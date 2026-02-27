Paro de estatales en Neuquén: ¿Qué pasa con las clases este viernes?

La medida de fuerza lanzada por ATE, en contra de la reforma laboral, afecta a diversas dependencias del Estado, incluyendo auxiliares de servicio en escuelas.

En el marco del tratamiento de la ley de reforma laboral en el Senado, los trabajadores estatales de Neuquén nucleados en ATE iniciaron este viernes un paro total de actividades por 24 horas . La medida de fuerza afecta a diversas dependencias del Estado, incluyendo auxiliares de servicio en escuelas, por lo que el dictado de clases en el nivel primario podría verse afectado, al igual que los sectores de salud y entes provinciales como el EPAS y el EPEN.

Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE, justificó la medida argumentando que el proyecto legislativo atenta contra los derechos adquiridos de los trabajadores.

"Esta ley no trae ninguna mejora en las condiciones de trabajo" , afirmó el dirigente en diálogo con LU5, advirtiendo que, de aprobarse, su aplicación no será sencilla: "Seguramente podrán aprobar una ley que después va a ser de muy difícil cumplimiento porque va a haber resistencia en distintos sectores" .

SFP Marcha por la reforma laboral (36) Sebastián Fariña Petersen

Ante la alta probabilidad de que la ley obtenga los votos necesarios esta tarde en la Cámara Alta, desde el gremio ya preparan una contraofensiva legal. Quintriqueo adelantó que la estrategia se centrará en señalar los vicios legales del texto.

"Estamos trabajando en la impugnación porque hay artículos que son totalmente inconstitucionales", explicó. Sin embargo, aclaró que para realizar la presentación judicial formal deben aguardar los tiempos administrativos.

"Vamos a esperar la promulgación de la misma para que no digan después que la ley todavía no está promulgada, que no es existente", señaló el secretario general, quien además vaticinó un escenario de tensión creciente: "Hoy va a haber mayor judicialización respecto de la ley y después, cuando se intente implementar, va a haber mayor conflictividad".

SFP Marcha por la reforma laboral (33) Sebastián Fariña Petersen

Alcance del paro en Neuquén y movilización

Según Quintriqueo, el paro se siente con fuerza en la administración pública provincial, aunque se garantizó el mantenimiento de las guardias mínimas en servicios esenciales como salud, agua y energía.

"Cada una de las dependencias que son estatales hoy están de paro", remarcó Quintriqueo. Ante el paro de los porteros, en tanto, las clases -iniciadas el pasado miércoles en el nivel primario- podrían verse afectadas.

Como parte de la jornada de protesta, se convocó a una concentración a partir de las 10 en la sede del sindicato, para luego iniciar una movilización a las 11 junto a otras organizaciones sociales y gremiales que también rechazan la reforma.

A pesar de la medida de ATE, otros servicios como el transporte (UTA) y la actividad bancaria funcionan con normalidad, mientras que otros sectores, como los trabajadores judiciales y una facción de los docentes (ATEN Capital), llevan adelante sus propias jornadas de protesta.