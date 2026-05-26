Nissan Kicks en mayo 2026: cuánto sale 0 kilómetro con precio actualizado

El SUV de Nissan compite en uno de los segmentos más disputados. Mantiene versiones con foco urbano, tecnología y equipamiento de seguridad.

El Nissan Kicks sigue formando parte de la pelea más caliente del mercado automotor argentino: la de los SUV compactos . En un contexto donde los patentamientos de autos 0 kilómetro continúan mostrando caídas interanuales, este tipo de vehículos mantiene una fuerte demanda y concentra buena parte de las novedades, lanzamientos y competencia comercial de las marcas.

Dentro de ese escenario, el modelo de Nissan busca sostenerse frente a rivales cada vez más fuertes como Ford Territory, Volkswagen Taos, Toyota Corolla Cross y los nuevos exponentes chinos que empezaron a ganar terreno durante 2026. Aunque el Kicks no aparece hoy entre los diez SUV más patentados del país, sigue siendo uno de los nombres más reconocidos dentro del segmento compact o.

El crecimiento de los SUV también modificó el mapa de ventas argentino. Modelos nacionales, brasileños, mexicanos y chinos conviven en un segmento donde el equipamiento tecnológico, el consumo contenido y la conectividad empiezan a pesar tanto como el diseño o el tamaño del vehículo.

Cómo quedó el segmento SUV en Argentina durante abril de 2026

Según los datos publicados por la Asociación de Concesionarios Automotores de Argentina (ACARA), abril cerró con 47.564 patentamientos de vehículos 0 km en Argentina, lo que representó una baja del 13,6% interanual y una caída del 3,3% respecto de marzo. Dentro de ese escenario, estos fueron los SUV y crossover más vendidos del país durante abril de 2026:

Ford Territory: 1.570 unidades

Volkswagen Tera: 1.292

Chevrolet Tracker: 1.209

Toyota Yaris Cross: 1.128

Toyota Corolla Cross: 968

Volkswagen Taos: 965

Renault Kardian: 814

Peugeot 2008: 721

BAIC BJ30: 716

Volkswagen Nivus: 585

Nissan Kicks 2026 Nissan Kicks. Nissan

El Nissan Kicks se ubicó en el 12° puesto de los patentamientos SUV de abril, con 526 unidades. En el año, logró 2.109 patentamientos, según ACARA.

Nissan Kicks 2026: versiones y características

El nuevo Nissan Kicks se ofrece en tres configuraciones en el mercado argentino, todas equipadas con el nuevo motor turbo 1.0 y caja automática de doble embrague.

Kicks Sense

Es la versión de entrada de gama. Incluye:

Llantas de 17 pulgadas

Pantalla multimedia de 12,3 pulgadas

Control crucero inteligente

Asistente de mantenimiento de carril

Freno de estacionamiento eléctrico con Auto Hold

Levas al volante

Kicks Advance

Agrega:

Cargador inalámbrico

Barras de techo

Encendido remoto del motor

Kicks Exclusive

Es la versión más equipada de la gama. Incorpora:

Techo solar panorámico

Llantas de 19 pulgadas

Instrumental digital de 12,3 pulgadas

Iluminación ambiental

Sensores delanteros

Sistema de audio Bose Personal Plus

Paquete completo de asistencias a la conducción

Nissan Kicks 2026 Nissan Kicks. Nissan

A nivel mecánico, toda la gama utiliza el motor 1.0 turbo de 120 CV y 200 Nm, asociado a una transmisión automática DCT de doble embrague con modo manual mediante levas al volante.

Cuánto cuesta un Nissan Kicks en abril 2026

Estos son los valores actualizados del Nissan Kicks en Argentina para mayo de 2026: