Cuánto sale un Peugeot 208 0 kilómetro con valor actualizado en septiembre 2025

El modelo producido en El Palomar figura entre los más patentados de Argentina. Cuál fue el aumento que aplicó la terminal para este mes.

El Peugeot 208 es uno de los autos preferidos del público joven argentino: su fisonomía deportiva, sumada a sus buenas prestaciones y una interesante relación precio calidad lo ha vuelto uno de los autos más patentados en 2025 ¿Cuál es su valor actualizado en septiembre 2025?

Este modelo recibió a fines de julio una actualización : las versiones que vienen equipadas con el motor turbo 1.0 ahora pueden acceder al sistema de “servicios conectados”, que ofrece asistencia online para ver fácilmente desde un teléfono celular la geolocalización del vehículo , entre otras características.

Para este mes, el Grupo Stellantis aplicó un un aumento casi imperceptible en toda la gama del Peugeot 208, que alcanza el 0,17% y este vehículo se sigue manteniendo entre los autos 0 kilómetro más baratos que se pueden comprar en Argentina

Peugeot 208: la lucha por ser el auto más patentado de Argentina

Peugeot 208 finalizó el año pasado como el vehículo más patentado de Argentina y quiere repetir en este 2025 el logro. Según los registros de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) estos son los autos más patentados en los ocho meses que va del año:

Acumulado del año 2025:

Fiat Cronos : 23.9242 unidades

: 23.9242 unidades Toyota Yaris : 22.981

: 22.981 Peugeot 208 : 22.901

: 22.901 Toyota Hilux : 22.077

: 22.077 Ford Ranger: 18.468

Los 10 autos más vendidos de agosto:

Toyota Yaris : 3.781 unidades

: 3.781 unidades Fiat Cronos: 2.238

2.238 Volkswagen Polo : 2.109

: 2.109 Toyota Corolla Cross : 2.011

: 2.011 Peugeot 208 : 1.863

: 1.863 Chevrolet Tracker : 1.487

: 1.487 Peugeot 2008 : 1.451

: 1.451 Ford Territory : 1.434

: 1.434 Renault Kwid : 1.386

: 1.386 Volkswagen Taos: 1.383

Peugeot 208: Ficha técnica y versiones

El Peugeot 208 se presenta como una de las opciones más versátiles del Segmento B, ofreciendo seis versiones que combinan eficiencia, tecnología y diseño, pensadas tanto para la movilidad urbana como para quienes buscan un perfil más deportivo y sofisticado.

La versión de entrada, Active, está equipada con un motor naftero 1.6 de 115 CV, acoplado a una caja manual de cinco marchas. A nivel seguridad, incluye cuatro airbags, frenos ABS y control de estabilidad, mientras que las llantas de 15" completan un diseño funcional y equilibrado. Esta versión es ideal para quienes priorizan la practicidad y el confort diario en la ciudad.

Peugeot 208 (1) El Peugeot 208 actualizó sus precios en septiembre de 2025. Foto: Stellantis.

En la gama media, la línea Allure mantiene el motor 1.6, pero suma opciones más avanzadas. La versión automática (AT) mejora la comodidad en el tránsito urbano, mientras que el paquete T200 incorpora un motor 1.0 turbo de 120 CV y 200 Nm, optimizando la respuesta y el rendimiento. Además, las versiones Allure superiores agregan seis airbags, llantas de 16" y volante multifunción, combinando seguridad y confort en cada viaje.

En el tope de la gama, el 208 GT eleva la experiencia a otro nivel. Con motor 1.0 turbo, llantas de 17", faros Full LED y un paquete completo de asistencia a la conducción (ADAS), ofrece un equilibrio perfecto entre deportividad, tecnología y seguridad. El diseño exterior e interior refuerza su carácter deportivo, con detalles que destacan tanto en estilo como en ergonomía.

Cuánto cuesta un Peugeot 208 con valor actualizado en septiembre 2025

En todos sus modelos, se ofrece garantía de 3 años o 100.000 kilómetros. Para este mes, Stellantis fijó un aumento que oscila el 0,17%% en toda su gama. Así, los precios de los Peugeot 208 0km actualizados a septiembre de 2025 son: