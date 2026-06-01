Así fueron las ventas de 0Km de mayo: el SUV más vendido del país destronó a un ícono

Varios modelos nacionales se consolidan en el liderazgo del ranking, pero un SUV no para de crecer. Cómo avanzan los chinos.

El mercado automotor volvió a dejar un dato fuerte en mayo: el Ford Territory no solo se consolidó entre los modelos más elegidos, sino se transformó en el vehículo más vendido de Ford en la Argentina, desplazando nada menos que a la histórica Ranger.

El Ford Territory patentó en mayo 1.589 unidades y quedó al frente del ranking de los SUV en el mercado local. Con esa cifra no sólo superó a referentes del segmento, como el Toyota Corolla Cross y Volkswagen Taos, sino que también creció en el ranking de ventas acumuladas hasta mayo: con 8.983 unidades desplazó a la Ranger, que lleva 8.594 patentamientos .

En mayo, el Territory vendió un 55% más que en el mismo mes del año pasado, en un mercado que muestra cierto retroceso. Según la información de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en mayo se patentaron 41.921 vehículos . Eso representa una baja del 25,6 % interanual, ya que en mayo de 2025 se registraron 56.319 patentamientos. Respecto del mes pasado, la caída fue del 12,2 por ciento: en abril se registraron 47.730 vehículos. En tanto, en los cinco meses acumulados de 2026 ya se patentaron 247.187 unidades, lo que significa un 9,7 por ciento menos que en el mismo período de 2025.

Este crecimiento se explica por varios factores. Por un lado, el Ford Territory ofrece una propuesta moderna, con un diseño atractivo y un equipamiento tecnológico que lo posiciona muy bien frente a sus rivales. Además, su relación precio-producto lo convirtió en una opción competitiva dentro del segmento de los SUV medianos. El Territory se vende en 3 versiones desde $48.110.210 (SL), $51.400.580 (Trend Híbrida) hasta los $56.032.510 de la Titanium.

Ford Territory Ford Territory. Ford

Cómo quedó el ranking de los autos más vendidos

El informe de mayo también mostró que, más allá del fenómeno del Ford Territory, el mercado sigue teniendo una fuerte competencia entre modelos consolidados. En los primeros puestos aparecen nombres habituales, aunque con algunos cambios en las posiciones.

Entre los más vendidos del mes se destacaron modelos históricos como la Toyota Hilux, el Peugeot 208 y el Fiat Cronos, sin embargo, el crecimiento de los SUV es una de las grandes tendencias que se consolida.

Además, el avance de marcas chinas y nuevas propuestas también empieza a modificar el mapa del mercado. BYD, por ejemplo, ya se posicionó octava entre las marcas más vendidas del mes, y logró trepar al 9º lugar del ranking acumulado del año luego de haber estado 11º en abril.

Los 10 0km más vendidos de mayo 2026

Toyota Hilux: 2.309

Ford Ranger: 1.672

Fiat Cronos: 1.627

Ford Territory: 1.589

Peugeot 208: 1.279

Volkswagen Amarok: 1.172

Chevrolet Onix: 1.156

Toyota Yaris Cross: 1.034

Chevrolet Tracker: 1.006

Volkswagen Tera: 987

Las 10 marcas más vendidas de mayo 2026

Toyota: 5.760

Volkswagen: 4.954

Fiat: 4.607

Ford: 4.030

Chevrolet: 3.438

Renault: 2.508

Peugeot: 2.506

BYD: 1.701

Citroën: 1.379

Jeep: 914

Los 10 0km más vendidos en el acumulado 2026

Toyota Hilux: 12.500

Peugeot 208: 10.324

Fiat Cronos: 10.101

Ford Territory: 8.983

Ford Ranger: 8.594

Volkswagen Tera: 7.082

Volkswagen Amarok: 6.830

Chevrolet Tracker: 6.457

Chevrolet Onix: 6.115

Peugeot 2008: 5.204

Las 10 marcas más vendidas en el acumulado 2026