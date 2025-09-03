El desesperado reclamo de padres de una escuela "atrapada" por la ruta petrolera

Protestaron en la Ruta 7, ya que desde el ensanchamiento de la calzada ya no pueden dejar a sus hijos en forma segura. "Los autos no frenan nunca", dijeron.

Padres de la Escuela 204 de Centenario realizaron este miércoles una protesta sobre la Ruta 7 para visibilizar la situación de riesgo que atraviesan los niños y sus familias. Es el ensanchamiento de la ruta petrolera y el colegio que quedó “atrapado”, sin señalización y con una pasarela que no se puede usar.

Según explicaron, la obra de ensanchamiento de la ruta, que incluyó la construcción de nuevas vías y una pasarela, generó un acceso y egreso limitado del establecimiento. Antes podía dejar a sus hijos en un camino colector, pero ahora es imposible, es muy peligroso, y los vehículos no frenan . Hicieron un reclamo al gobierno provincia, pero no prosperó, y todo indica que ese colegio, en algún momento, podría ser trasladado.

La obra tiene un retorno por la calle 9, pero es muy complejo realizar maniobras, ya que durante el tránsito petrolero en horas picos. "Los vehículos no frenan", advirtieron.

Protesta Escuela 204 Protesta de padres de la Escuela 204 por los inconvenientes en la ruta petrolera.

“En este momento estamos en una reunión informal, manifestándonos como papás, porque nos están cortando el acceso a la ruta, pero tenemos que ir a casa, darles de comer a los nenes y volver a la escuela”, relató Roberto a LMNeuquén, padre de dos alumnos, uno en sexto y otro en tercero.

Escuela en la ruta petrolera: un reclamo con pocas soluciones

Roberto detalló que el ensanchamiento y la colocación de guardarraíles, si bien protegen la pasarela, bloquean el ingreso de los vehículos de los padres. Además, denunció la falta de cartelería y señalización que advierta a los automovilistas sobre la presencia de la escuela. Todo eso ya no está más, y no se sabe si lo tiene que colocar Vialidad Provincial, o la empresa.

“Los automóviles no frenan más, ni saben que hay una escuela, porque no hay cartelería… y los que se tienen que ocupar de esto no se ocupan. Hoy nos manifestamos pacíficamente, pusimos los autos en una de las manos de la ruta para que sepan que estamos acá. Hace cuatro años hicimos un corte de ruta, pero no avanzan con las obras. Hasta que no pase una desgracia, no van a actuar”, explicó, visiblemente consternado.

Ruta 7 escuela 204 protesta Los padres de la Escuela 204 tiene problemas para dejar a sus hijos por el poco espacio que hay entre la multitrocha y el edificio escolar.

Según explicó, el tránsito habitual se da entre la calle 8 y 9, y aunque un vecino construyó un puente, no es una alternativa viable. “No podemos usar porque no tiene la capacidad para poder soportar los vehículos”, sostuvo.

La protesta pone sobre la mesa la preocupación de las familias por la seguridad de los alumnos y la necesidad de que se realicen mejoras urgentes en la infraestructura vial que conecta la escuela con la Ruta 7.

A la escuela concurren unos 107 alumnos en el horario de mañana y 96 en el turno tarde. La mayoría viene en autos particulares. Por ahora los docentes se las arreglan como pueden y estaciona con poco espacio. La escuela tiene una calle interna, pero es angosta y no garantiza la doble mano. El reclamo tiene más de tres años y en su momento se hicieron notas a los distintos organismos. Hoy el, problema estalló de la peor manera: con un corte de ruta o protesta de los padres.