Impactante video: un hombre fue atacado por 15 perros y terminó con graves heridas

El hombre está internado con heridas en la zona genital, cráneo y otras partes del cuerpo. Cuál es la sospecha de la policía.

En las últimas horas se viralizó en las redes sociales imágenes estremecedoras, donde se ve a un hombre semidesnudo mientras es atacado por una jauría de perros , que lo dejaron internado con graves heridas. Hay una denuncia que ya investiga la policía.

Tras la repercusión del video ocurrido en Yerba Buena, Tucumán, el subcomisario José Díaz , jefe de Patrulla Motorizada brindó detalles del procedimiento y confirmó que ocurrió realmente.

Este martes a horas 12:00 aproximadamente, personal de esta División Especial fue comisionado hasta la esquina de calle La Paz y Tierra del Fuego para verificar un delito.

"Al llegar el personal policial ingresó a una vivienda donde se encontraba una persona tendida en el piso con múltiples heridas en la zona genital, en el cráneo y en otras partes del cuerpo, producto de detalladas de canes”, detalló Díaz.

Joven atacado por 15 perros en Yerba Buena Tucumán

La versión de la propietaria de la casa tras el ataque de los perros

Según cuenta la propietaria de la vivienda, ella vive con su hermana - ambas superan los 70 años - y poseen un huerto con frutales cítricos. Al parecer, este hombre saltó la tapia para sustraer naranjas, entre otros elementos. Ellas tienen varios animales sueltos, entre ellos 15 perros, quienes al ver a una persona extraña del lugar lo atacaron.

Las dueñas de la casa llamaron de inmediato a la Policía, mientras un grupo de vecinos intentaba auxiliar al hombre. Finalmente, el accionar policial derivó en la asistencia del personal del 107 que trasladó al herido hasta el Centro Asistencial Ramón Carrillo, aunque luego fue derivado hasta al Centro de Salud donde permanece internado.

Para cerrar, el subcomisario Díaz señaló “cabe destacar que la persona que ingresó a esta propiedad cuenta con varios antecedentes por delito contra la propiedad. Fue demorado y aprehendido por esta División en reiteradas oportunidades”.

Un perro recorrió 12 km para despedir a su dueño

Tras la muerte de su cuidador en un hospital, un perro emprendió un recorrido de 12 kilómetros hasta llegar al lugar del velorio, donde se acostó junto al ataúd y lloró.

La escena dejó sin palabras a los familiares, quienes presenciaron el emotivo vínculo entre humano y mascota y contaron detalles de la relación que mantenían.

El emocionante episodio ocurrió en Ipuiúna, un municipio ubicado en el sur del estado de Minas Gerais, en Brasil. El hombre, de 45 años, murió repentinamente el 15 de agosto tras sufrir un paro cardiorrespiratorio y el velorio fue un día después. La historia fue dada a conocer en las últimas horas por medios locales.

Perro. Velorio del dueño. El gesto del perro mostró el amor incondicional entre la mascota y su cuidador.

Claudemir Cándido Luiz, conocido como Marola, vivía en una granja familiar con Nick, su perro. Estuvieron juntos durante diez años, tiempo en el que forjaron un vínculo muy fuerte de compañerismo y fidelidad.

El día de su muerte, Marola empezó a sentirse mal y salió solo en el auto rumbo a la ciudad en busca de ayuda médica. Llegó al hospital, pero pese a los esfuerzos de los profesionales, murió poco después de ingresar.

El velorio fue al día siguiente, en un lugar que quedaba a unos 12 kilómetros de la granja. Los familiares que estaban reunidos allí dándole el último adiós quedaron impactados al ver que Nick apareció, sin que nadie lo hubiera llevado. El perro había recorrido una larga distancia para poder reencontrarse por última vez con su cuidador.