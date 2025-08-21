El insólito "robo amable" en una heladería sin golpes ni armas: "Te tengo que robar"

El robo ocurrió esta semana en Mar del Plata. Ingresó al local comercial sin prisa, se llevó todo el dinero y le ofreció un vaso de agua a la empleada.

Un llamativo hecho de delincuencia se vivió este martes por la tarde en una heladería de Mar del Plata. "Perdoname, pero te tengo que robar" , llegó a decir el delincuente a la empleada que se encontraba detrás del mostrador ante el inminente robo.

El delincuente ingresó al lugar como si fuera un cliente más y al llegar al mostrador miró a la empleada y lanzó la frase inesperada, con gran amabilidad antes de llevarse toda la recaudación. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

El insólito robo sin amenazas, armas ni golpes muestran que la secuencia duró apenas unos segundos y el delincuente se disculpó con la empleada, que estaba visiblemente consternada. La trabajadora permaneció sentada en una banqueta mientras observaba lo que ocurría.

El insolito robo en una heladeria de La Plata

Un robo "atípico"

El episodio ocurrió sobre la calle Constitución al 6200, cerca de las 19.30 horas. En el video se puede ver cómo incluso el autor del robo intentó el calmarla y le sugirió que tomara agua para tranquilizarse mientras cometía el asalto.

"Llama mucho la atención la situación porque el flaco le pide disculpas cuando le roba, y después le dice: 'tranquilizate, tomá un vaso de agua, te tengo que robar'", relató sobre el momento del robo el propietario de la heladería en diálogo con 0223.

robo heladeria (2)

El robo fue calificado como "atípico" por la forma en la que actuó el asaltante. El hecho fue denunciado a la comisaría de la jurisdicción, que analiza las imágenes captadas por las cámaras del comercio para intentar dar con el delincuente y avanzar en la investigación.

Hasta el momento no se informó si la Policía logró identificarlo. Este tipo de delitos vienen ocurriendo en el último tiempo, pero hasta el momento ninguno de los casos fue como el recientemente acontecido.

Un delincuente robó en una heladería y se llevó 20 kilos de dulce de leche

Otro robo que se incluye en la categoría de "atípico" es uno que ocurrió en una localidad balnearia de la provincia de Buenos Aires. A mediados de marzo, se conoció el inusual episodio que protagonizó un hombre, quien se metió al comercio a las patadas para servirse varios kilos de cremas heladas y escaparse caminando.

Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad, donde se ve que no intenta llevarse ningún otro elemento de valor más que los baldes de 10 kilos de sabor dulce de leche.

robo helado

"Se ve que tenía una fiesta", expresó entre risas y resignación el propietario del comercio a medios locales. Además, mencionó que el botín del ladrón incluyó algunas balanzas, garrafas, pero "nada de un valor alto".

Aún así, el dueño explicó que una gran pérdida es por la parte "edilicia" debido a que la reparación de los dos vidrios blindex gruesos que el delincuente rompió tiene un costo "arriba de un millón de pesos".

"Fue uno solo según lo que se llega a ver en la cámara. Por ahí había uno de campana, pero no lo sabemos", refirió sobre el protagonista del robo.