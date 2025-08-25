"Pongo las manos en el fuego por Lule y Karina Milei", Martín Menem sobre las coimas en la ANDIS

El presidente de la Cámara de Diputados es mencionado en un esquema de coimas relacionado a la compra de medicamentos para personas con discapacidad. Qué dijo sobre los audios.

Este lunes por la mañana, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien fue mencionado en los audios -de supuestas coimas en el ANDIS - atribuidos a Diego Spagnuolo como integrante de un circuito de coimas en el área de Discapacidad, aseguró que launa “operación” vinculada a las elecciones

Martín Menem habló por primera vez sobre el escándalo originado a partir de la difusión de un audio atribuido al extitular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, quien tras la polémica fue echado del cargo por el presidente Javier Milei.

Menem es mencionado como participe de un esquema de coimas relacionado a la compra de medicamentos para personas con discapacidad. “ Esto es una monumental operación a dos semanas de las elecciones ”, dijo en diálogo con A24.

“Yo no puedo asegurar la autenticidad o no de los audios, sí puedo asegurar que el contenido es falso y pongo las manos en el fuego por ”Lule" Menem y por Karina Milei“, afirmó.

Y apuntó contra “una monumental operación a dos semanas de una de las elecciones más importantes del país en términos provinciales, la bonaerense, se trata de una maniobra para ensuciar a un Gobierno. Estamos acostumbrados a este tipo de maniobras, ocurrieron durante todo 2023, previo a la llegada de Milei a la presidencia”.

“Fueron un verdadero mamarracho estos 20 años”

En este contexto y ante la denuncia sobre una operación kirchnerista, Menem siguió con las duras críticas: Fueron un verdadero mamarracho estos 20 años. No tienen qué atacarnos de la gestión, fueron un verdadero mamarracho estos 20 años. Hay que tener en cuenta que en octubre probablemente jubilemos una parte de la política, y eso genera muchísimas tensiones".

El dirigente libertario aseguró que en este contexto, el escándalo de los audios no impactará en las legislativas: “La gente sabe que se trata de operaciones permanentes, tan poco tiempo antes las elecciones. Como no pudieron con ‘la campaña del miedo’, nos tratan de embarrar con temas de corrupción”.

Lule Menem acusó una "operación política del kirchnerismo"

Por su parte, Eduardo Menem, subsecretario de Gestión Institucional, realizó un comunicado en las últimas horas, donde indicó que todo se trata de una "absoluta falsedad" las acusaciones que lo involucran en maniobras irregulares y coimas en la compra y ventas de medicamentos. En esa grabación, Spagnuolo menciona a la droguería Suizo Argentina S.A que tendría un vínculo con Lule.

"Jamás imaginé tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo", comenzó el fuerte mensaje del funcionario. Su declaración pública llega luego de que la Justicia avanzar en incautar los teléfonos de Spagnuolo y de los directivos de la droguería Suizo Argentina.

"Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del Andis. Ni de manera formal ni de manera informal", sostuvo Menem en su comunicado. Y aclaró: "Tampoco tuve conocimiento alguno de que algo ilícito ocurriera en el Andis ni en ningún otro organismo del estado".

El mensaje que realizó fue compartido por el presidente Javier Milei, y el titular de Diputados, Martín Menem, -primo de Lule- quien también quedó vinculado en el caso. Al mensaje del presidente de la Cámara baja en el Congreso se sumó la secretaria General de la Presidencia Karina Milei.

Comunicado:



Jamás imagine tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo, a la que se sumaron algunos medios, dirigentes y periodistas, utilizándola para intentar manchar la honestidad y la imagen de un gobierno.

Por el tamaño de dicha operación es…

Estos audios fueron difundidos por el programa "Data Clave" en el canal de streaming Carnaval. En los mismos se indica que operadores de la Agencia de Discapacidad (ANDIS) solicitaban dinero a empresas proveedoras del Estado para otorgar contratos.

Respecto a una posible vinculación con Karina Milei y un posible 3% de retorno que le llegaría, sostuvo que "no puedo hablar ni aseverar nada acerca de la autenticidad o no de los audios que circulan, pero sí puedo asegurar la absoluta falsedad de su contenido".

"Conozco el trabajo que lleva adelante este gobierno contra la corrupción y no dudo de la integridad de ninguno de los funcionarios mencionados", afirmó. En este sentido, habló sobre los hermanos Milei y aseguró nunca haber hablado con ninguno de los dos sobre "prestaciones, contratos o la actividad particular” de la agencia de discapacidad".