Alarma en el centro oeste: denuncian que dejan a oscuras un sector para robar

Es la segunda vez que detectan que delincuentes cortan el alumbrado público en Avenida del Trabajador y Fotheringham. El sábado desvalijaron una casa.

Vecinos del sector centro oeste de la ciudad de Neuquén están preocupados porque detectaron que en dos oportunidades delincuentes interfirieron en un trasformador de CALF , ubicado en la esquina de Avenida del Trabajador y Fotheringham , para dejar liberada la zona y robar. Este sábado desvalijaron una vivienda con sus ocupantes dentro.

La situación fue relatada por Félix, vecino de la zona, quien reclamó mayor seguridad y velocidad de parte de la Policía para prevenir y evitar los robos.

Según contó el hombre, este sábado sufrieron un corte de luz en el sector, por lo que enseguida el grupo de Whats App del barrio se activó y se pusieron de acuerdo en ir a ver qué pasaba con el transformador de la esquina.

transformador de CALF ubicado en la esquina de Avenida del Trabajador y Fotheringham Sebastián Fariña Petersen

Cuando llegaron, detectaron que maleantes habían cortado el candado del trasformador que les permite acceder a cortar las térmicas del alumbrado público de la zona. Mientras un grupo de vecinos se encontró en la esquina, se enteraron de que en esos pocos minutos que estuvieron a oscuras habían ingresado a una vivienda ubicada sobre la calle Cerro Bandera.

"Lo que pasó este sábado fue muy grave. Mientras las calles estaban sin luz, delincuentes entraron en una vivienda de la calle Cerro Bandera, donde estaban dos personas mayores. Les reventaron la puerta, entraron a la casa y en 30 segundos los tenían maniatados, con alambre. A la señora la encerraron el baño y al hombre lo pusieron a buscar lo que se querían llevar", contó angustiado el vecino.

Félix aseguró que "el modus operandi de los delincuentes es romper el candado del tablero de CALF, bajar todas las llaves del alumbrado público para dejar toda la zona en completa oscuridad, y en ese mismo momento cometer el delito".

transformador de CALF ubicado en la esquina de Avenida del Trabajador y Fotheringham Sebastian Fariña Petersen

Otro robo

Hace alrededor de dos semanas fue la primera vez que los vecinos detectaron que se quedaron a oscuras. En esa oportunidad se comunicaron con CALF y personal de la cooperativa se hizo presente y les confirmó que se había tratado de un hecho delictivo.

"Cuando vinieron de CALF me dijeron que rompieron el candado y que las llaves la bajaron intencionalmente. Esa vez no nos enteramos a partir de dejar la calle a oscuras se produjo algún robo, pero esta vez sí lo confirmamos y fue muy rápido", explicó el vecino en declaraciones a LU5.

transformador de CALF ubicado en la esquina de Avenida del Trabajador y Fotheringham Sebastián Fariña Petersen

Como en el robo del sábado pasado todo sucedió muy rápido, también la Policía llegó ágilmente, aunque después de ocurrido el robo. En ese sentido, los vecinos pidieron que el personal policial llegue antes de que se consumen los hechos delictivos.

Además, el vecino contó que también sufren robos de los caños de gas que quedan en los frentes de las viviendas a la vista e incluso de los sistemas de riego. "Una vecina contó que se le llevaron la cañería que tiene de riego, durante 2 horas estuvo corriendo agua porque ella no estaba, estuvo corriendo agua por la Avenida del Trabajador", denunció.