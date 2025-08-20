Terror en Huiliches: tres delincuentes se le metieron al auto, se lo robaron y una vecina los acorraló

Dos adolescentes de 14 y 15 años iban en el auto horas más tarde y se investiga si son quienes protagonizaron el robo. Le habían sacado la patente.

El violento robo de un auto sembró una vez más el temor en el barrio Huiliches. El hecho de inseguridad fue protagonizado presuntamente por tres adolescentes , que amenazaron a la propietaria para sacárselo y tuvieron un accidentado escape que, milagrosamente, no dejó heridos. La Policía demoró a dos sospechosos tras una persecución en horas de la noche.

Según informó a LMNeuquén el comisario José Colimán, jefe de la Comisaría 21, el violento robo se cometió el lunes por la tarde, alrededor de las 19, en calle Nogoyá al 3600 . Allí se encontraba una mujer a bordo de su auto, un Nissan March turquesa (aparentemente esperando a su hija, según pudo conocer LMN), cuando sorpresivamente fue abordada y amenazada por tres jóvenes que la hicieron bajar del auto.

Sin darle mucho tiempo, los jóvenes se subieron al auto, huyendo con celular y también documentación de la mujer, que seguían en el habitáculo. Mientras los ladrones se disponían a alejarse del sector, fueron encerrados por otra conductora que fue testigo del robo e intentó frustrar su huida. Toda esta secuencia fue registrada por las cámaras de una vivienda vecina.

De acuerdo a lo que quedó plasmado en video, quien iba al volante del Nissan se desesperó y no solo chocó a la conductora que los encerró, sino que chocó también a otro vehículo que tenía estacionado detrás y casi atropelló a varios vecinos que habían salido a la vereda, muy preocupados ante el sonido frenético de bocinas que se desató en medio de esa situación.

Ladrones adolescentes chocaron

Dos de los delincuentes terminaron bajando del auto recién robado y huyendo a pie por calle Nogoyá hacia el este. Mientras que su cómplice, quien seguía al volante, logró finalmente alejarse del sector.

Tras esto, algunos vecinos contuvieron a la víctima del robo y llamaron a la Policía, que se hizo presente minutos más tarde y le tomó declaración, difundiendo a su vez la descripción que pudo brindar de sus asaltantes y las características del auto sustraído.

Persecución y dos demorados

Recién alrededor de las 23 los policías lograron dar con el Nissan turquesa. Personal de la Comisaría 16 que realizaba patrullajes preventivos por calles Rodhe y Pardo lo visualizó y comenzó a seguirlo. El auto no solo coincidía en sus características con el robado, sino que además circulaba sin chapa patente y con cuatro personas a bordo.

Al notar la presencia policial, el conductor aceleró su marcha, lo que terminó de despertar las sospechas. Los efectivos iniciaron una persecución y comunicaron el hallazgo a otras unidades de calle.

El sospechoso fue tomando diversas arterias en su escape: primero por Matheu hacia el oeste, luego subiendo por Cayastá y hasta un tramo por Doctor Ramón, todo con el fin de perder a los policías.

comisaria 21 barrio melipal

Finalmente, al intentar retomar por calle Potente, terminaron chocando con un vehículo estacionado, un Fiat Palio color rojo, lo que dio tiempo a los efectivos para abordarlos.

Tres de los cuatro ocupantes del Nissan echaron a correr hacia el norte, mientras que uno de ellos quedó totalmente encerrado y fue demorado de inmediato por la Policía. Se trataba de un adolescente de 14 años con domicilio en el oeste de la capital.

Asimismo, a escasos metros del lugar, dos efectivos de Comisaría Tercera que colaboraban con el operativo lograron aprehender a un segundo sospechoso, de 15 años y con domicilio en el sector de la meseta. De esta manera, los otros dos lograron escapar.

Por último, se constató que el Nissan en el que se trasladaban era el robado, de manera que se dispuso su secuestro y posterior requisa antes de ser restituido a su propietaria.

Los adolescentes, como indica el procedimiento de rigor, fueron entregados a sus progenitores. Se investiga si eran los mismos que robaron el auto horas antes.

Preocupación en el barrio Huiliches

Además del robo del Nissan, que generó temor entre los vecinos de Huiliches por las características del hecho, se supo de al menos otro hecho en las últimas horas protagonizado por tres jóvenes ladrones. Esto despertó preocupación, ya que se teme que los delincuentes, al haber quedado en libertad, vuelvan a protagonizar nuevos robos violentos.

El hecho que trascendió fue un intento de robo a un auto Gol Trend que al parecer se encontraba estacionado en calle Varvarco, aunque no se conoció si su propietario estaba o no dentro. Esto se registró el día martes cerca de las 19.

Los distintos grupos de vecinos se han colmado de comentarios de indignación y advertencia ante la inseguridad.