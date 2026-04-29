Cuánto sale un Chevrolet Tracker 0 kilómetro con valor actualizado en abril 2026

Es uno de los SUV de producción nacional más importantes. Figura Top-10 en los patentamientos y se destaca por tener buenos niveles de seguridad en toda la gama.

En el rubro de los SUV de producción nacional hay un modelo que se destaca: Chevrolet Tracker , conocido por contar con buenos niveles de seguridad desde su versiones de entrada a gama, un interior renovado con tablero digital y pantalla multimedia más grandes, un motor turbonaftero eficiente y caja automática en todas las versiones. ¿Cuál es su valor en abril 2026?

Fabricado en la planta de General Motors en General Alvear, Santa Fe , el Tracker es un emblema de la industria automotriz local: un SUV compacto, moderno y accesible dentro de un segmento cada vez más competitivo. La receta de su éxito radica en que el Tracker tiene unas dimensiones ideales para la ciudad , pero también un buen despeje al suelo que permite recorrer con cierto confort caminos secundarios.

Según los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina ( ACARA ), en marzo de 2026 se vendieron 1.233 unidades de Chevrolet Tracker, una cifra que lo coloca entre los 10 vehículos más patentados del mes.

Tracker Chevrolet Tracker, tras el último resideño sumó una nueva pantalla multimedia. General Motors

En lo que respecta al primer trimestre (enero-marzo) este SUV de General Motors también mantiene buenos niveles de pantentamientos y está en el Top-10.

Ranking; los 10 vehículos más patentados de Argentina en 2026

Toyota Hilux – 7.819 unidades Peugeot 208 – 7.077 Fiat Cronos – 7.042 Ford Territory – 5.808 Ford Ranger – 5.466 Volkswagen Tera – 4.784 Volkswagen Amarok – 4.490 Chevrolet Tracker – 4.233 Chevrolet Onix – 3.769 Peugeot 2008 – 3.680

Durante marzo se patentaron 48.972 autos 0km en total, lo que representó un crecimiento interanual del 1,2%, aunque el acumulado anual todavía muestra una caída del 3,1% frente al mismo período del año anterior.

Chevrolet Tracker: modelos y ficha técnica

El Chevrolet Tracker se ofrece en Argentina con un motor naftero 1.2 turbo de tres cilindros, que entrega 132 CV de potencia y 190 Nm de torque, siempre asociado a una caja automática CVT con relaciones preprogramadas y tracción delantera. Es una configuración enfocada en la eficiencia, con buena respuesta en ciudad y un andar suave en el uso diario.

Tracker 3 Chevrolet Tracker, cuál es su valor en abril 2026. General Motors

Dentro del segmento B-SUV, mide 4.270 mm de largo, tiene 2.570 mm de distancia entre ejes y un baúl de 393 litros, ampliable al rebatir los asientos traseros. En seguridad, toda la gama incluye seis airbags, frenos ABS, control de estabilidad y tracción, asistencia al arranque en pendiente e ISOFIX. Según versión, suma frenado autónomo de emergencia, alerta de punto ciego y mantenimiento de carril.

A nivel tecnología, desde el último restyling incorpora tablero digital de 8” y pantalla multimedia de 11”, compatibles con Android Auto y Apple CarPlay, además de OnStar y WiFi a bordo, uno de los diferenciales del modelo dentro del segmento. Compite contra modelos como Nissan Kait, entre otros.

Techo solar tracker Las versiones tope de gama de Chevrolet Tracker traen techo solar panorámico. General Motors

A continuación se detalla el nivel de equipamiento por versión de Chevrolet Tracker en Argentina:

Tracker LT AT : Seis airbags, Pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, Cámara de retroceso, Faros LED, Arranque por botón y llave presencial, OnStar y Wi-Fi a bordo

Seis airbags, Pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, Cámara de retroceso, Faros LED, Arranque por botón y llave presencial, OnStar y Wi-Fi a bordo Tracker LTZ AT : Tablero digital de 8”, Pantalla multimedia de 11”, Climatizador automático digital, Tapizados de cuero, Cargador inalámbrico, Alerta de punto ciego, Llantas de aleación de 17”

Tablero digital de 8”, Pantalla multimedia de 11”, Climatizador automático digital, Tapizados de cuero, Cargador inalámbrico, Alerta de punto ciego, Llantas de aleación de 17” Tracker Premier AT : Frenado autónomo de emergencia, Alerta de colisión frontal, Indicador de distancia con el vehículo delantero, Cámara 360°, Sensores delanteros y traseros, Estacionamiento semiautomático Easy Park, Techo solar eléctrico

Frenado autónomo de emergencia, Alerta de colisión frontal, Indicador de distancia con el vehículo delantero, Cámara 360°, Sensores delanteros y traseros, Estacionamiento semiautomático Easy Park, Techo solar eléctrico Tracker RS AT : Estética exterior RS con detalles negros, Llantas RS específicas, Tapizados con terminación RS, Pantalla multimedia de 11”, Tablero digital de 8”, Paquete de asistencias a la conducción completo

Chevrolet Tracker 0 kilómetro: precios actualizados en abril 2026

La marca no realizó ningún ajuste con respecto al precio anterior por lo que los precios del Chevrolet Tracker 0 km en abril 2026 en Argentina son los siguientes: