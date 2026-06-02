Desgarradora despedida de la joven funcionaria municipal que murió de cáncer

A los 33 años, Jésica se fue apenas tres días después de dar vida a Oliver. Su bebé recién nacido hoy es la esperanza que arropa a su pueblo en medio del duelo.

Hoy el cielo de Bajada del Agrio amaneció más gris, más triste. Fue su último adiós. En las primeras horas de ayer, a los 33 años, se fue Jésica Llanes , la joven secretaria de la Municipalidad que con su alegría y su don de escuchar iluminaba cada pasillo, cada trámite, cada encuentro.

La vida jugó su moneda de cambio más cruel con ella: apenas tres días antes de partir, Jésica entregó al mundo su mayor regalo: Oliver. Su pequeño hijo nació el viernes pasado y, sin saberlo, se quedó sosteniendo el amor que su mamá ya no podría darle en abrazos.

Jésica fue diagnosticada con cáncer la semana anterior, mientras cursaba un embarazo de 7 meses. Esto motivó una cesárea de urgencia , que de alguna manera aceleró el triste desenlace. Partió ayer a las 7 de la mañana en el Hospital Castro Rendón de Neuquén . Dejó un vacío inmenso y dos hijos: Noha, de 10 años, y Oliver , que crece hoy sin el calor de su mamá, pero arropado por el amor de toda una familia, de un pueblo que la llora, y de su papá, Jesús, que lo cuida con la fuerza que Jésica le enseñó sin palabras.

Porque a pesar del dolor, Bajada del Agrio eligió recordarla como ella vivía: con amor. Con sonrisas entre lágrimas, con música, con aplausos. Porque Jésica dejó huellas bonitas, y esas huellas no se borran ni con el adiós más duro.

Los últimos minutos y la despedida del pueblo

La Municipalidad de Bajada del Agrio decretó dos días de Duelo y Asueto Municipal para lunes 1 y martes 2 de junio “en señal de respeto y acompañamiento a quienes compartimos con ella el trabajo y la vida cotidiana”, según el comunicado oficial. Hoy el municipio no abrió sus puertas. Hoy Bajada del Agrio despidió a una de sus vecinas más queridas.

La inhumación de sus restos fue al mediodía en el cementerio local. Un día intensamente frío y triste, como si el clima acompañara el dolor de todos.

Participaron sus padres (Julio Llanes y Claudia Huinca), su hija Noha, su hermano Martín, y sus amigas que la recordaron decidida, generosa, siempre presente. Tenía otra hermana por parte de madre, con un vínculo distinto, pero parte de su historia. Entre flores y lágrimas se dio su último adiós.

Sin embargo, Jésica no se fue en silencio. Se fue como vivió: rodeada de amor y música. Su hermano Martín llegó con un parlante y las canciones que ella amaba sonaron hasta el último minuto. “Me duele que me duelas”, de Sele Vera y Los Migrantes, fue una de las que más se repitió. Después sonó folklore, la música que formó parte de su vida y que su hija eligió con amor para compartir con ella una vez más.

bajada del agrio joven funcionaria municipal (1)

A su vez, una integrante de la Iglesia Evangélica donde Jésica asistía tomó la palabra y elevó una oración de fe. En medio del dolor, su papá pidió un aplauso. Y fue un momento especial: entre el llanto, todo el pueblo aplaudió. Fue su forma de decirle gracias, de celebrar su alegría, de despedirla en paz. Pocas cosas la ponían de mal humor en vida, salvo tener hambre, recordaron todos. Hoy su risa siguió presente en cada anécdota que provocaba sonrisas.

Allí también se pudo saber que Oliver permanece internado, pero evoluciona favorablemente al cuidado de su papá. Es la vida que ganó donde la vida perdió. Una ironía cruel.

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“Qué privilegio tuve de ser su prima”, dijo entre lágrimas una de sus primas. Y esa frase cerró todo: porque hablar de Jésica era volver a encontrarse con su alegría, su fortaleza, su inmensa capacidad de brindar amor.

Ya que estamos de paso, dejó huellas bonitas. En su familia, en sus amigos, en la Municipalidad, en cada consejo, en cada abrazo. Y en Oliver, que crecerá sabiendo que su mamá fue una mujer inolvidable. Descansa en paz, Jésica Llanes.-