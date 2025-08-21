Desde $13.949: supermercados liquidan pequeños electrodomésticos con descuentos de hasta el 30%

Las ofertas de pequeños electrodomésticos de pueden compran en cuotas, presencial u online, según las condiciones de los supermercados.

Tres de los supermercados más grandes del país lanzaron ofertas imperdibles en pequeños electrodomésticos, con precios que arrancan en $13.949, rebajas de hasta el 30% y financiación en cuotas. La disponibilidad es limitada, por lo que puede ser la oportunidad ideal para renovar tu casa.