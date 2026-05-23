Un mini Duster: cómo es el próximo SUV que fabricará Renault y que ya registró en Argentina

El Concept Bridger adelanta cómo será el próximo modelo compacto que la marca producirá desde 2027. ¿Llega a la Argentina?

Renault Bridger no sólo es el nombre de los últimos desarrollos de la marca francesa . Es, posiblemente, una de las denominaciones que más vaya a sonar en el universo automotriz de acá en más. A tenerlo bien presente entonces.

Renault busca reforzar su presencia en los SUV chicos , una categoría que crece de manera sostenida tanto en distintas regiones como en el mercado local. En ese contexto, el Renault Bridger aparece como una pieza clave para disputar terreno frente a modelos de marcas generalistas y también frente a la avanzada de fabricantes asiáticos.

Aunque todavía es un concept, el nuevo modelo (que se fabricará en la India para diversos mercados internacionales) estará basado en una plataforma modular moderna, lo que le permitirá hacerse fuerte en materia de costos y tecnología, y bajo la cual podrá ofrecer motorizaciones nafteras, híbridas o 100% eléctricas. Por sus formas, se lo asocia al nuevo Duster que ya asoma en Europa y otros países, aunque con dimensiones muchos más compactas.

Renault Bridger Renault Bridger. Renault

La marca francesa (tal cual consigna Revista Parabrisas) ya avanzó con el registro de este nuevo modelo en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la Argentina. Esto no significa que esté confirmado su arribo al país, sino que posiblemente sea un producto que la automotriz empiece a tener en carpeta para la competitiva franja de los SUV más chicos.

Renault Bridger Renault Bridger. Renault

La denominación “Bridger” -explica la marca- refuerza la idea de un vehículo pensado para conectar distintos tipos de uso, desde la ciudad hasta caminos más exigentes, algo que históricamente fue una de las fortalezas del Duster.

Renault Bridger: qué se sabe del mini Duster

El Renault Bridger será un SUV del segmento B, es decir, más chico que el Duster, pero con una propuesta que mantendrá el ADN aventurero de la marca. Su diseño estaría inspirado en conceptos recientes de Renault, con líneas modernas, mayor presencia tecnológica, pensado para uso urbano, sin perder la robustez que caracteriza a este tipo de vehículos.

Renault Bridger Renault Bridger. Renault

En términos de dimensiones, se espera que el Renault Bridger se ubique por debajo del Kardian, apuntando directamente a competir con modelos como Fiat Pulse, Volkswagen Nivus o incluso algunos SUVs compactos de origen chino que hoy dominan la franja de entrada. Esto lo posicionaría como una alternativa interesante para quienes buscan su primer SUV.

Renault Bridger Renault Bridger. Renault

En cuanto a la mecánica, el modelo podría incorporar motores turbo de baja cilindrada, una tendencia que Renault ya viene aplicando en la región. Estos propulsores ofrecen un buen equilibrio entre consumo y prestaciones, algo clave en el contexto actual del mercado.

Este concept también anticipa un interior con buen espacio para los pasajeros y un baúl que rondaría los 400 litros, una cifra competitiva para su categoría.

Renault Bridger Renault Bridger. Renault

La nueva etapa del Bridger está a la vista: hacia fines de 2027 entrará en producción en la India, como parte del plan estratégico futuREady del Renault Group. Estará destinado mayoritariamente a mercados exteriores, lo que sumado al registro que la marca ya realizó en Argentina, lo ponen dentro del horizonte del mercado local. Bridger, el nombre que empezará a sonar fuerte de acá en más no parece descabellado que tenga su caja de resonancia también en Argentina.