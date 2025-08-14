La billetera virtual del Banco Provincia repetirá durante dos fines de semana una de sus promociones más tentadores. Todos los descuentos del mes.

Cuenta DNI con reintegros duplicados en agosto 2025: estos son los anuncios y descuentos

A la hora de buscar promociones y facilidades de pago, las billeteras virtuales se volvieron aliadas clave para miles de usuarios. En este contexto, una de las más usadas en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires es Cuenta DNI , que para agosto no solo renovó uno de sus beneficios más tentadores , sino que también lo duplicó.

Habitualmente, un fin de semana al mes, la plataforma perteneciente al Banco Provincia ofrece un 35% de descuento para comprar mercadería en carnicerías, granjas y pescaderías , con un tope de $6.000 por persona y por fecha.

Sin embargo, en agosto, este beneficio estará disponible en dos fines de semana . El primero fue el pasado sábado 9, y el próximo será el sábado 23 de agosto . Se mantiene tanto el porcentaje de descuento como el tope de devolución, por lo que si un usuario aprovecha ambos días, tendrá un ahorro máximo de $12.000 durante el mes.

Cuenta DNI.jpg

El nuevo beneficio que llega a Cuenta DNI en agosto

Otra de las novedades de agosto es que, en el marco de su nueva campaña de comunicación, la billetera digital de Banco Provincia suma un beneficio muy especial: 40% de descuento en pet shops y veterinarias, con tope semanal de $4.000 por persona.

Esta opción de ahorro llega en línea con su publicidad protagonizada por un perro y que lleva el eslogan “el mejor amigo del bonaerense”. La promoción estará vigente todos los días de agosto en pet shops y veterinarias adheridas, tanto de la provincia como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Uno a uno, todas las promociones de Cuenta DNI en agosto

Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento en comercios adheridos el sábado 9 y 23 de agosto, con nuevo tope semanal de $6.000 por persona, que se alcanza con $17.150 en consumos.

35% de descuento en comercios adheridos el sábado 9 y 23 de agosto, con nuevo tope semanal de $6.000 por persona, que se alcanza con $17.150 en consumos. Comercios de cercanía: 20% de ahorro de lunes a viernes, con un nuevo tope mensual de $6.000 por persona. Se alcanza con $30.000 en consumos.

El tamaño encarece los gastos de cuidado y mantenimiento de perros y gatos. Además, los mascoteros acuden a los pet shops para llevarse golosinas, juguetes y prendas para sus mascotas. En agosto, Cuenta DNI suma un beneficio para ahorrar en pet shops y veterinarias. Sebastian Fariña Petersen

Personas mayores de 60 años : 30% de ahorro, de lunes a viernes en comercios de cercanía adheridos a Cuenta DNI. Nuevo tope mensual de $7.000 por persona que se alcanza con $23.350 en consumos.

: 30% de ahorro, de lunes a viernes en comercios de cercanía adheridos a Cuenta DNI. Nuevo tope mensual de $7.000 por persona que se alcanza con $23.350 en consumos. Supermercados: 25% de descuento el lunes 12 y martes 13 de agosto en supermercados adheridos con tope de reintegro de $5.000, que se puede utilizar durante una de las dos jornadas o en ambas, hasta alcanzar el límite de devolución. Para eso, es necesario realizar consumos por $20.000.

25% de descuento el lunes 12 y martes 13 de agosto en supermercados adheridos con tope de reintegro de $5.000, que se puede utilizar durante una de las dos jornadas o en ambas, hasta alcanzar el límite de devolución. Para eso, es necesario realizar consumos por $20.000. Ferias, mercados y eventos: 40% de descuento todos los días, con tope semanal de $4.000. Se alcanza con $10.000 en consumos.

40% de descuento todos los días, con tope semanal de $4.000. Se alcanza con $10.000 en consumos. Pet shops y veterinarias (nuevo beneficio): 40% de descuento todos los días de agosto, con tope de $4.000 semanales por persona, que se alcanza con $10.000 en consumos.

(nuevo beneficio): 40% de descuento todos los días de agosto, con tope de $4.000 semanales por persona, que se alcanza con $10.000 en consumos. Gastronomía: 30% de descuento los sábados y domingos en comercios adheridos, con tope semanal de $5.000 por persona, que se alcanza con un tique de $16.600.

30% de descuento los sábados y domingos en comercios adheridos, con tope semanal de $5.000 por persona, que se alcanza con un tique de $16.600. Especial universidades: 40% de ahorro en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope semanal de $4.000 por persona. Se alcanza con $10.000 en consumos.

40% de ahorro en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope semanal de $4.000 por persona. Se alcanza con $10.000 en consumos. Jóvenes de 13 a 17 años: nuevo reintegro de $3.000 en recargas de transporte y celulares por persona por mes.

nuevo reintegro de $3.000 en recargas de transporte y celulares por persona por mes. Garrafas: 40% en la compra de garrafas, con nuevo tope de $4.500 por persona por mes.

Carniceria (6).JPG El descuento en carnicerías, granjas y pescaderías estará disponible en dos fines de semana de agosto.

Qué es y cómo tener Cuenta DNI

Cuenta DNI es la billetera digital del Banco Provincia que se ofrece como una alternativa para realizar diversas operaciones financieras desde teléfonos móviles. Gratuita y 100% digital, se convirtió en una de las alternativas para quienes no tienen cuentas bancarias tradicionales, tarjetas de crédito o débito. Además, permite acceder a descuentos y promociones en comercios adheridos.

Desde su aplicación se puede pagar con código QR o Clave DNI, enviar y recibir dinero en el momento, agregar crédito en el celular, recargar la SUBE y abonar impuestos y servicios.

Para comenzar a operar en la plataforma es necesario descargar la app desde la tienda, escanear el DNI de ambos lados, tomarse una selfie para confirmar la identidad y completar los datos personales. Si la idea es aprovechar una promoción puntual, se recomienda registrarse con tiempo, ya que la habilitación de la cuenta puede demorar hasta tres días hábiles.