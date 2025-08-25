Provincia trabaja en la construcción de un nuevo centro de salud en Valentina Norte Rural

El nuevo edificio se construirá en un terreno cuya superficie es de más de 600 metros cuadrados.

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Neuquén detallaron que se encuentran trabajando en la construcción de un nuevo centro de salud en el barrio Valentina Norte Rural . Se trata de un edificio nuevo que se construirá en un terreno de más de 600 metros cuadrados.

Según detallaron, el proyecto está avanzando en las etapas de planificación y trámites legales, con un convenio ya firmado con el IPVU y la regularización del terreno a cargo del Ministerio de Salud. Una vez que estos pasos estén listos, se podrá dar inicio a la construcción.

Desde la cartera remarcaron que mientras se concreta el proyecto, los vecinos de la zona cuentan con la atención en la sede actual del centro de salud del barrio y también de Almafuerte, otro centro de salud que funciona como un nodo de atención ampliada, todos los días de 8 a 20.

centro de salud almafuerte Archivo: centro de salud Almafuerte.

Este nuevo centro de salud implica una inversión importante de más de 2.500 millones de pesos, destinada a garantizar que los residentes de la zona tengan un mejor acceso a la atención médica que necesitan.

Red de atención primaria

La obra forma parte de un plan más amplio del gobierno provincial para fortalecer la red de atención primaria, que en el caso de la construcción de nuevos efectores sanitarios contempla la edificación de siete centros de salud y dos puestos sanitarios distribuidos estratégicamente en toda la geografía provincial. Entre los proyectos se encuentran centros de salud en Parque Industrial en la capital neuquina, Ciudad Deportiva en Rincón de Los Sauces, Las Vertientes en Chos Malal y Procrear en Zapala. Además, se construirán los puestos sanitarios de Pichi Neuquén y Chorriaca en la región del Alto Neuquén.

El plan también incluye dos centros de salud de nivel II en la región de Lagos del Sur: Villa Traful y Chacra 30 en San Martín de Los Andes.

Con una inversión estimada superior a los 11.500 millones de pesos, esta iniciativa busca fortalecer la atención primaria y garantizar el acceso a la salud en localidades de crecimiento demográfico y zonas rurales que requieren mayor presencia sanitaria pública.