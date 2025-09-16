Cuánto sale un Volkswagen Polo 0 kilómetro con valor actualizado en septiembre

Es uno de los autos 0km más patentados de la Argentina. Cuál fue el ajuste que aplicó la terminal en su precio para este mes.

Desde que se discontinuó el popular Gol, Volkswagen Polo es el vehículo de entrada a gama que la automotriz alemana ofrece en la Argentina. Se destaca por su robustez, su seguridad (incorpora cuatro airbags de serie) y por ser uno de los vehículos más patentados del país ¿Cuál es su valor actualizado en septiembre 2025?

El VW Polo es un hatchback para el Segmento B (Chico) que llega importado desde Brasil y se ofrece con dos tipos de motorizaciones nafteras . Además, incorporó una pantalla multimedia de 10 pulgadas que soporta Android Auto y Apple CarPlay (hasta el rediseño de julio de 2024 venía sin pantalla táctil).

Así luce el interior del Volksagen Polo GTS, la versión tope de gama. Foto: VW Argentina

En junio de este año se lanzó la versión intermedia para este modelo, denominada Polo Comfortline que remplazó al Polo MSI manual y que se ubica entre el Polo Track MSI Manual y el Polo 170 TSI Highline.

Volkswagen Polo: top-10 de patentamientos en 2025

Según los registros de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), el Volkswagen Polo se ubica como el sexto auto más patentado de Argentina.

El detalle de los patentamientos en los primeros ocho meses de 2025 se destaca a continuación.

Fiat Cronos : 23.294 unidades patentadas

: 23.294 unidades patentadas Toyota Yaris : 22.981

: 22.981 Peugeot 208 : 22.901

: 22.901 Toyota Hilux : 22.077

: 22.077 Ford Ranger : 18.468

: 18.468 Volkswagen Polo : 16.550

: 16.550 Toyota Corolla Cross : 15.165

: 15.165 Volkswagen Taos : 13.152

: 13.152 Chevrolet Tracker : 12.806

: 12.806 Peugeot 2008: 11.341

En lo que respecta a agosto 2025, VW Polo También fue el sexto vehículo más patentado (2.109 unidades). El top-3 quedó configurado de la siguiente manera: Toyota Yaris (3.781), Toyota Hilux ( 2.375) Volkswagen Amarok (2.367).

Volkswagen Polo: ficha técnica y versiones

El Volkswagen Polo se ofrece en cuatro versiones en Argentina: una sola viene equipada con caja de cambios manual y las tres restantes montan una transmisión automática CVT.

Polo Track Volkswagen Polo Track, el modelo más económico de la gama. Foto: VW Argentina

El Polo Track Msi es la versión más accesible de la gama: monta un motor naftero aspirado de 1.6 litros, que entrega 110 caballos de potencia y 155 Nm, asociado a una caja de cambios manual de cinco velocidades, tracción delantera.

El Polo COMFORTLINE 170TSI es una versión intermedia de la gama: equipa un motor naftero turbo de 1.0 litros TSI, que entrega 170 caballos de potencia y 250 Nm de torque, asociado a una caja automática Tiptronic de seis velocidades, con tracción delantera.

El Polo HIGHLINE 170TSI es la versión más equipada de la gama estándar: cuenta con la misma motorización y transmisión del Comfortline, pero suma accesorios en su interior y más equipamiento de seguridad.

El Polo GTS es la versión deportiva de la gama: dispone de un motor naftero turbo de 1.4 litros TSI, que entrega 250 caballos de potencia y 370 Nm de torque, asociado a una caja automática DSG de siete velocidades y tracción delantera.

Cuánto sale un Volkswagen Polo en Septiembre 2025

Luego del aumento del 3.4% que aplicó la terminal, estos son los precios del Volkswagen Polo en septiembre 2025: