Chevrolet lanzó el Sonic, su nuevo SUV, y ya se puede comprar en Argentina: cuánto sale

Llega para competir con los SUV compactos, como VW Tera, Renault Kardian, Nissan Kait y Toyota Yaris Cross, entre otros.

Un nombre conocido vuelve al mercado argentino, pero ahora con formato SUV y una propuesta muy agresiva para pelear en el segmento más caliente del mercado. Con una propuesta moderna y motorización turbo, el Chevrolet Sonic acaba de lanzarse en Brasil y ya se puede reservar en Argentina.

El nuevo Chevrolet Sonic -producido en Brasil- no solo marca el regreso de un nombre conocido, sino que también representa la evolución en diseño, tecnología y equipamiento de la marca. Este SUV compacto, de estética atractiva y un interesante paquete tecnológico, busca captar a quienes quieren dar el salto desde un hatchback o sedán a un vehículo más versátil, sin resignar eficiencia ni confort.

Deberá competir contra modelos de última generación, como Volkswagen Tera, Renault Kardian, Nissan Kait, Peugeot 2008 Y Toyota Yaris Cross, entre otros.

Chevrolet Sonic RS Chevrolet Sonic RS. General Motors

Chevrolet Sonic: cómo es el nuevo SUV y cuánto sale en Argentina

En el exterior del Chevrolet Sonic se destacan los faros delanteros finos con tecnología LED, una parrilla frontal de gran tamaño y líneas marcadas que le dan una impronta deportiva y moderna.

Chevrolet Sonic RS Chevrolet Sonic RS. General Motors

En cuanto a dimensiones, se ubica en el corazón del segmento B-SUV, con proporciones ideales para el uso urbano pero con una presencia más robusta que la de un auto tradicional. La carrocería elevada, junto con detalles como los pasarruedas marcados y las llantas de aleación, refuerzan su perfil aventurero.

Mide 4,23 metros de largo, por encima del Onix, que mide 4,16 metros, y apenas por debajo de la Tracker. A eso se suma un ancho de 1,77 metros, una altura de 1,53 metros y una distancia entre ejes de 2,55 metros.

Chevrolet Sonic RS Chevrolet Sonic RS. General Motors

Llega equipado con un motor turbo naftero de 1.0 litro y 116 CV, que entrega una buena combinación entre rendimiento y consumo, y está asociado a una caja automática de seis velocidades.

En equipamiento, el Chevrolet Sonic ofrece un cuadro de instrumentos digital de 8 pulgadas, pantalla multimedia MyLink de 11 pulgadas, Wi-Fi integrado, compatibilidad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, conexión Bluetooth para dos celulares, entradas USB delanteras y traseras y cargador inalámbrico.

Chevrolet Sonic RS Chevrolet Sonic RS. General Motors

Otro aspecto clave es la seguridad: el Chevrolet Sonic incluye seis airbags de serie y un paquete que incluye frenado automático de emergencia, asistente de mantenimiento de carril con corrección activa, función de mantenimiento de carril en situaciones de peligro, alerta de punto ciego, controles de estabilidad y tracción.

Chevrolet Sonic Premier Chevrolet Sonic Premier. General Motors

Además, el nuevo Sonic estrena la nueva generación del sistema Chevrolet Intelligent Driving. Utiliza una cámara frontal de alta definición con un área de cobertura casi 40% mayor que la generación anterior.

Chevrolet Sonic Premier Chevrolet Sonic Premier. General Motors

Si bien el lanzamiento en Argentina será en junio, el Sonic ya tiene valores definidos para la preventa local. Según informó Chevrolet, el modelo tendrá dos versiones: la Premier, con un precio de $38.390.900, y la RS, que cuesta $39.690.900. También habrá financiación de preventa con tasa 0% en plazos de 12, 18 y 24 meses, con montos máximos financiables de hasta $28.000.000, $25.000.000 y $22.000.000, respectivamente.