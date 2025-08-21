"No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario": Francos habló de los audios de las coimas

El funcionario se refirió a los audios que derivaron en la salida del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad.

"No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario", dijo Guillermo Francos sobre los audios de Diego Spagnuolo.

Tras la difusión de audios que denuncian una presunta red de coimas en la compra de medicamentos, el presidente Javier Milei echó a Diego Spagnuolo como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad . Luego, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos , se refirió al escándalo y fue contundente con su postura.

El funcionario confirmó la salida de Spagnuolo y señaló que corresponde a la Justicia investigar los hechos y citar a los presuntos involucrados entre los que se mencionan Karina Milei y Eduardo Menem .

"No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario . Creo que son temas que tiene que investigar la Justicia. Por supuesto que creo en la inocencia de Karina Milei y de Lule Menem, pero son temas que tiene que investigar la Justicia", respondió Francos en una entrevista en CNN Radio.

Francos también informó que "hay un juez que está llevando adelante la investigación, lo citará al señor Spagnolo para ver si ratifica los dichos que aparecieron en unos audios que la verdad yo no sé de dónde salen”.

renuncia discapacidad Ahora será el Ministerio de Salud quien intervendrá en el ANDIS y en las próximas horas se conocerá el nombre del nuevo director a cargo.

Al ser consultado sobre si creía que los audios eran reales, respondió: “Yo no le puedo dar veracidad o no, es algo que tiene que investigar la Justicia”, aunque señaló: “Me llama la atención".

Respecto a la salida de Spagnuolo, Francos indicó que “fue una decisión que el Presidente (Javier Milei) tomó ayer, en virtud de lo que había trascendido públicamente, en virtud que hay una investigación judicial sobre el tema".

El jefe de Gabinete consideró que Spagnuolo "seguramente será convocado por el juez" y remarcó: “Lo del pedido de coimas es algo que tiene que resolver la Justicia".

El Gobierno removió a Diego Spagnuolo tras viralización de audios

Diego Spagnuolo fue removido de su cargo en las últimas horas, luego de que salieran a la luz audios donde supuestamente se lo escucha hablar de un entramado de coimas que incluye a prestadores de servicios y a funcionarios de alto rango de la Casa Rosada.

El anuncio de su salida fue realizado por la Vocería Presidencial, comunicó que la remoción de Spagnuolo es una medida "preventiva", justificada "frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral".

Embed Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el Presidente de la Nación ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego… — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) August 21, 2025

En el contexto de la destitución de Spagnuolo, el Gobierno anunció que la ANDIS quedará bajo la órbita del Ministerio de Salud. El encargado del área, Mario Lugones será quien intervenga el organismo, y se espera que "en las próximas horas" se informe el nombre de la persona que quedará a cargo como interventor, con el objetivo declarado de esta intervención es "garantizar su normal y correcto funcionamiento".

La filtración de los audios

El problema de la filtración no pasa solamente porque pone en crisis toda la política en discapacidad del Gobierno. Si no porque estalló en medio de una creciente tensión dentro del oficialismo y con sospechas cruzadas de acusaciones.

Spagnuolo habría hablado en un restorán y en el medio de una charla donde expuso detalles que apuntan directamente a un entramado de cobro de coimas para acceder a negocios dentro de la ANDIS y también del Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones.