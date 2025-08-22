Caso Spagnuolo: qué dijo Guillermo Francos tras los escandalosos audios filtrados

El jefe de Gabinete habló del polémico caso. Aseguró que el funcionario, ex titular de Andis, nunca le planteó ninguna denuncia o sospecha.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló sobre el escándalo de los audios filtrados, en los que se denuncia una presunta red de coimas en la compra de medicamentos e involucran a la hermana del presidente, Karina Milei y a Eduardo 'Lule' Menem.

Cuando fue consultado por los periodistas, durante la actividad del Council de las Américas , Francos había sido claro al asegurar que "no ponía las manos en el fuego por ningún funcionario" en relación al ex titular de Andis, Diego Spagnuolo. Sin embargo, también aclaró que sí cree en la inocencia de Karina Milei y Eduardo ‘Lule’ Menem, pero determinó que son temas que le corresponde investigar a la Justicia.

Este viernes, Francos volvió a hacer declaraciones al respecto y afirmó que le parece bien que la Justicia avance rápido en la investigación para llegar a la verdad. Sin embargo, expuso algunas sospechas electorales.

"A mí me llama mucho la atención, primero que aparece a esta altura, en este momento, siendo que todos mencionan o se refieren a que es una grabación del año pasado. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Pero eso lo tiene que dilucidar un juez", dijo.

En cuanto a Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), contó que él fue quien le informó al Presidente que debía ser apartado de su cargo e iniciarse una investigación. Además, apuntó contra el exfuncionario y aseguró que "Si el señor Spagnuolo tenía conocimiento de todo, eso tenía que denunciar la justicia. Es una obligación de un funcionario público de denunciar en la justicia un hecho del que él toma conocimiento".

Guillermo Francos. Diego Spagnuolo "No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario", dijo Guillermo Francos sobre los audios de Diego Spagnuolo.

En relación a esto, expresó que Spagnuolo nunca le informó ninguna denuncia ni sospecha y contó su última conversación.

"En algún momento se mencionaba que se iban a dar 100 mil pensiones de baja y después otras 100 mil más, porque eran pensiones que estaban dadas irregularmente. Yo lo llamé a Spagnuolo ¿Spagnuolo, qué es lo que pasa que no salen las bajas de las pensiones? Esta fue mi conversación, que es la última, digo, habrá sido hace dos meses. Pero nunca me planteó a mí una denuncia o una sospecha", reconoció.

Francos irá al Congreso

En medio del escándalo causado por la filtración de los audios, el jefe de Gabinete participará de la convocatoria de los diputados a una sesión el próximo miércoles a las 12. Según trascendió, la fecha estaba programada hace aproximadamente un mes y Francos decidió no suspenderla. El mandatario recibió más de 1200 preguntas por escrito de los legisladores, aunque la mayoría está centrada en el caso de los audios y en el fentanilo contaminado.

La última vez que presentó un informe de gestión en la Cámara Baja fue en abril, en medio del caso $LIBRA y en esta ocasión debe hacerlo en un ambiente de tensión por las presuntas coimas en el ANDIS.

diputados NA

En este contexto, el bloque de Encuentro Federal presentó un proyecto para pedir explicaciones al Jefe de Gabinete y al ministro de Salud, Mario Lugones. Por otra parte, el diputado socialista Esteban Paulón, junto a Mónica Fein y Margarita Stolbizer (del GEN), hicieron un pedido pero para interpelar a Spagnuolo y a Karina Milei.

Además, el legislador de la Izquierda, Gabriel Solano, inició una denuncia penal contra Javier y Karina Milei, Spagnuolo y Menem para que se inicie una investigación por "defraudación contra la administración pública, tráfico de influencias, y cohecho".