Cuenta DNI: cómo acceder al beneficio para ahorrar en perfumerías y farmacias, sin tope de reintegro
El nuevo descuento de la billetera virtual del Banco Provincia no tiene tope. Los requisitos y cómo utilizarlo.
Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, sigue ganando terreno en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires gracias a su variedad de oferta y sus beneficios más que tentadores. Ahora, la aplicación lanzó un descuento para pagar menos en perfumerías y farmacias, aunque tiene ciertas condiciones.
Cómo es y cómo acceder al descuento en perfumerías y farmacias con Cuenta DNI
El beneficio consiste en un ahorro de 10% sobre el final de la compra minorista en locales adheridos que se pueden consultar en la página oficial de Cuenta DNI. Su principal atractivo es que no tiene tope de devolución. Por ejemplo, si se hace una compra por $ 80.000, tendrá un reintegro de $ 8.000.
Para la devolución del dinero habrá que tener paciencia, ya que no es inmediato y puede demorarse hasta diez días hábiles luego de realizada la operación.
Este descuento solo estará disponible los miércoles y jueves de agosto y septiembre de 2025. Para acceder al beneficio, se tiene que pagar a través de QR, escaneándolo desde la app y únicamente utilizando dinero en cuenta. También es válida la Clave DNI.
Cuándo no se aplicará el beneficio en perfumerías y farmacias
Existen ciertas restricciones que pueden dejar al usuario sin el descuento. Son las siguientes:
- Realizando la compra fuera de los días de la promoción (miércoles y jueves).
- No aplica para clientes que registren atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco Provincia.
- Solo está habilitado para compras minoristas.
- No aplica a pagos realizados con transferencia, envío de dinero, tarjetas de crédito o tarjetas de débito.
- No será válido con la lectura del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.
Todas las promociones de Cuenta DNI que aún se pueden aprovechar en agosto 2025
- Perfumerías y farmacias: 10% de ahorro todos los miércoles y jueves de agosto y septiembre, sin tope de reintegro.
- Comercios de cercanía: 20% de ahorro de lunes a viernes, con un nuevo tope mensual de $6.000 por persona. Se alcanza con $30.000 en consumos.
- Personas mayores de 60 años: 30% de ahorro, de lunes a viernes en comercios de cercanía adheridos a Cuenta DNI. Nuevo tope mensual de $7.000 por persona que se alcanza con $23.350 en consumos.
- Ferias, mercados y eventos: 40% de descuento todos los días, con tope semanal de $4.000. Se alcanza con $10.000 en consumos.
- Pet shops y veterinarias (nuevo beneficio): 40% de descuento todos los días de agosto, con tope de $4.000 semanales por persona, que se alcanza con $10.000 en consumos.
- Gastronomía: 30% de descuento los sábados y domingos en comercios adheridos, con tope semanal de $5.000 por persona, que se alcanza con un tique de $16.600.
- Especial universidades: 40% de ahorro en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope semanal de $4.000 por persona. Se alcanza con $10.000 en consumos.
- Jóvenes de 13 a 17 años: nuevo reintegro de $3.000 en recargas de transporte y celulares por persona por mes.
- Garrafas: 40% en la compra de garrafas, con nuevo tope de $4.500 por persona por mes.
Qué es y cómo tener Cuenta DNI
Cuenta DNI es la billetera digital del Banco Provincia que se ofrece como una alternativa para realizar diversas operaciones financieras desde teléfonos móviles. Gratuita y 100% digital, se convirtió en una de las alternativas para quienes no tienen cuentas bancarias tradicionales, tarjetas de crédito o débito. Además, permite acceder a descuentos y promociones en comercios adheridos.
Desde su aplicación se puede pagar con código QR o Clave DNI, enviar y recibir dinero en el momento, agregar crédito en el celular, recargar la SUBE y abonar impuestos y servicios.
Para comenzar a operar en la plataforma es necesario descargar la app desde la tienda, escanear el DNI de ambos lados, tomarse una selfie para confirmar la identidad y completar los datos personales. Si la idea es aprovechar una promoción puntual, se recomienda registrarse con tiempo debido a que la habilitación de la cuenta puede demorar hasta tres días hábiles.
