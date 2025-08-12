Descuentos exclusivos en el Travel Sale 2025: ¿cómo aprovechar las cuotas sin interés?

Más de 100 agencias de viaje ofrecerán grades descuentos exclusivos y cuotas sin interés. Todos los detalles de este evento imperdible.

Más de 100 agencias de viaje se sumarán al Travel Sale , una semana en la que se lanzarán promociones y beneficios exclusivos para viajar por toda la Argentina y también al exterior. La iniciativa fue creada en 2015 para incentivar los viajes y promover el trabajo de las agencias.

En esta 11° edición , la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo recuerda el inicio de una nueva edición de la campaña de ventas online más importante del sector turístico en la Argentina.

El objetivo de esta iniciativa es fomentar el turismo y que l os viajeros puedan encontrar y reservar su próximo destino con propuestas personalizadas y opciones de pago adaptadas a diferentes necesidades. De esta forma, es importante remarcar que habrá acuerdos con bancos y aerolíneas para poder costear a bajo precio el viaje que quieras realizar.

El eje central de este Travel Sale será la financiación. Luego de una gran caída del consumo en el sector turístico durante las vacaciones de invierno, el evento trae la opción de acceder a paquetes nacionales e internacionales con cuotas sin interés, además de otras opciones de pago y beneficios exclusivos en vuelos, hoteles y servicios complementarios. El evento se desarrollará desde el 25 al 31 de agosto

"Travel Sale se convirtió en una herramienta fundamental para impulsar el turismo y poner en valor el trabajo de las agencias de viajes", destacó Andrés Deyá, presidente de FAEVYT.

Grandes beneficios para viajar en Argentina y el exterior

Esta propuesta contará con el apoyo de distintas provincias, como Salta, Jujuy, Catamarca y la Ciudad de Buenos Aires. A su vez, empresas como Aerolíneas Argentinas, Hertz, Europ Assistance y Grupo 8 sumarán sus propuestas. De esta forma, esta edición promete experiencias únicas tanto dentro del país como en el exterior.

Entre las promociones destacadas se incluyen cuotas sin interés para viajes a diversas ciudades argentinas y capitales internacionales, combinadas con descuentos especiales en alojamientos y excursiones. Las aerolíneas participantes ofrecerán beneficios adicionales en la compra de pasajes, como upgrades de servicio y equipaje sin cargo, mientras que las agencias trabajarán con financiamiento bancario para ampliar el acceso a estas oportunidades.

En los próximos días previo al evento online, el público podrá participar de sorteos por más de 30 experiencias turísticas únicas en todo el país y la región. La información sobre cómo participar se difundirá a través de las redes sociales oficiales y el newsletter de Travel Sale.

Una de las novedades en esta edición es la anticipación de la temporada de verano, que tendrá como objetivo incentivar la anticipación de reservas para la temporada alta.

Esta estrategia apunta a estimular el consumo turístico en un contexto en el que las decisiones de viaje suelen adelantarse para obtener mejores tarifas. Al ofrecer condiciones de pago más flexibles y beneficios exclusivos, el Travel Sale se posiciona como una oportunidad para cerrar compras antes de que aumenten los valores de alojamiento, transporte y actividades.

De esta forma se presenta como una oportunidad para dinamizar el mercado turístico argentino, potenciar la visibilidad de destinos locales y conectar a los viajeros con alternativas competitivas para sus vacaciones y escapadas.