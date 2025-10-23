Ni Ford ni Toyota: cómo es el SUV ultra tecnológico que ya se vende en Argentina

Promete un precio competitivo y mucho equipamiento para destacarse en la avanzada de los autos eléctricos en el país. Fotos y detalles.

Este SUV llega para pelear en el segmento de Ford Territory y Toyota Corolla Cross. Foto: Geely.

El mercado automotor argentino incorpora un nuevo competidor en el segmento de los SUV medianos con la llegada del Geely EX5 , un modelo 100% eléctrico fabricado en China que busca consolidar la presencia de la firma en el país con una propuesta centrada en autonomía , seguridad y confort .

Ya a la venta y disponible en los concesionarios a partir del 1º de noviembre , el Geely EX5 apunta a captar el primer interés mediante un precio accesible para el mercado local: su valor inicial alcanza los US$ 34.800 , lo que lo ubica en un rango competitivo frente a opciones ya instaladas en el segmento, como el Ford Territory o el Toyota Corolla Cross .

Pero eso no es todo, claro: con su motor de 218 CV promete recorrer hasta 430 kilómetros con una sola carga , y la garantía cubrirá tres años o 100.000 kilómetros , lo que ocurra primero.

Precio, autonomía y equipamiento, las claves del Geely EX5

Geely EX5 En una estación de carga rápida, el Geely EX5 completa el 80% de su batería en solo 20 minutos. Autos Sustentables del Sur

El EX5 cuenta con un motor 100% eléctrico con una unidad de propulsión 11 en 1 y una batería de fosfato de hierro y litio de 60,22 kWh. Según la marca, el consumo combinado es de 13,9 kWh cada 100 km. Su aceleración de 0 a 100 km/h se logra en 6,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 175 km/h.

La recarga completa de la batería demanda unas seis horas en enchufes domésticos de corriente alterna, mientras que en estaciones de carga rápida de corriente continua puede recuperar el 80% en apenas 20 minutos.

Geely EX5 (5) Gracias a su amplia oferta de equipamiento, el Geely EX5 alcanzó en Europa las cinco estrellas en pruebas de seguridad de NCAP y ANCAP. Autos Sustentables del Sur

El vehículo ofrece además cinco estrellas de seguridad en las pruebas NCAP y ANCAP europeas. Entre sus principales sistemas se incluyen control de tracción y estabilidad, frenos ABS con EBD, asistencia de frenado y antivuelco electrónico, además de asistente de arranque en pendiente y de descenso.

Geely EX5: seguridad y confort con enfoque tecnológico

Geely EX5 La pantalla pantalla táctil HD de 15,4 pulgadas es el centro de operaciones del Geely EX5, el nuevo SUV que llega a la Argentina. Autos Sustentables del Sur

El equipamiento interior destaca por su enfoque en la tecnología y la comodidad. El EX5 incluye una pantalla táctil HD de 15,4 pulgadas desde la cual se controlan todas las funciones, junto con un cuadro de instrumentos digital de 10,2 pulgadas.

Entre los detalles de confort se encuentran los asientos de cuero sintético perforado, el del conductor con ajuste eléctrico de seis posiciones y memoria, el volante multifunción en microfibra con regulación en cuatro posiciones, y el cargador inalámbrico para celulares.

En materia de asistencia al conductor, el modelo incorpora cámaras panorámicas 360°, monitoreo de presión de neumáticos con pantalla digital, alerta de baja velocidad eléctrica y sistema de frenado multicolisión. También ofrece control crucero y el sistema Follow Me Home, que mantiene las luces delanteras encendidas durante 30 segundos al descender del vehículo para mejorar la visibilidad y la seguridad.

Geely EX5 (3) El Geely EX5 mide 4.615 mm de largo, 1.901 mm de ancho y 1.670 mm de alto, y su distancia entre ejes es de 2.750 mm. Autos Sustentables del Sur

De carrocería robusta y diseño aerodinámico, el SUV mide 4.615 mm de largo, 1.901 mm de ancho y 1.670 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.750 mm. El baúl ofrece 461 litros de capacidad mínima y puede ampliarse hasta 1.877 litros, una de las cifras más amplias del segmento.

El Geely EX5 llega a la Argentina a través del importador Autos Sustentables del Sur, y estará disponible en 11 concesionarios distribuidos en distintos puntos del país, entre ellos la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Mendoza, San Juan, Chaco, Catamarca, La Rioja, Tierra del Fuego y Entre Ríos.