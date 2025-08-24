Coimas en medicamentos: los chats que inquietan a la Rosada y el operativo blindaje a Javier Milei

Guerra de espías y caza de brujas en la cúpula más alta del Gobierno. El mensaje de Victoria Villarruel.

Karina Milei, Martín Menem y otros funcionarios del Gobierno involucrados en las coimas para la compra de medicamentos.

En medio de las denuncia de Darío Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad ( Andis ) al Gobierno de Javier Milei por las coimas en las compras de medicamentos , Karina Milei sigue haciendo campaña política de cara a las elecciones de octubre. Este fin de semana estuvo en el partido bonaerense de La Matanza, en donde se la vio exultante.

El acto permaneció en secreto mientras Javier Milei ensayaba una salida al escándalo de los audios que involucran a la secretaria general de la Presidencia, a Lule Menem , a su segundo en el área Daniel Garbellini y a la drogueria Suizo Argentina . Ante el escándalo, la Justicia tuvo una rápida e inusual intervención y el Gobierno echó a Spagnuolo y a Garbellini, puesto por Lule Menem en la Andis.

El juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi llevan adelante el caso. Mieles para la teoría del complot del Gobierno : Casanello ganó el mote de “tortuga” por el lento avance en la causa por lavado de dinero de La Rosadita K y Picardi fue funcionario de Cristina Kirchner. El exabogado de la expresidenta Gregorio Dalbón impulsó la denuncia por los audios.

Karina Milei, principal involucrada en las coimas

La “hermana de hierro” es la protagonista del escándalo y la actriz de reparto. Fue la primera en ponerle el cuerpo a la estrategia del Gobierno de adjudicar todo a una “operación política” para perjudicar a La Libertad Avanza a dos semanas de una parada compleja: la elección en la provincia de Buenos Aires.

“Karina estuvo muy simpática y arengó a los fiscales. Fue un fiestón”, cuenta un dirigente sobre la primera aparición de la hermana de hierro en el climax del escándalo. “Hubo una mención indirecta a los audios. Martín Menem y Sebastián Pareja hicieron alusión a los constantes intentos de desgaste, de debilitamiento, de sabotaje al Gobierno de operaciones de gente vinculada a servicios de inteligencia”, amplía sobre el acto cerrado a la prensa.

La desmesurada interna entre Santiago Caputo con Karina Milei y los Menem -Lule y Martín- asomó como la primera y obvia explicación a la aparición de los audios. Lilia Lemoine apunta a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, y dueño del streaming Carnaval, que publicó los audios. “Es un ajuste de cuentas y de paso nos pegan”, dice Lemoine.

Debilidad en el Gobierno de Javier Milei

Un viernes negro, en una semana fatal para el Gobierno. El veto que no pudo sostener sobre el recorte en Discapacidad y la fractura del bloque libertario en Diputados. Son efectos colaterales del traumático cierre de listas en las manos de Karina y Lule. El martes el diputado puntano Carlos D’Alessandro ya amenazaba con romper el bloque. “Nos pusieron a Mónica Becerra, ‘la Donda de San Luis’, en la lista y nos intervinieron el partido”, despotricaba el fin de semana pasado. Final cantado: armó un bloque, “Coherencia”, con la díscola Marcela Pagano, Lourdes Arrieta y Gerardo González. En San Luis, el sector de D’Alessandro va a llamar a votar en blanco. “El blanco es un voto contra la casta”, dice.

En la sesión del revés por Discapacidad, el puntano apuntó contra Martín Menen por el escándalo de los audios. “Miente”, devolvieron desde la Presidencia de la Cámara.

Paradojas. La ministra Patricia Bullrich que siguió de cerca la detención de los García Furfaro -con sombríos nexos con el poder kirchnerista- por el escándalo del fentanilo contaminado, presentó en la semana un sistema veloz para acceder rápidamente a celulares. Bullrich no estuvo en La Matanza, donde sí apareció Diego Santilli, además de los candidatos locales y de las ocho secciones electorales.

Ahora los teléfonos del escándalo de los audios están en poder de la Justicia. El audio de Spagnuolo habla de chats con Karina.

Victoria, para Victoria Villarruel

victoria villarruel senado sesion

Victoria Villarruel vio oscuridad y salió. Estuvo en Chubut con el gobernador Ignacio Torres, del nuevo espacio Provincias Unidas, y señaló que es “un momento difícil y bastante confuso”. También avisó: “Yo no soy una figura decorativa: cumplo el rol como vicepresidente que me da la Constitución”.

¿Cuánto tardará Milei en volver a los insultos y llamarla “golpista”? De manera brutal, el Triángulo de Hierro se convirtió en un círculo que se cierra sobre la cima del poder. El Presidente fue el que presentó a Karina Milei como El Jefe. Siempre está la pregunta: ¿es ella, pero es él?