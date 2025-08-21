País La Mañana Senadores Nuevo aumento de sueldo para los senadores: $10,2 millones de pesos bruto desde noviembre

La suba responde al nuevo acuerdo paritario de los empleados del Congreso que está indexado al de los legisladores.







El salario de los senadores está atado al de los trabajadores del Congreso.

En medio de una semana de alta tensión en el Congreso, se conoció que las dietas de los senadores nacionales superarán los $10,2 millones en bruto a partir de noviembre. El incremento surge de la reciente actualización paritaria de los trabajadores legislativos, a la que están vinculados directamente los haberes de los integrantes de la Cámara alta.

El cálculo se explica a partir del sistema aprobado en abril de 2024, cuando oficialismo y oposición acordaron que las dietas quedaran compuestas por 2.500 módulos —los mismos con los que se pagan los salarios de los empleados del Congreso—, más 1.000 módulos en concepto de gastos de representación y otros 500 por desarraigo. En total, 4.000 módulos.