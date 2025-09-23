Cuánto sale un Renault Kardian 0 kilómetro con valor actualizado en septiembre 2025

Es de los autos 0km más nuevos: acaba de cumplir un año en Argentina. Cuál es el ajuste que aplicó la terminal en su precio para este mes.

Renault Kardian es un crossover que compite entre los hatchback grandes y los SUV compactos- y acaba de cumplir un año en el mercado automotor argentino mostrando buenos números de patentamientos ¿Cuál es su valor actualizado en septiembre 2025?

El Kardian se lanzó en Argentina en 2024 y a fines de agosto de este año recibió un rediseño que impactó más que nada a nivel tecnológico : se agrandó la pantalla multimedia de 8 a 10.1 pulgadas en las versiones de entrada a gama, llamadas Evolution, mientras que el modelo más exclusivo -iconic 200 EDC- recibió al sistema “servicios conectados”, que permite trackear los datos del auto desde el celular.

En lo que respecta a la motorización, se mantienen las dos opciones disponibles, ambas nafteras: el Kardian viene equipado con un motor de 1.6 litros aspirado en su versión más económica, mientras que las tope de gama incorporan una unidad de potencia turbonaftera 1.0 de tres cilindros. Además se desataca por ser el único auto 0km de su segmento en ofrecer una caja automática de doble embrague.

Renault Kardian: cómo son sus patentamientos en 2025

Según datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA), se patentaron 484 Renault Kardian, una cifra que lo coloca como en 29° vehículo más patentando en Argentina.

A nivel anual (primeros ocho meses del año) se patentaron 8.165 Kardian. El top-10 de patentamientos anuales es el siguiente:

Fiat Cronos : 23.294 unidades patentadas

: 23.294 unidades patentadas Toyota Yaris : 22.981

: 22.981 Peugeot 208 : 22.901

: 22.901 Toyota Hilux : 22.077

: 22.077 Ford Ranger : 18.468

: 18.468 Volkswagen Polo : 16.550

: 16.550 Toyota Corolla Cross : 15.165

: 15.165 Volkswagen Taos : 13.152

: 13.152 Chevrolet Tracker : 12.806

: 12.806 Peugeot 2008: 11.341

Renault Kardian: financiación a tasa 0% en Argentina

Renault Kardian es un auto que está siendo muy popular en la Argentina debido a su relación precio-calidad y además se destaca por tener un atractivo sistema de financiación con tasa del 0%. Se trata del Renault Days, un beneficio que ya venía siendo aplicado durante meses anteriores y se extendió en septiembre.

Renault Kardian Renault Kardian. Renault

La financiación de Renault Days para el Kardian en septiembre 2025 es la siguiente:

Préstamo de $13.000.000 - 12 cuotas fijas a tasa 0%

Renault Store - (e-commerce)

Préstamo de $15.000.000 - 12 cuotas fijas a tasa 0%

Préstamo de $15.000 - 18 cuotas a tasa 9%

Préstamo de $15.000 - 24 cuotas al 14.9%

Renault Kardian: mecánica y ficha técnica

El Renault Kardian llega importado a nuestro mercado desde Brasil y se posiciona a mitad de camino entre la oferta de Stepway y Duster. En lo que respecta a su motorización, viene con dos opciones:

Motor naftero 1.6 litros atmosférico de cuatro cilindros (115 CV de potencia y 156 Nm de torque, asociado a una caja manual de cinco velocidades

atmosférico de cuatro cilindros (115 CV de potencia y 156 Nm de torque, asociado a una caja manual de cinco velocidades Motor 1.0 turbonaftero de tres cilindros (120 CV de potencia y 200 Nm), asociado a una transmisión automática de doble embrague de seis marchas

Renault Kardian El Renault Kardian cuenta con un volante multifunción. Foto: Renault

La opción de entrada a gama, denominada Evolution 156 MT5, es la única que viene equipada con el motor aspirado de 1.6 litros y transmisión manual, mientras que los modelos Evolution 200 EDC e Iconic 200 EDC montan el motor turbo con la caja de cambios automática de doble embrague (esto le da a Renault una ventaja comparativa, porque es la única de este tipo que se ofrece en un segmento donde predominan las cajas CVT).

En lo que respecta al ítem seguridad, Renault Kardian se destaca por ofrecer seis airbags de serie en toda la gama y 13 ayudas a la conducción (ADAS), mientras que a nivel multimedia se potenció con el rediseño que acaba de recibir y ahora sus dos versiones más accesibles montan una pantalla de 10.1 pulgadas (antes era de 8), mientras que la superior viene con un cluster 100% digital de 10.2 pulgadas. En todos los casos, soportan Android Auto y Apple CarPlay.

Cuánto sale un Renault Kardian en Septiembre 2025

Luego del aumento que aplicó la terminal del 3.7%, estos son los precios del Renault Kardian en septiembre 2025: