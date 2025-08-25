Depende del Viento, risas, entretenimiento y mucha alegría en LM Play

La propuesta que te acompaña lunes, miércoles y viernes, desde el mediodía, con Yamil, Agos y Nacho.

Desde el mediodía, el entretenimiento, las risas y la buena onda llega con el equipo integrado por Yamil González , Nacho Maccarone y Agos Palladino. Juntos hacen Depende del Viento por LMPlay .

El programa sale en vivo los lunes, miércoles y viernes de 12 a 14 , con entrevistas, humor, actualidad y la mirada local como eje.

Embed - JOAQUÍN EGUÍA en Bajá la data: el candidato a diputado nacional y concejal, mano a mano con Lulo

Algo de lo que pasó la semana pasada en Depende del Viento, en el streaming de LM Play, donde festejamos el día de la papa frita, leímos poemas e historias con "Letras Pandémicas".

Y mucho más que podemos repasar en nuestras redes sociales.

Qué pasó en Bajá La Data

Más temprano, Bajá La Data, el espacio de análisis y debate con una mirada plural y federal, con la conducción de Luciano García Tauro.

Como siempre con un repaso de los principales temas del día, pero con un enfoque que priorice la profundidad antes que la inmediatez.

Este lunes visitó Bajá La Data, el concejal y candidato a diputado nacional por Fuerza Libertaria, Joaquín Eguía.

LMNeuquén suma un canal propio de streaming que combina información especializada, debate político y entretenimiento regional. Una propuesta con identidad local y calidad técnica que busca consolidar una nueva comunidad en la Patagonia digital.

Vaca Muerta Insights

Un espacio dedicado a analizar la industria energética de manera rigurosa y accesible. La propuesta busca que la información técnica se entienda sin perder precisión. Conducido por Camilo Ciruzzi y Cristian Navazo, se emitirá todos los jueves de 14.30 a 15.30.

El programa se plantea como un lugar para comprender la política energética, los movimientos de capital y las regulaciones, pero también los impactos territoriales y en la cadena de valor.

“En una industria estratégica como la energética, el conocimiento claro y preciso no es un lujo: es una necesidad”, plantean desde la producción. La consigna es clara: sin especulaciones ni ruido, solo datos, contexto y análisis profundo sobre lo que realmente importa en Vaca Muerta.