Una escuela sigue sin clases, aunque el CPE asegura que no hay pérdidas de gas

Desde el miércoles pasado, los estudiantes no van a la escuela. Una mamá denunció que su hija había sufrido una intoxicación por monóxido de carbono.

Este lunes personal de mantenimiento del Consejo Provincial de Educación (CPE) realizó nuevas revisiones en la Escuela 301 de Plottier y constató que no tienen pérdidas de gas. Las clases siguen suspendidas, ya que las familias reclaman mayor seguridad tras confirmar que una alumna sufrió una intoxicación por monóxido de carbono.

Las familias de los estudiantes de esta escuela de la zona rural de Plottier están más que preocupadas porque en este año sus hijos e hijas tuvieron que ser evacuados dos veces tras fuertes olores a gas y luego la semana pasada una familia denunció que su hija volvió del colegio con dolor de cabeza y en el hospital constataron una intoxicación.

Si bien mantenimiento realizó revisiones de la situación el viernes, domingo y este lunes donde confirmaron que todo funciona correctamente, las clases siguen suspendidas.

El viernes pasado varias familias se manifestaron en el CPE para reclamar el regreso a las aulas para sus hijos de manera segura. Solicitaron la instalación de sensores de gas y de monóxido de carbono para todos ambientes de la escuela y la creación de un protocolo de evacuación en caso de emergencia.

escuela 301

Además, pidieron el cambio de cocina, ya que aseguran que a pesar de que tiene pocos años funciona mal y no es segura, y la entrega de informes y resoluciones respecto de la intervención realizada en la escuela por "irregularidades administrativas y la violencia verbal y psicológica sufrida por los alumnos" en inconvenientes anteriores, entre varios otros reclamos.

"Las familias seguimos pidiendo soluciones definitivas, necesitamos que instalen los sensores de gas y de monóxido, que hagan un protocolo de evacuación, necesitamos que hagan un portón de salida más rápida. Anoche nos mandaron un mensaje a las 12 de la noche que la escuela estaba en condiciones, cómo vas a preparar a nuestros hijos a esa hora", relató a LMNeuquén Alejandro Lucastegui, papá de estudiantes.

Respuesta del Consejo Provincial de Educación

Luciano Saborido, referente del área de mantenimiento escolar, aseguró a este diario que hicieron varias visitas a la escuela y que en todas confirmaron que "no hay pérdidas de gas".

Con respecto a la denuncia de una familia que aseguró que su hija se intoxicó, dijo que "debe haber sido en otro lado" ya que confirmaron que "no hay pérdidas".

"Habíamos comprometido visitas periódicas para controlar que todo funcione, fuimos el viernes, el domingo a última hora y hoy lunes. Encontramos igual que el viernes, se hizo el informe, fue la gente de gas y calefacción, medimos todos los ambientes, y nos dio cero de presencia de monóxido. Sí notamos los ambientes calurosos, pero el resto encontramos todo bien. Hicimos revisión de baños, y comprobamos que todo funciona correctamente", aseguró el funcionario.

Escuela 301 Plottier (1).jpg

Además, Saborido indicó que durante este lunes fue el gremio ATE, que lanzó un paro de auxiliares de servicio, y que uno de sus reclamos era el funcionamiento de una cocina. "Piden el cambio de la cocina, pero nosotros la probamos y funciona correctamente", afirmó.

En tanto, en respuesta del reclamo de las familias sobre la instalación de detectores de monóxido de carbono, consideró que "solo una persona se haya intoxicado da cuenta de que debe haber sido en otro lado". "Si esa nena se intoxicó no fue en los ambientes de la escuela porque no hay presencia de monóxido, y si bien cada uno reacciona distinto, nosotros fuimos y corroboramos y no había presencia de monóxido, y seguimos yendo a constatar y seguimos encontrándonos con el mismo resultado", expresó. "Las tres pruebas nos dan siempre igual", insistió.

"Lamento el mal momento de la nena, pero desde nuestra área técnica confirmamos que el ambiente no está viciado y lo seguimos controlando por las dudas y sigue dando el mismo resultado", concluyó.