Escándalo por coimas en la ANDIS: Lule Menem acusó una "operación política del kirchnerismo"

El funcionario desmintió categóricamente todas las acusaciones. Apuntó contra el kirchnerismo y denunció una maniobra política.

El escándalo por los audios de Diego Spagnoulo , extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucran a Karina Milei y a otros funcionarios por coimas en la compras de medicamentos , salpica de cerca al clan Menem. Tras la palabra de Martín, quien preside la Cámara de Diputados, ahora fue el turno de Lule Menem.

Eduardo Menem , subsecretario de Gestión Institucional, realizó un comunicado en su cuenta de X, donde indicó que se trata de una "absoluta falsedad" las acusaciones que lo involucran en maniobras irregulares y coimas en la compra y ventas de medicamentos. En esa grabación, Spagnuolo menciona a la droguería Suizo Argentina S.A que tendría un vínculo con Lule.

"Jamás imaginé tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo ", comenzó el fuerte mensaje del funcionario. Su declaración pública llega luego de que la Justicia avanzar en incautar los teléfonos de Spagnuolo y de los directivos de la droguería Suizo Argentina.

Jamás imagine tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo, a la que se sumaron algunos medios, dirigentes y periodistas, utilizándola para intentar manchar la honestidad y la imagen de un gobierno.

"Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del Andis. Ni de manera formal ni de manera informal", sostuvo Menem en su comunicado. Y aclaró: "Tampoco tuve conocimiento alguno de que algo ilícito ocurriera en el Andis ni en ningún otro organismo del estado".

El mensaje que realizó fue compartido por el presidente Javier Milei, y el titular de Diputados, Martín Menem, -primo de Lule- quien también quedó vinculado en el caso. Al mensaje del presidente de la Cámara baja en el Congreso se sumó la secretaria General de la Presidencia Karina Milei.

Coimas, Medicamentos Karina Milei, Martín Menem y otros funcionarios del Gobierno involucrados en las coimas para la compra de medicamentos.

Menem aseguró que estos audios sobre coimas son una "absoluta falsedad"

Estos audios fueron difundidos por el programa "Data Clave" en el canal de streaming Carnaval. En los mismos se indica que operadores de la Agencia de Discapacidad (ANDIS) solicitaban dinero a empresas proveedoras del Estado para otorgar contratos.

Respecto a una posible vinculación con Karina Milei y un posible 3% de retorno que le llegaría, sostuvo que "no puedo hablar ni aseverar nada acerca de la autenticidad o no de los audios que circulan, pero sí puedo asegurar la absoluta falsedad de su contenido".

"Conozco el trabajo que lleva adelante este gobierno contra la corrupción y no dudo de la integridad de ninguno de los funcionarios mencionados", afirmó. En este sentido, habló sobre los hermanos Milei y aseguró nunca haber hablado con ninguno de los dos sobre "prestaciones, contratos o la actividad particular” de la agencia de discapacidad".

Menem, quien fue uno de los armadores de La Libertad Avanza junto a Karina Milei, relacionó esta difusión con las próximas elecciones del 7 de octubre en provincia de Buenos Aires. "No es casualidad que este tipo de maniobras aparezcan justo dos semanas antes", cuestionó .

javier y karina milei La Secretaría General de la Presidencia, la principal acusada del escándalo de las coimas.

El funcionario cerró su declaración reafirmando el compromiso oficial: "Nada de lo que hagan frenará la lucha que estamos llevando adelante".

Luego de esta declaración que realizó pasada la medianoche, Martín Menem citó la publicación y comentó: "Mañana lunes -por hoy- voy a estar a la mañana en el programa de Antonio Laje a las 9:00 y a la noche en el programa de Luis Majul a las 20 horas".