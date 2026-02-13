Banco Provincia lanzó nuevos descuentos en los supermercados: cómo ahorrar $56.000 en febrero

El Banco Provincia , a través de su billetera virtual Cuenta DNI , mantiene en febrero de 2026 sus promociones y descuentos en comercios de barrio, ferias y mercados, farmacias y librerías, además de continuar con sus ofertas en marcas emblemáticas relacionadas con la temporada de verano en territorio bonaerense.

Además, para el segundo mes del año, la entidad financiera de la provincia de Buenos Aires ofrece importantes descuentos en supermercados , con reintegros que se renuevan todas las semanas y que, en algunos casos puntuales y si se combinan, permiten un ahorro de hasta $56.000 en lo que queda del mes . Además, las familias pueden utilizar más de una cuenta para un aprovechamiento aún mayor de los beneficios.

En febrero 2026, los descuentos en supermercados a través de la app Cuenta DNI son los siguientes:

Nini Mayorista: 15% de descuento los martes, con tope de reintegro de $20.000 por persona y por día. El ahorro mensual es de $80.000.

15% de descuento los martes, con tope de reintegro de $20.000 por persona y por día. El ahorro mensual es de $80.000. Día : 20% de descuento los lunes, con tope de $8.000 por semana y por persona. El ahorro mensual es de $32.000.

: 20% de descuento los lunes, con tope de $8.000 por semana y por persona. El ahorro mensual es de $32.000. Carrefour : 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro, con devolución en el acto en todas las tiendas de la cadena.

: 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro, con devolución en el acto en todas las tiendas de la cadena. Toledo : 20% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro, con devolución inmediata. Sin embargo, se debe aclarar que la compra mínima debe ser de $40.000.

: 20% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro, con devolución inmediata. Sin embargo, se debe aclarar que la compra mínima debe ser de $40.000. Chango Más: 20% de descuento los jueves, sin tope de reintegro y con devolución en el acto.

Supermercado Cuenta DNI permite acceder semanalmente a descuentos en distintos supermercados.

Teniendo en cuenta que a febrero aún le restan dos semanas, y si se utilizan las dos promociones con tope, es decir la Nini Mayorista y la de Día, se puede lograr un ahorro combinado de $56.000 en lo que queda del mes.

Cuándo será el descuento en carnicerías en febrero 2026

La promoción en carnicerías, granjas y pescaderías –la más esperada por los usuarios de Cuenta DNI- podrá usarse todos los viernes de febrero. Se trata de un descuento del 20% por semana con un tope de $5.000, que se alcanza con un gasto de $25.000.

A tener en cuenta al momento del pago: el descuento sólo es válido para compras realizadas con la aplicación a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta. No aplica a pagos con transferencia, envío de dinero, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, QR de Mercado Pago u otras billeteras virtuales. Además, el reintegro no es inmediato y puede demorarse hasta diez días hábiles.

Uno por uno, todos los descuentos de Cuenta DNI en febrero 2026

El detalle completo de cada beneficio, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo: