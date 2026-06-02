Volvió a caer en mayo la venta de autos 0Km en Neuquén

El fenómeno también se dio a nivel nacional. Los patentamientos no logran recuperar los números del año pasado.

La venta de autos 0km en Neuquén volvió a dar en baja en mayo , según los números que dio a conocer la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) .

En la provincia se patentaron el mes pasado 1395 unidades, lo que representó un 6,8 por ciento menos que en mayo de 2025 y un 1,6% por debajo de abril (1.418), mientras que en el acumulado del año esa merma alcanza el 5,5%.

Todas las provincias arrojaron resultados negativos en el comparativo mensual y lo mismo si se toma en cuenta la sumatoria de enero, febrero, marzo, abril y mayo, respecto del mismo período del año pasado.

Hasta abril, la Ciudad de Buenos Aires (+1,3%), Río Negro (+1,1%) y Santiago del Estero (+5,4%), mostraban números en alza, pero para mayo solo esta última provincia no dio negativo, pero con apenas un 0,2 por ciento de crecimiento.

El resto, como se dijo, registró caídas. Las más pronunciadas las tuvieron Santa Cruz (-38,9%), Salta (-30,2%) y Misiones (-26,6%).

A nivel nacional

En el país se vendieron en mayo 41.921 unidades 0km, lo que representó una baja del 25,6% interanual y si la comparación es contra abril, se observó una caída del 12,2%.

A su vez, en los cinco meses acumulados del año se patentaron 247.187 unidades, un 9,7% menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 273.819 vehículos.

Autos 0km por menos de 30 millones de pesos Hyundai / JMEV / Renault / Stellantis

“El mercado automotor continuó en mayo con una clara desaceleración interanual, la demanda se mantiene con cautela y muy selectiva al momento de concretar las operaciones. Ha cambiado la composición del mercado con la llegada de nuevas marcas y modelos que hoy despiertan la atención del público y han generado una oferta muy amplia y competitiva”, analizó el presidente de ACARA, Sebastián Beato.

Los impuestos

“Otro de los temas claves, en los que vamos a seguir trabajando, es la carga impositiva, que sigue siendo mayor al 50% del costo de un vehículo, las tasas de financiación, que necesitamos que sigan a la baja, y los costos bancarios, que inciden mucho en las operaciones. Son aspectos que se vuelven vitales en momentos donde hay menor venta y más competencia y donde sostener nuestras estructuras se vuelve más difícil”, indicó Beato, cuyo optimismo respecto de la actividad cayó junto con los patentamientos.

Ford Ranger Toyota Hilux Fiat Titano Volkswagen Amarok Ford / Toyota / Stellantis / Volkswagen

“En este escenario, las concesionarias continuamos desempeñando un rol central para mantener el nivel de actividad, acompañando al cliente con promociones, alternativas de financiación, previsibilidad y confianza en la decisión de compra, porque hoy se analiza quién está detrás de cada marca, quién la importa y quién respondería en caso de cualquier problema en la post venta”, dijo

Y apuntó: “Ahí también se juega nuestra confianza y se abre una oportunidad para la red comercial, y quisiera insistir a que la gente aproveche este momento porque va a encontrar en los concesionarios oficiales promociones muy convenientes y estímulos para poder capitalizarlas".