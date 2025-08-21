"El Congreso está secuestrado por el kirchnerismo", Milei contra los diputados por el rechazo al veto

El presidente abrió su presentación ante empresarios con un duro cuestionamiento a los diputados, a quienes les dedicó varios minutos de su discurso.

El presidente Javier Milei habló este jueves al mediodía frente a importantes empresarios locales y ejecutivos de empresas argentinas y extranjeras, en el marco de una nueva edición del Council of the Americas. Manifestó fuertes criticas a los diputados por rechazar el veto a la Emergencia en Discapacidad.

El encuentro reúne cada año a hombres y mujeres de negocios, inversores y dirigentes políticos en el Alvear Palace Hotel de la Ciudad de Buenos Aires.

Allí el presidente realizó una fuerte crítica a diputados de la oposición, que rechazó su veto a la Emergencia en Discapacidad. "Ayer concurrimos a un espectáculo macabro, nos dejaron en claro una vez más que el Congreso está secuestrado por el kirchnerismo", aseguró.

Y acusó a los diputados de Unión por la Patria de tener “solo una agenda legislativa, la de quebrar al Estado. Es sorprendente escuchar que su festival de gastos es para frenar la crueldad de este Gobierno, ellos que hace 2 años nos dejaron a todos al borde de la catástrofe”.

congreso veto

"Decimos que los kirchneristas en el Congreso no tienen más que de volver a los 47 millones de argentinos al peor momento del 2023 y la crisis que tanto dejaron plantada y que pudimos evitar exitosamente. Buscan romper la economía porque saben que la suya siempre va a estar, va a estar siempre que la gente crea que dependen de ellos", dijo el presidente.

Y aseveró que "al kirchnerismo no le importa arruinarles la vida a todos los argentinos de bien, con tal de ir contra nuestra gestión. Es muy fácil comprender por qué, no conocen en carne propia lo que es sufrir un país con inflación, con caos en la economía, sin oportunidades laborales, porque ellos siempre vivieron de la política y siempre se aumentaron sus sueldos a gusto tan solo levantando las manitos".

Embed - Discurso del Presidente Milei en el Council of the Americas 2025

Milei además defendió a quienes llamó “83 héroes que defendieron el equilibrio fiscal” en la sesión del miércoles en la Cámara Baja, frente a los que volvió a tildar de “degenerados fiscales”, por haber impulsado proyectos resistidos por el Gobierno, los cuales confirmó que vetará si se convierten en leyes, por su impacto fiscal.