¿Qué SUV me compro? Renault Kardian vs. Volkswagen Nivus

Se trata de dos modelos de referencia del mercado local y de los más elegidos por el público. Características y precios.

En el segmento de los SUV compactos, es decir de los más populares, una de las pulseadas del momento enfrenta al Renault Kardian con el Volkswagen Nivus (ambos producidos en Brasil). Ambos apuestan a un público que busca diseño moderno, buena conectividad y seguridad activa, pero con filosofías distintas.

Por un lado, Renault Kardian capitaliza ser todavía una novedad y con una oferta que arranca con un 1.6 “clásico”, mientras que Volkswagen Nivus sostiene su receta con el 1.0 turbo TSI y suma más asistentes a la conducción. Para quien se pregunta “ ¿Qué SUV me compro? ”, este mano a mano ayuda a ordenar los datos clave.

Desde su lanzamiento regional, Renault Kardian ganó protagonismo por su equipamiento multimedia y la promesa de seguridad mejorada en el modelo 2025, con la nueva jerarquía de versiones y una interfaz más grande y conectada. En paralelo, el Volkswagen Nivus actualizó su estética y potenció las ADAS (asistencias a la conducción) para competir con argumentos de tecnología y confort .

En cuanto a la mecánica proponen caminos diferentes. Renault Kardian mantiene una puerta de entrada con el motor 1.6 de 115 CV y caja manual de 5 marchas (Evolution 156 MT), una receta simple, robusta y de mantenimiento accesible, acompañada por alternativas 1.0 turbo (120 CV y 200 Nm) con caja automática de doble embrague (EDC) en los niveles superiores. Es una gama pensada para quien prioriza confiabilidad y luego puede escalar a mayor performance con el turbo.

Volkswagen Nivus 2025.jpg Volkswagen Nivus 2025

Del lado del Volkswagen Nivus, la identidad está marcada por el 1.0 TSI (en variantes 170 TSI MT y 200 TSI AT, según versión) y por un paquete de seguridad muy completo en tope de gama: frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, monitoreo de fatiga, sensores y cámara, entre otros. Para quien valora ADAS de última generación en un SUV urbano con perfil ágil, el Nivus es un firme candidato.

Renault Kardian vs. Volkswagen Nivus: diferencias en equipamiento, seguridad y uso diario

Diseño y posicionamiento. El Renault Kardian adopta un lenguaje moderno con foco en la robustez B-SUV, mientras el Volkswagen Nivus mantiene su silueta fastback más aerodinámica. Quien busque un look “SUV” tradicional probablemente se incline por el Kardian; quien prefiera una estética deportiva y perfil crossover, mirará al Nivus.

Renault Kardian Renault Kardian.

Conectividad y multimedia. El Renault Kardian 2025 incorpora pantalla de 10,1" con OpenR Link y mejoras en interfaz y servicios conectados, lo que eleva la experiencia de uso. En el Volkswagen Nivus, la central VW Play de 10" y el ecosistema Mi VW Connect suman información detallada, estado del vehículo y funciones remotas, un diferencial para conductores “techies”.

Volkswagen Nivus Volkswagen Nivus. Volkswagen

Seguridad activa (ADAS). Los dos modelos ofrecen ESP y 6 airbags, pero el Volkswagen Nivus estira la ventaja en asistencias avanzadas en la Highline/Outfit: AEB, ACC (control crucero adaptativo), mantenimiento de carril y detección de fatiga. En Renault Kardian, la actualización 2025 enfatiza más seguridad (ofrece 13 ADAS) y la calidad del paquete estructural, con un escalonamiento lógico conforme se sube de versión. El Kardian, reconocido por CESVI Argentina como el auto más seguro de la Argentina, se muestra sólido por su buen equipamiento de base.

Motores y caja. La estrategia mixta del Renault Kardian es un plus para quien busca bajar el costo de entrada sin resignar espacio y postura de manejo: el 1.6 de 115 CV es probado y confiable, y el 1.0 turbo (120 CV/200 Nm) con EDC aporta agilidad y consumo contenido. En Volkswagen Nivus, la familia TSI mantiene buena elasticidad y eficiencia; la automática 6AT del 200 TSI es suave en ciudad y responde bien en ruta. Conclusión mecánica: Kardian ofrece variedad y escalabilidad; Nivus capitaliza la consistencia del TSI.

Confort y uso diario. En la ciudad, ambos destacan por dirección ligera, despeje del piso y baúl aprovechable. En ruta, el Volkswagen transmite una sensación de aplomo propia de su silueta; el Renault Kardian se percibe cómodo y con una puesta a punto amigable, especialmente en calles urbanas donde la suspensión absorbe muy bien irregularidades.

Renault Kardian: versiones y precios

Renault Kardian Evolution 156 MT : $33.940.000

: $33.940.000 Renault Kardian Evolution 200 EDC : $37.880.000

: $37.880.000 Renault Kardian Iconic 200 EDC: $41.530.000

Volkswagen Nivus: versiones y precios

Volkswagen Nivus TSI 170: $38.325.300

$38.325.300 Volkswagen Nivus TSI 200 Trendline: $40.681.900

$40.681.900 Volkswagen Nivus TSI 200 Comfortline: $43.041.150

$43.041.150 Volkswagen Nivus TSI 200 Highline: $46.474.450

$46.474.450 Volkswagen Nivus TSI 200 Outfit: $47.542.000

¿Entonces, cuál conviene? Si la prioridad es un ingreso accesible al segmento con mecánica simple y durable, el Renault Kardian Evolution cumple de sobra, y si se quiere más empuje y caja automática moderna, el 1.0 turbo EDC es el paso natural. Si en cambio se busca paquete ADAS completo, conectividad “de punta” y el tacto TSI ya conocido, el Volkswagen Nivus Highline/Outfit es la elección más tecnológica.