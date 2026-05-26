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Nissan Kicks en mayo 2026: cuánto sale 0 kilómetro con precio actualizado

El SUV de Nissan compite en uno de los segmentos más disputados. Mantiene versiones con foco urbano, tecnología y equipamiento de seguridad.

Nissan Kicks

Nissan Kicks, cuál es su valor en mayo 2026. Foto: Nissan 

 Nissan

El Nissan Kicks sigue formando parte de la pelea más caliente del mercado automotor argentino: la de los SUV compactos. En un contexto donde los patentamientos de autos 0 kilómetro continúan mostrando caídas interanuales, este tipo de vehículos mantiene una fuerte demanda y concentra buena parte de las novedades, lanzamientos y competencia comercial de las marcas.

Dentro de ese escenario, el modelo de Nissan busca sostenerse frente a rivales cada vez más fuertes como Ford Territory, Volkswagen Taos, Toyota Corolla Cross y los nuevos exponentes chinos que empezaron a ganar terreno durante 2026. Aunque el Kicks no aparece hoy entre los diez SUV más patentados del país, sigue siendo uno de los nombres más reconocidos dentro del segmento compacto.

Nissan Kicks 2026
Así es el interior de Nissan Kicks.

Así es el interior de Nissan Kicks.

El crecimiento de los SUV también modificó el mapa de ventas argentino. Modelos nacionales, brasileños, mexicanos y chinos conviven en un segmento donde el equipamiento tecnológico, el consumo contenido y la conectividad empiezan a pesar tanto como el diseño o el tamaño del vehículo.

Cómo quedó el segmento SUV en Argentina durante abril de 2026

Según los datos publicados por la Asociación de Concesionarios Automotores de Argentina (ACARA), abril cerró con 47.564 patentamientos de vehículos 0 km en Argentina, lo que representó una baja del 13,6% interanual y una caída del 3,3% respecto de marzo. Dentro de ese escenario, estos fueron los SUV y crossover más vendidos del país durante abril de 2026:

  • Ford Territory: 1.570 unidades
  • Volkswagen Tera: 1.292
  • Chevrolet Tracker: 1.209
  • Toyota Yaris Cross: 1.128
  • Toyota Corolla Cross: 968
  • Volkswagen Taos: 965
  • Renault Kardian: 814
  • Peugeot 2008: 721
  • BAIC BJ30: 716
  • Volkswagen Nivus: 585
Nissan Kicks 2026
Nissan Kicks.

Nissan Kicks.

El Nissan Kicks se ubicó en el 12° puesto de los patentamientos SUV de abril, con 526 unidades. En el año, logró 2.109 patentamientos, según ACARA.

Nissan Kicks 2026: versiones y características

El nuevo Nissan Kicks se ofrece en tres configuraciones en el mercado argentino, todas equipadas con el nuevo motor turbo 1.0 y caja automática de doble embrague.

Kicks Sense

Es la versión de entrada de gama. Incluye:

  • Llantas de 17 pulgadas
  • Pantalla multimedia de 12,3 pulgadas
  • Control crucero inteligente
  • Asistente de mantenimiento de carril
  • Freno de estacionamiento eléctrico con Auto Hold
  • Levas al volante

Kicks Advance

Agrega:

  • Cargador inalámbrico
  • Barras de techo
  • Encendido remoto del motor

Kicks Exclusive

Es la versión más equipada de la gama. Incorpora:

  • Techo solar panorámico
  • Llantas de 19 pulgadas
  • Instrumental digital de 12,3 pulgadas
  • Iluminación ambiental
  • Sensores delanteros
  • Sistema de audio Bose Personal Plus
  • Paquete completo de asistencias a la conducción
Nissan Kicks 2026
Nissan Kicks.

Nissan Kicks.

A nivel mecánico, toda la gama utiliza el motor 1.0 turbo de 120 CV y 200 Nm, asociado a una transmisión automática DCT de doble embrague con modo manual mediante levas al volante.

Cuánto cuesta un Nissan Kicks en abril 2026

Estos son los valores actualizados del Nissan Kicks en Argentina para mayo de 2026:

  • Nissan Kicks Sense: $52.990.000
  • Nissan Kicks Advance: $57.990.000
  • Nissan Kicks Exclusive: $59.990.000

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