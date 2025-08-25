ARCA aclaró los requisitos para que las compras de Shein y Temu te lleguen desde China

El organismo confirmó que se mantienen los mismos requisitos. En detalle, cuáles son y cómo seguir un pedido online.

ARCA aclaró las reglas para que las compras de Shein y Temu te lleguen desde China

Luego de varias semanas plagadas de rumores y posibles cancelaciones a los pedidos online realizados en el exterior, la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) , anteriormente conocida como AFIP , explicó que las reglas para las compras de Shein y Temu que llegan desde China siguen siendo las mismas, siempre y cuando se cumplan con los requisitos solicitados.

La apertura de importaciones dio lugar a que marcas internacionales como Shein y Temu estén a un clic de distancia de muchísimos hogares argentinos. Estas empresas cuentan con objetos de todo tipo: desde electrónica hasta indumentaria deportiva, como también artefactos para decorar el hogar.

Aunque en las últimas semanas surgió un rumor sobre supuestas restricciones para plataformas como Shein y Temu , lo cierto es que los requisitos para realizar un pedido son los mismos que se mantenían anteriormente. Para ello, hay que acceder a la web oficial de ARCA y consultar las condiciones vigentes.

¿Cuáles son las reglas para hacer compras en Shein y Temu?

La compra de productos desde el exterior aumentó considerablemente desde que aparecieron este tipo de marcas, que compiten directamente con los productos locales, pero se pueden comprar con una carga impositiva menor, que se traduce en costos más bajos al momento de venderlo.

Siguiendo esa línea, la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) publicó un informe, en el cual detallaron que más de 1.572 millones de dólares en ropa extranjera durante los primeros cinco meses de 2025. Este dato se difundió rápidamente en redes sociales, y a partir de allí comenzaron los rumores sobre una posible restricción a estos pedidos online.

Hasta el momento, las reglas para hacer compras en Shein y Temu, al igual que en cualquier otra tienda internacional, siguen siendo las mismas que hasta hace un tiempo. Ante ello, es imprescindible destacar cuáles son las cuatro condiciones que mantiene ARCA para comprar productos en el exterior y recibirlo en la puerta de tu casa en cuestión de semanas.

Shein, unas de las plataformas de moda para comprar ropa. ¿Cuáles son las reglas para hacer compras en Shein y Temu?

Uno de los más importantes es que cada envío puede contener hasta tres unidades idénticas del mismo producto, el cual debe ser únicamente para uso personal, sin fines comerciales o de reventa. El otro requisito que no todos conocen es el peso máximo de cada uno de ellos: el límite por envío es de hasta 50 kg, mientras que el valor de la compra no puede superar los 3.000 dólares.

Por su parte, el envío sigue siendo de igual manera que en los últimos meses. El sistema de puerta a puerta se mantiene, y los usuarios pueden hacer su seguimiento a través de la web del Correo Argentino, encargado de distribuir los paquetes una vez que ingresan al país.

Cómo rastrear un pedido de Shein y Temu desde Argentina

Para poder comprar en Shein o Temu, primero se debe iniciar sesión con el nombre de usuario y la contraseña asociados a la página. En caso de no contar con una, hay que crearla con el correo electrónico y los datos donde quieren recibir el pedido.

Dentro de la web del sitio (puede hacerse desde el teléfono celular o desde la computadora) hay que acceder a la sección "Mis pedidos". Allí, el sistema mostrará la información preliminar de todos los pedidos hechos en la aplicación; los hechos anteriormente, los que están en camino y los que aún siguen en proceso.

Dentro de esta categoría hay que hacer clic sobre la opción "Pedidos enviados". Aquí se discriminan los que están confirmados y en proceso de envío de los que ya fueron entregados y/o cancelados. Hay que seleccionar la alternativa "Seguir", para acceder a toda la información del paquete en cuestión.

shein Cómo rastrear un pedido de Shein y Temu desde Argentina

Para identificarlo rápidamente y obtener todos sus datos, las empresas ofrecen un código de seguimiento al momento de confirmar la compra, el cual llega al correo electrónico asociado a la cuenta. Es de suma importancia contar con él, ya que se requerirá para acceder a todos los datos correspondientes.

Junto al código, ahora hay que acceder a la web oficial del Correo Argentino (encargado de la distribución del paquete una vez que llega al país), a través de su sección "Envíos internacionales". Allí se debe pegar el código de seguimiento asociado al pedido, y luego el sistema arrojará el estado del pedido y su fecha de entrega estimada.