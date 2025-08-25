Empezó el Travel Sale y hay vuelos desde $18 mil: las mejores ofertas

El evento se una semana con promociones de un %60 off, 2X1 y cuotas sin interés. Vuelos baratos para viajar entre septiembre de 2025 y junio de 2026.

Este lunes comenzó el Travel Sale , el principal evento de descuentos para viajar y hacer turismo a precios muchos más accesibles que los convencionales. Las agencias de viajes y compañías aéreas ofrecen promociones de un %60 off , 2X1 y cuotas sin interés .

El evento, impulsado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo ( Faevyt ), aparece como una oportunidad para incentivar las ventas. Este año participarán del evento de descuentos más de 140 agencias de viajes.

Durante una semana, del 25 al 31 de agosto , los consumidores tendrán acceso a rebajas de hasta el 60% en paquetes, hospedaje, pasajes y actividades turísticas. La iniciativa contempla ofertas especiales y opciones de pago que apuntan a facilitar la organización de viajes en un escenario donde la financiación pasó a ser un factor clave en la elección de compra.

Travel Sale 2025.

Las alternativas de pago incluyen planes en cuotas bancarias, disponibles con o sin interés, mediante tarjetas de crédito. También, hay paquetes especiales, congelamiento de precios hasta fechas determinadas, descuentos en montos fijos y beneficios adicionales como excursiones, créditos para consumos o upgrades. Además, se ofrecen promociones especiales, como 2x1, preventa, lanzamientos y “segundo pasajero al 50%”.

En este Travel Sale participan las provincias Neuquén, Salta, Jujuy, Catamarca y el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires; junto con Europ Assistance, Axa Asistencia al viajero, Hertz, Grupo 8 y Aerolíneas Argentinas, que se suman con importantes beneficios.

El presidente de FAEVYT, Andrés Deyá, aseguró que el Travel Sale se convirtió en una herramienta clave para el turismo. “No solo genera movimiento en la industria, también permite que miles de personas accedan a propuestas atractivas y personalizadas para viajar por Argentina y el mundo, incluso en temporada baja. En cada edición del Travel Sale vemos cómo crece el interés y la participación, lo que demuestra que los argentinos siguen eligiendo planificar sus viajes con profesionales, accediendo a beneficios exclusivos y propuestas pensadas a medida”, dijo.

Dentro de las promociones destacadas figuran planes en cuotas sin interés para viajes a distintas ciudades del país y a capitales internacionales, acompañados de descuentos en hoteles y excursiones.

Las aerolíneas participantes sumarán beneficios en la compra de pasajes, como mejoras de categoría y franquicia de equipaje sin costo, mientras que las agencias trabajarán con financiamiento bancario para ampliar el acceso a estas propuestas.

Travel Sale: descuentos increíbles

Viajar dentro de la Argentina o planificar vacaciones en Brasil ahora es más accesible con el regreso del FlySale de Flybondi. La aerolínea low cost ofrece tarifas promocionales desde $17.999 por tramo para volar a destinos nacionales y desde $151.000 ida y vuelta para internacionales, con disponibilidad entre septiembre de 2025 y junio de 2026.

Entre las opciones destacadas, se encuentran tickets desde $17.999 para la ruta Buenos Aires-Córdoba, $26.999 para Buenos Aires-Mendoza y $27.999 para vuelos hacia Neuquén y Bariloche. Además, se podrán conseguir tarifas desde $29.999 para Buenos Aires-Tucumán y desde $32.999 hacia Corrientes e Iguazú.

Flybondi empieza a volar a Río Gallegos. Flybondi.

Otros destinos incluyen Puerto Madryn y Salta desde $32.999, Posadas y Santiago del Estero desde $33.499, San Juan desde $36.999, Comodoro Rivadavia desde $37.999 y Jujuy desde $39.999. Para quienes buscan viajar al sur, los precios comienzan en $69.999 para El Calafate y Ushuaia.

En cuanto a vuelos interprovinciales, se podrán encontrar pasajes desde $30.999 para Córdoba-Salta, $31.999 para Córdoba-Neuquén, $32.999 para Córdoba-Bariloche y $49.999 en la ruta Ushuaia-El Calafate.

Opciones internacionales desde Argentina

Río de Janeiro...jpg

La promoción también incluye vuelos internacionales. Entre ellos: Buenos Aires-Encarnación desde $151.000 ida y vuelta, Buenos Aires-Florianópolis desde $165.000, Buenos Aires-San Pablo desde $182.000 y Buenos Aires-Río de Janeiro desde $195.000, todos con carry on incluido.

Para quienes planifican vacaciones de verano, hay tarifas desde $260.000 para Buenos Aires-Salvador de Bahía y $286.000 para Buenos Aires-Maceió. Desde Córdoba, los precios arrancan en $230.000 hacia Florianópolis y $238.000 hacia Río de Janeiro.