Una marca que se vende en Argentina lanzó el SUV más potente del mundo y cuesta como una Amarok

El Zeekr 8K acaba de tener su lanzamiento global. Con 1.381 CV, desafía a verdaderos pura sangre de Lamborghini y Aston Martin, entre otras marcas premium.

El Zeekr 8X acaba de convertirse en uno de esos lanzamientos bisagra en el mundo de los autos. La marca premium del grupo Geely presentó un SUV híbrido enchufable con una cifra de potencia que hasta hace poco parecía reservada para hiperdeportivos: nada menos que 1.381 CV . Y lo más llamativo es que, pese a semejante despliegue técnico, su precio de entrada en China queda en una franja que, llevada a valores de referencia, lo acerca a lo que puede costar acá, por ejemplo, una Volkswagen Amarok en sus versiones más altas .

El nuevo Zeekr 8X fue pensado para romper el molde en el segmento de los SUV grandes, lujosos y de altísimas prestaciones , ese territorio en el que históricamente dominaron marcas alemanas como BMW, Mercedes-Benz o Audi, y también Lamborguini o Aston Martin. Pero ahora el desafío llega desde China, con una propuesta que combina tamaño generoso, tecnología de punta, confort premium y una aceleración que directamente impresiona.

Antes incluso de su lanzamiento, el Zeekr 8X ya había despertado una enorme expectativa en China. La preventa tuvo una respuesta explosiva, con 10.000 pedidos en apenas 38 minutos, una señal clara de que el modelo no solo llama la atención por sus números, sino también por el posicionamiento que la marca quiere construir en el universo premium electrificado.

Zeekr 8X Zeekr 8X. Zeekr

El Zeekr 8X es un híbrido enchufable de alto voltaje, con motor naftero turbo y hasta tres impulsores eléctricos. Es decir, una receta que mezcla gran autonomía, performance extrema y una experiencia de manejo enfocada en el lujo, pero con ADN de súper auto.

Cómo es el Zeekr 8X, el SUV más potente del mundo

El Zeekr 8X mide nada menos que 5,10 metros de largo, casi 2 metros de ancho y 1,78 metros de alto, con una distancia entre ejes de 3.069 mm. Por dimensiones, entra de lleno en el terreno de los SUV premium, con una presencia imponente y una silueta musculosa que acompaña su impronta sofisticada. Además, su peso ronda las 2,8 toneladas, lo que vuelve todavía más impactantes sus cifras de aceleración.

Zeekr 8X (1) Zeekr 8X. Zeekr

La clave de este modelo está en su sistema de propulsión. El Zeekr 8X utiliza una plataforma híbrida de 900 voltios, con un motor turbo de 2.0 litros combinado con dos o tres motores eléctricos, según la versión. En su variante más extrema, denominada Hyper, entrega 1.030 kW, equivalentes a 1.381 CV, y puede acelerar de 0 a 100 km/h en 2,96 segundos.

A eso se suma una oferta de baterías de 55,1 kWh y 70 kWh, que logran una autonomía eléctrica de hasta 410 kilómetros bajo ciclo CLTC y una autonomía combinada declarada de 1.416 kilómetros. Además, su sistema admite carga ultrarrápida, con una recuperación del 20 al 80% en solo 9 minutos, otro dato que lo ubica en la vanguardia tecnológica del segmento.

Zeekr 8X Zeekr 8X. Zeekr

Puertas adentro, el Zeekr 8X puede configurarse con cinco o seis plazas, propone un baúl de hasta 1.133 litros, ampliable a 2.000 litros, y suma un equipamiento y confort de altísima gama. Entre los elementos destacados aparecen las pantallas gemelas de gran tamaño, un sistema de audio con 29 parlantes y una dotación muy avanzada de asistencias a la conducción (ADAS).

Por qué el Zeekr 8X sorprende también por su precio

Más allá de su potencia, el aspecto que más ruido hace alrededor del Zeekr 8X es su precio. En China, la preventa arrancó en 376.800 yuanes, mientras que las versiones más completas trepan hasta 516.800 yuanes. Traducido a euros, eso lo ubica aproximadamente entre 47.000 y 69.000 euros, una franja que resulta llamativamente competitiva frente a SUV premium de marcas tradicionales.

Zeekr 8X Zeekr 8X. Zeekr

Esa relación entre prestaciones descomunales y un precio de entrada súper agresivo es la que dispara comparaciones inevitables. En el ránking de los SUV más potentes del mundo, el modelo de Geely dejo muy por detrás a referentes como el Lamborghini Urus SE, con 800 CV, o el Aston Martin DBX707, con 707 CV. El golpe de efecto parece logrado: una automotriz china se ubicó en la cima de las súper marcas y apabulló a los fabricantes históricos.