético cubano.

Si bien recientemente se autorizó el ingreso de un buque ruso con crudo al puerto de Matanzas, el mandatario advirtió que la presión sobre el gobierno cubano continuará y prometió endurecer las medidas contra el régimen de La Habana en el marco de su estrategia de política exterior.