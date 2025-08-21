Alerta por una nueva fuga de gas en la Escuela 301 de Plottier: qué pasó y qué dijo el Gobierno

Desde mantenimiento escolar aseguraron que ya solucionaron la situación. Las familias siguen asustadas y no enviaron a sus hijos a clases.

Las familias de los estudiantes que concurren a la Escuela 301 en la zona rural de Plottier están muy preocupados por una nueva pérdida de gas en lo calefactores que afectó a una de las alumnas. Desde el área de Mantenimiento Escolar aseguraron que ya solucionaron el problema, pero este jueves no hay clases .

El martes pasado por la noche una mamá de una alumna contó al resto de las familias que su hija estuvo todo el día con dolor de cabeza, después de salir del colegio, por lo que decidió llevarla a la guardia. Allí le hicieron análisis y detectaron que estaba intoxicada con monóxido de carbono . Al compartir ese desenlace, todos se pusieron en alerta y llamaron a las autoridades educativas.

Durante la jornada del miércoles personal de mantenimiento se hizo presente en la escuela para revisar los calefactores. "Ante las denuncias de la presunta intoxicación de una estudiante de 7° grado de la escuela primaria N°301 de Plottier, desde la dirección de Mantenimiento Escolar del Ministerio de Educación se detalló que se tiene la certificación vigente por parte de la empresa de gas Camuzzi, que habilitó el establecimiento hace 10 días, en la fecha en que se hizo el cambió de una batería de reguladores de gas a nueva, por lo que se restableció el servicio que había sido interrumpido", informaron en un comunicado de prensa.

Aclararon además que Camuzzi volvió a hacer mediciones y las mismas arrojaron resultados negativos, es decir sin la presencia de pérdida de gases en los artefactos dentro del edificio, ni en el nicho externo.

Escuela 301 Plottier.jpg

Pero a esa revisión de los calefactores no dejaron entrar a todas las familias, solo una pudo estar por lo que no quedaron seguros y decidieron que este jueves no iban a enviar a clases a sus hijos por temor que les pase algo. Coordinaron que este viernes por la mañana se van a movilizar hasta el Consejo provincial de Educación (CPE) para exigir a las autoridades el normal funcionamiento de los calefactores, la instalación de detectores de monóxido de carbono y la urgente vuelta a clases.

"Va a pasar una desgracia, va a volver a pasar una Aguada San Roque. Estamos muy preocupados porque es grave lo que nos está pasando", manifestó a LMNeuquén Alejandro Lucastegui, papá de estudiantes.

Fuga de gas: la palabra del gobierno

Fue Luciano Saborido, referente del área de mantenimiento escolar, quien aseguró que la certificación determinó que "el establecimiento está en óptimas condiciones de funcionamiento".

Describió que el martes a las 19 horas fue cuando les informaron que había olor sobre el nicho de gas, que está ubicado a unos 30 metros del edificio escolar sobre la línea municipal. Ante esto, la empresa concurrió en forma inmediata y corroboraron que había una pequeña pérdida en un codo de dicha instalación del nicho, que fue corregida a primera hora de la mañana de este miércoles y el servicio quedó habilitado".

Como parte de la misma intervención se volvieron a hacer mediciones en todo el interior del establecimiento, certificando que los ambientes eran aptos para ser ocupados y no se detectaba ningún tipo de pérdida.

Respecto al hecho que indicaba que una estudiante habría sufrido descompostura por la presencia de gases, Saborido detalló que en particular se controló el aula en la que estuvo la menor y los resultados arrojados también fueron negativos a la presencia de algún gas en dicho ambiente.

Ante las mediciones realizadas con el equipamiento requerido para la detección de gases, y el posterior control de Camuzzi, se determinó que el establecimiento está en condiciones de ser habitado para el dictado de clases, aseguró.

escuela 301

Antecedentes de fuga de gas

El 28 y el 29 de julio pasado la escuela tuvo que ser evacuada ante fuertes olores de gas que provenían de los artefactos instalados recientemente.

En esa oportunidad las familias reclamaron también que se verifiquen las instalaciones y que se brinde seguridad para sus hijos, y este martes, a días de aquellas circunstancias se volvieron a encontrar con el miedo que les provocó saber que una de las alumnas sufrió una intoxicación.

"Luego de lo ocurrido en Aguada San Roque, decimos: con el gas no se jode. Pero en nuestra localidad lo acontecido en la Escuela de China Muerta, no es una excepción. Son reiteradas las fallas en los sistemas de gas, de electricidad, calefacción o agua", aseguró la seccional de ATEN Plottier en un comunicado.