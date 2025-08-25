Cuenta DNI: cómo acceder al beneficio para ahorrar en perfumerías y farmacias, sin tope de reintegro

El nuevo descuento de la billetera virtual del Banco Provincia no tiene tope. Los requisitos y cómo utilizarlo.

Cuenta DNI: el beneficio para ahorrar en perfumerías y farmacias, sin tope

Cuenta DNI , la billetera virtual del Banco Provincia , sigue ganando terreno en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires gracias a su variedad de oferta y sus beneficios más que tentadores . Ahora, la aplicación lanzó un descuento para pagar menos en perfumerías y farmacias , aunque tiene ciertas condiciones.

El beneficio consiste en un ahorro de 10% sobre el final de la compra minorista en locales adheridos que se pueden consultar en la página oficial de Cuenta DNI . Su principal atractivo es que no tiene tope de devolución . Por ejemplo, si se hace una compra por $ 80.000, tendrá un reintegro de $ 8.000.

Para la devolución del dinero habrá que tener paciencia, ya que no es inmediato y puede demorarse hasta diez días hábiles luego de realizada la operación.

farmacias.jpg Las farmacias y perfumerías se suman a los descuentos de Cuenta DNI.

Este descuento solo estará disponible los miércoles y jueves de agosto y septiembre de 2025. Para acceder al beneficio, se tiene que pagar a través de QR, escaneándolo desde la app y únicamente utilizando dinero en cuenta. También es válida la Clave DNI.

Cuándo no se aplicará el beneficio en perfumerías y farmacias

Existen ciertas restricciones que pueden dejar al usuario sin el descuento. Son las siguientes:

Realizando la compra fuera de los días de la promoción (miércoles y jueves).

(miércoles y jueves). No aplica para clientes que registren atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco Provincia.

con el Banco Provincia. Solo está habilitado para compras minoristas.

No aplica a pagos realizados con transferencia, envío de dinero, tarjetas de crédito o tarjetas de débito.

No será válido con la lectura del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

Todas las promociones de Cuenta DNI que aún se pueden aprovechar en agosto 2025

Perfumerías y farmacias : 10% de ahorro todos los miércoles y jueves de agosto y septiembre, sin tope de reintegro.

: 10% de ahorro todos los miércoles y jueves de agosto y septiembre, sin tope de reintegro. Comercios de cercanía: 20% de ahorro de lunes a viernes, con un nuevo tope mensual de $6.000 por persona. Se alcanza con $30.000 en consumos.

20% de ahorro de lunes a viernes, con un nuevo tope mensual de $6.000 por persona. Se alcanza con $30.000 en consumos. Personas mayores de 60 años: 30% de ahorro, de lunes a viernes en comercios de cercanía adheridos a Cuenta DNI. Nuevo tope mensual de $7.000 por persona que se alcanza con $23.350 en consumos.

30% de ahorro, de lunes a viernes en comercios de cercanía adheridos a Cuenta DNI. Nuevo tope mensual de $7.000 por persona que se alcanza con $23.350 en consumos. Ferias, mercados y eventos: 40% de descuento todos los días, con tope semanal de $4.000. Se alcanza con $10.000 en consumos.

40% de descuento todos los días, con tope semanal de $4.000. Se alcanza con $10.000 en consumos. Pet shops y veterinarias (nuevo beneficio): 40% de descuento todos los días de agosto, con tope de $4.000 semanales por persona, que se alcanza con $10.000 en consumos.

(nuevo beneficio): 40% de descuento todos los días de agosto, con tope de $4.000 semanales por persona, que se alcanza con $10.000 en consumos. Gastronomía : 30% de descuento los sábados y domingos en comercios adheridos, con tope semanal de $5.000 por persona, que se alcanza con un tique de $16.600.

: 30% de descuento los sábados y domingos en comercios adheridos, con tope semanal de $5.000 por persona, que se alcanza con un tique de $16.600. Especial universidades : 40% de ahorro en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope semanal de $4.000 por persona. Se alcanza con $10.000 en consumos.

: 40% de ahorro en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope semanal de $4.000 por persona. Se alcanza con $10.000 en consumos. Jóvenes de 13 a 17 años: nuevo reintegro de $3.000 en recargas de transporte y celulares por persona por mes.

nuevo reintegro de $3.000 en recargas de transporte y celulares por persona por mes. Garrafas: 40% en la compra de garrafas, con nuevo tope de $4.500 por persona por mes.

provincia La billetera del Banco Provincia ofrece descuentos y promociones en varios rubros.

Qué es y cómo tener Cuenta DNI

Cuenta DNI es la billetera digital del Banco Provincia que se ofrece como una alternativa para realizar diversas operaciones financieras desde teléfonos móviles. Gratuita y 100% digital, se convirtió en una de las alternativas para quienes no tienen cuentas bancarias tradicionales, tarjetas de crédito o débito. Además, permite acceder a descuentos y promociones en comercios adheridos.

Desde su aplicación se puede pagar con código QR o Clave DNI, enviar y recibir dinero en el momento, agregar crédito en el celular, recargar la SUBE y abonar impuestos y servicios.

Para comenzar a operar en la plataforma es necesario descargar la app desde la tienda, escanear el DNI de ambos lados, tomarse una selfie para confirmar la identidad y completar los datos personales. Si la idea es aprovechar una promoción puntual, se recomienda registrarse con tiempo debido a que la habilitación de la cuenta puede demorar hasta tres días hábiles.