Controladores aéreos levantaron las medidas de fuerza: qué pasará con los vuelos el fin de semana

El comunicado que realizó el Ministerio de Capital Humano. La suspensión del paro fue comunicada por letrados representantes del sindicato de controladores.

El paro de controladores aéreos previsto para este jueves y viernes en los aeropuertos del país se levantó. La medida fue definida como " legítima acción sindical" y responde a la falta de acuerdo en la negociación con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) , luego del vencimiento de la prórroga de la conciliación obligatoria .

Esta medida responde, según informó el ministerio de Capital Humano, tiene como objetivo facilitar el diálogo y avanzar en conversaciones tendientes a alcanzar un acuerdo. No obstante, las protestas se desarrollarán el sábado 28 , el domingo 1 y el lunes 2 de marzo .

"En el marco del conflicto colectivo en curso , se ha avanzado a una mesa de diálogo real con el objetivo de continuar las negociaciones y avanzar hacia un acuerdo que permita dar respuesta al reclamo que venimos llevando adelante", indicaron desde Atepsa, el gremio de los controladores.

La disputa no se limita únicamente al porcentaje de aumento. Los controladores aéreos también exigen mejoras en las condiciones laborales y en la infraestructura de seguridad aeronáutica. El gremio sostiene que la falta de inversión y la sobrecarga de tareas atentan contra la eficiencia del servicio.

Esta postura choca de frente con la política de ajuste y reducción de gastos que impulsa la administración central en las empresas públicas y organismos descentralizados.

Pese a la reprogramación del paro de este jueves, Aerolíneas Argentinas reveló a La Nación que dispuso la reprogramación de 87 vuelos como medida preventiva, lo que afectó a unos 9.000 pasajeros. Desde la compañía indicaron que las modificaciones se mantendrán según lo previsto y recomendaron a los usuarios verificar el estado de sus servicios.

En el caso de la low cost JetSmart recomendó seguir el estado del vuelo y activó una política de flexibilidad para poder reprogramarlo sin costo.

Por su parte, Flybondi es la más afectada este jueves. En esta jornada canceló ocho vuelos, reprogramó 52 servicios y gestionó cambios de aeropuertos. Esto, expresaron, impactará a casi 10.000 pasajeros. Por otro lado, una vez finalizadas las medidas de fuerza, no se descartan demoras en el resto de los vuelos programados.

Cómo será el cronograma de vuelos los próximos días

La autorización para el despegue de aeronaves, sin afectar operaciones ya en curso. Serán varios días que, previsiblemente, haya demoras o reprogramaciones para algunos vuelos.

El sábado se aplicará de 13 a 16 horas , mientras que el domingo 1° de marzo será de 9 a 12 del mediodía. Finalmente, el lunes 2 la restricción operará entre las 5 y las 8 de la mañana.

Durante los horarios que dure el paro no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo y se suspenderán actividades administrativas no críticas. La acción sindical excluye cualquier tarea que pudiera afectar operaciones ya iniciadas, como el mantenimiento en equipos en uso y la mensajería de NOTAM y comunicaciones.

Las medidas de fuerza se suman a otra semana difícil para los viajeros, a raíz del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), al que se plegaron los gremios aeronáuticos en rechazo a la reforma laboral. El cese de actividades llevó a las aerolíneas a modificar itinerarios, generar cancelaciones y reprogramaciones, con un estimado de más de 65.000 pasajeros afectados.