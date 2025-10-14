Golpe a Stellantis: un SUV que se vende en Argentina sacó la peor calificación en seguridad

El modelo que se lanzó este año y compite entre los SUV más buscados consiguió poco puntaje en las pruebas de choque.

La nueva ronda de ensayos de Latin NCAP dejó un malas noticias para Stellantis : el Citroën Basalt , un SUV chico que se vende en Argentina , obtuvo cero estrellas en seguridad. El impacto no es menor: el organismo remarcó además que, bajo el protocolo vigente desde 2020, Stellantis no logró superar las dos estrellas en ninguno de los modelos evaluados hasta hoy. Para el consumidor local, el caso del Citroën Basalt vuelve a poner en agenda qué trae de serie, cómo está resuelta su estructura y qué asistentes ofrece (o no).

El modelo analizado por Latin NCAP fue el Basalt producido en Brasil , con cuatro airbags y control de estabilidad (ESC) de serie. Sin embargo, el resultado fue lapidario: 0 estrellas con 39,37% en Ocupante Adulto, 58,35% en Ocupante Infantil, 53,38% en Protección de Peatones y 34,88% en Asistencia a la Seguridad. El informe subraya que no ofrece airbags de cabeza ni tecnologías ADAS —ni siquiera como opcionales—, una ausencia clave para alcanzar buenas notas en el protocolo actual. Para Stellantis, el Basalt vuelve a ser un llamado de atención.

Además del puntaje, el informe técnico aporta señales preocupantes: "El Basalt mostró estructura inestable en la prueba de choque frontal, presentando un refuerzo estructural asimétrico colocado en el umbral inferior cerca del pilar A del lado del conductor únicamente y ausente del lado del pasajero. El pretensionador del cinturón de seguridad del pasajero delantero no funcionó como se esperaba y resultó en protección débil para el pecho", sostiene el informe de Latin NCAP, el organismo que supervisa la seguridad de los vehículos en América Latina y el Caribe.

Y agrega: "La protección del ocupante infantil no pudo evitar el contacto con la cabeza del dummy de tres años en la prueba de impacto lateral, lo que resultó en cero puntos para la cabeza en esa configuración de prueba. El modelo no ofrece un interruptor de desconexión de la bolsa de aire del pasajero. El aviso de uso del cinturón de seguridad, que solo está disponible para el conductor, no pudo obtener puntos porque no cumple con los requisitos de Latin NCAP".

El contraste de la jornada lo aportó Hyundai, que escaló al club de las cinco estrellas con el Tucson. Con seis airbags, ESC y ADAS disponibles en el volumen requerido, la marca coreana logró un salto cualitativo. En tiempos de protocolos cada vez más exigentes, la brecha de criterios entre fabricantes se vuelve visible y quien no acompaña con equipamiento y estándares, queda expuesto.

Citroën Basalt en LatinNCAP La prueba de choque del Citroën Basalt en LatinNCAP. LatinNCAP

El Citroën Basalt llegó este año al mercado local y, como todo lanzamiento del grupo Stellantis, juega fuerte por precio, diseño y espacio interior. Pero con cero estrellas sobre la mesa, el foco pasa a ser la seguridad.

También 0 estrellas: el antecedente inmediato dentro de Stellantis

El del Citroën Basalt no es un episodio aislado: en noviembre de 2024, el Citroën C3 Aircross —también de Stellantis y vendido en Argentina— había conseguido cero estrellas con dos airbags de serie en la versión auditada por el organismo. Aquella vez, Latin NCAP señaló "débil protección de pecho, intrusión lateral y señalización deficiente de ISOFIX", entre otros puntos. El patrón se repite: equipamiento mínimo, ausencia de ADAS y protección lateral de cabeza inexistente.