Desde $13.949: supermercados liquidan pequeños electrodomésticos con descuentos de hasta el 30%
Tres reconocidas cadenas de supermercados lanzaron una importante liquidación en todo el país. Los increíbles precios.
Tres de los supermercados más grandes del país lanzaron ofertas imperdibles en pequeños electrodomésticos, con precios que arrancan en $13.949, rebajas de hasta el 30% y financiación en cuotas. La disponibilidad es limitada, por lo que puede ser la oportunidad ideal para renovar tu casa.
Los locales en todo el país de estos supermercados ofrecen los productos a precios increíbles. Se puede comprar personalmente o también online a través de sus respectivas páginas web.
Ofertas en Carrefour
- Airfryer Suono 3.8L digital HOG0154 – $77.350 (precio regular: $119.000) – 12 cuotas fijas con Visa / Mi Carrefour Crédito – 2do al 70% combinable.
- Yogurtera Bluesky BYM07 blanca – $40.950 (precio regular: $63.000) – 12 cuotas fijas con Visa / Mi Carrefour Crédito – 2do al 70% combinable.
- Jarra eléctrica Mandine 1.7L vintage beige MWK500 – $56.550 (precio regular: $87.000) – 3 cuotas sin interés – 2do al 70% combinable.
- Tostadora Mandine negra MT870S – $27.950 (precio regular: $43.000) – 12 cuotas fijas con Visa / Mi Carrefour Crédito – 2do al 70% combinable.
- Tostadora Mandine MT800 inox y negro – $34.450 (precio regular: $53.000) – 12 cuotas fijas con Visa / Mi Carrefour Crédito – 2do al 70% combinable.
- Picadora Mini Chopper Mandine MMC500 negro/rojo – $35.750 (precio regular: $55.000) – 12 cuotas fijas con Visa / Mi Carrefour Crédito – 2do al 70% combinable.
- Extractor de jugo Mandine MJE350 – $48.750 (precio regular: $75.000) – 12 cuotas fijas con Visa / Mi Carrefour Crédito – 2do al 70% combinable.
- Wafflera Bluesky 750W BWM750 negro – $25.350 (precio regular: $39.000) – 12 cuotas fijas con Visa / Mi Carrefour Crédito – 2do al 70% combinable.
Ofertas en Jumbo
- Aspiradora Inalámbrica 2en1 Erg25n Electrolux – $269.999,10 (precio regular: $299.999) – 10% OFF.
- Freidora sin aceite digital negra 1750W 8L Atma – $184.499,10 (precio regular: $204.999) – 10% OFF.
- Cafetera Espresso Oster BVSTEM6603B – $341.999,10 (precio regular: $379.999) – 10% OFF.
- Aspiradora Inalámbrica 2en1 ATMA 94AS7922PI – $176.399,20 (precio regular: $220.499) – 20% OFF.
- Horno eléctrico Daewoo DW-4500E 45L – $197.279,10 (precio regular: $219.199) – 10% OFF.
- Aspiradora 2en1 Liliana LA950 – $135.999,20 (precio regular: $169.999) – 20% OFF.
- Freidora de aire Nex AFM1624BK – $86.660 (precio regular: $123.800) – 30% OFF.
- Cafetera Expreso 20 Bar Cápsulas Klauben Nex – $218.400 (precio regular: $312.000) – 30% OFF.
- Freidora sin aceite doble con visor Atma – $269.999,10 (precio regular: $299.999) – 10% OFF.
- Licuadora Oster 600W cuchilla tritura hielo – $158.399,10 (precio regular: $175.999) – 10% OFF.
- Mixer Oster FPSTHB2801 – $141.299,10 (precio regular: $156.999) – 10% OFF.
- Cafetera Latte Oster BVSTDC02B 650ml con espumador – $232.556,98 (precio regular: $258.396,65) – 10% OFF.
- Freidora de aire Oster Dual 7.6L – $351.999,20 (precio regular: $439.999) – 20% OFF – Precio sin impuestos.
- Multi-rallador Moulinex DJ755GAR Fresh Express – $137.331 (precio regular: $152.590) – 10% OFF.
- Aspiradora de arrastre Nex 2000W 4L – $138.320 (precio regular: $197.600) – 30% OFF.
- Horno eléctrico BGH BHE40M23N 40L – $175.500 (precio regular: $195.000) – 10% OFF.
- Freidora Smartlife SL-AF0085DB – $170.999,10 (precio regular: $189.999) – 10% OFF.
- Aspiradora sin bolsa Smartlife VC18BLB – $137.599,20 (precio regular: $171.999) – 20% OFF.
- Freidora Moulinex Easy Fry Deluxe 4.2L – $249.512 (precio regular: $311.890) – 20% OFF.
- Cafetera Ariete Powder1399 Black 1L – $239.999,20 (precio regular: $299.999) – 20% OFF.
Ofertas en Coto
- Cortabarba TOP HOUSE Dt-100 – $13.949,25 (precio regular: $18.599) – 6 cuotas sin interés de $2.324,88 – 25% OFF.
- Cortacabello REMINGTON Hc1095 – $23.119,20 (precio regular: $28.899) – 6 cuotas sin interés de $4.816,50.
- Cortacabello REMINGTON Hc5850 – $47.119,20 (precio regular: $58.899) – 6 cuotas sin interés de $9.816,50.
- Secador de cabello REMINGTON AC9096 Silk 2400W – $58.319,20 (precio regular: $72.899) – 6 cuotas sin interés de $12.149,83.
- Plancha de cabello GAMA Elegance Digital Turmalina – $78.129,35 (precio regular: $120.199) – 35% OFF.
- Plancha de cabello GAMA Elegance Led Bloom Turmalina – $86.719,20 (precio regular: $108.399) – 6 cuotas sin interés de $18.066,50.
- Plancha de cabello REMINGTON S9600 Cerámica – $58.319,20 (precio regular: $72.899) – 6 cuotas sin interés de $12.149,83.
- Cortacabello GAMA GM566 rojo 13 piezas – $31.999,20 (precio regular: $39.999) – 6 cuotas sin interés de $6.666,50.
- Afeitadora PHILCO AE5305PP – $52.799,20 (precio regular: $65.999) – 6 cuotas sin interés de $10.999,83.
- Plancha de cabello PHILIPS HP8401/40 Cerámica – $29.839,20 (precio regular: $37.299) – 6 cuotas sin interés de $6.216,50.
- Cepillo alisador REMINGTON Wet2Style AS15A Cerámica – $65.519,20 (precio regular: $81.899) – 6 cuotas sin interés de $13.649,83.
- Afeitadora GAMA GSH 1527 – $66.727,20 (precio regular: $83.409) – 6 cuotas sin interés de $11.121,20 – 20% OFF.d
- Cepillo de aire REMINGTON Sapphire Luxe AS5805 – $73.519,20 (precio regular: $91.899) – 6 cuotas sin interés de $15.316,50.d
- Rizador BELLISSIMA GT20-400 Cerámica – $116.959,20 (precio regular: $146.199) – 6 cuotas sin interés de $24.366,5.
