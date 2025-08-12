Cómo y dónde conseguir descuentos de hasta el 30% en la carga de combustibles
Este mes de agosto, estaciones de servicio y bancos lanzaron promociones especiales para comprar nafta y gasoil. Todos los detalles.
Durante agosto de 2025, los automovilistas podrán acceder a beneficios exclusivos para comprar combustibles, gracias a acuerdos entre entidades bancarias y cadenas de estaciones de servicio. Las promociones incluyen descuentos de hasta el 30% y reintegros que pueden llegar a $40.000 mensuales, según el medio de pago y el día de la semana.
Los descuentos estarán vigentes en las principales petroleras del país como YPF, Shell, Axion y Puma.
YPF: promociones de agosto
Los socios de Serviclub que paguen desde la App YPF al escanear el QR acceden a:
-10% en nafta y diésel Infinia, los lunes, pagando con dinero en la App YPF. Tope semanal: $3000 (hasta $12.000 al mes).
-3% extra todos los días, sin tope, por cargas entre las 0 y las 6.
-5% para socios del ACA, todos los días, con tope mensual de $11.500.
Beneficios con bancos y billeteras:
-Banco Macro: miércoles con MODO y Visa Platinum, 20% (tope $15.000/mes). Selecta con Visa Signature: 30% (tope $25.000).
-Banco Santander: jueves, 20% (tope $15.000) + 10% extra en “Sorpresa” (tope $5.000).
-Banco Galicia: lunes, 10% con Mastercard vía MODO (tope $10.000), Éminent 15% (tope $15.000) y cuenta sueldo 10% adicional (tope $5000).
-Banco Ciudad: domingos, 10% (tope $10.000) y Plan Sueldo/Jubilados 15% (tope $15.000).
-Banco Nación: todos los días, 15% con MODO BNA+ y Visa/Mastercard (tope $15.000).
-Banco Comafi: sábados, 10% (tope semanal $5.000) y clientes Único 20% (tope $8.000 por semana).
-Banco ICBC: martes, 15% para cuentas sueldo vía MODO (tope $15.000).
-Banco Hipotecario: martes, 15% con Visa Signature/Platinum desde App YPF (tope $8.000).
-Shell: promociones de agosto
-10% en V-Power los miércoles, tope $4000/semana.
-Tarjeta 365: lunes a viernes, 10% en V-Power desde Shell Box (tope $4.000/semana).
-Banco Nación: todos los días, 25% con MODO BNA+ (tope $20.000/mes).
-Banco Ciudad: domingos, 10% (tope $10.000) y Plan Sueldo/Jubilados 15% (tope $15.000).
-Banco Galicia: lunes, 10% con Mastercard vía MODO (tope $10.000), Éminent 15% (tope $15.000) y cuenta sueldo 10% adicional (tope $5000).
-Banco Comafi: domingos, 10% (tope $5.000/semana) y clientes Único 20% (tope $8.000/semana).
-Jumbo+ y Vea Ahorro: jueves, 10% en V-Power (tope $4.000/semana) + 5% extra con tarjeta Cencosud.
Axion Energy: promociones de agosto
Desde la App ON:
-10% los lunes y viernes en Quantium. Tope mensual: $5000 (niveles 1 y 2) y $7500 (niveles superiores). Para diésel: $5.000 quincenales.
Beneficios con bancos:
-Banco Nación: todos los días, 10% (tope $15.000).
-Banco Ciudad: domingos, 10% y Plan Sueldo/Jubilados 15% (mismos topes que en otras marcas).
-Banco Galicia: lunes, mismos beneficios que en YPF.
-Banco Comafi: domingos, 10% (tope $7000/semana).
-Banco BBVA: sábados, 20% para cuentas sueldo adheridas a ON (tope $6000/mes).
-Banco del Sol: lunes, 20% con débito Visa (tope $5000/mes).
Puma Energy: promociones de agosto
Todos los miércoles, 10% en nafta Súper, Premium e Ion Diesel (hasta 50 litros por día) pagando con la App Puma Pris. Cada carga suma puntos canjeables por vouchers de hasta $18.000.
Otros descuentos:
-Banco Galicia: lunes, 10% (tope $10.000/semana) y Éminent 15% (tope $15.000/semana).
-Banco Comafi: viernes, 15% (tope $7.000/semana).
Otros beneficios
-Banco Credicoop: viernes, 15% (tope $4500/semana) y cuentas sueldo 20% (tope $6.000/semana).
-Naranja X: sábados y domingos, 10% en Gulf (tope $3000 por transacción).
-Banco Nación: todos los días, 20% en Voy (tope $15.000/mes) y 10% en Gulf (tope $6000/mes).
-Banco Patagonia: jueves, 20% (tope $7500/mes) y segmento Singular 25% (tope $15.000/mes).
-Banco Columbia: 15 y 29 de agosto, 20% (tope $6000 por fecha).
