Un líder narco con códigos: se hizo cargo de la acusación y será el único que cumplirá pena efectiva

En poco más de dos semanas, se definió la suerte de una banda que comercializaba drogas en la región. Siete condenados purgarán castigos en suspenso.

En los procedimientos donde fue desbaratada la banda narco, se incautaron una gran cantidad de drogas, armas de fuego, dinero en efectivo y vehículos.

El cabecilla de un grupo narco neuquino decidió hacerse cargo de la acusación en su contra y otras siete personas y será el único que cumplirá una pena efectiva de prisión. El resto de los involucrados recibió un castigo de tipo condicional.

A menos de dos semanas de haber sido imputados, todos los integrantes de una banda que se dedicaba a la comercialización de estupefacientes en la ciudad de Neuquén fueron condenados este miércoles. Fue mediante un acuerdo pleno que implicó el reconocimiento de los hechos por parte de las personas acusadas y el decomiso de todos los bienes relacionados con la actividad delictiva, entre ellos, tres camionetas, motos y una vivienda que funcionaba como punto de venta.

Así se resolvió durante una audiencia de procedimiento abreviado realizada en la Ciudad Judicial, en la que la fiscal Eugenia Titanti y el asistente letrado Bruno Miciullo describieron los hechos y precisaron los roles de cada uno de los imputados. De este modo, el caso se resolvió en menos de dos semanas: los allanamientos fueron el 8 de agosto, las formulaciones de cargos se concretaron el día siguiente y hoy, 11 días después, se fijaron las condenas.

Los condenados

Los acusados eran Braian Adrián Pérez, cabecilla de la banda delictiva, y un grupo de siete personas que trabajaban para él. De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público Fiscal (MPF), entre los imputados se encontraban Rosana Beatriz Pérez, Alan Darío Tarifeño, Franco Agustín Rojas, Martín Alejandro Matus, Julieta Rocío Guerrero, Yamila Soledad Aveiro y Mauro Julián Vázquez. Todos admitieron los hechos que les imputó la fiscalía y aceptaron las penas. En el caso de Braian Pérez, la condena fue a 6 años de prisión efectiva, mientras que al resto se les impusieron penas de 3 años de prisión condicional.

Titanti relató que, de acuerdo con la investigación que desarrollaron la fiscalía y la Policía de la provincia, al menos desde el mes de abril y hasta el 8 de agosto, “los nombrados se dedicaban a la venta de drogas al menudeo”. “Braian Pérez coordinaba la actividad, dando directivas y recibiendo, en definitiva, las ganancias producidas por este comercio”, precisó la fiscal, y encuadró ese rol en el delito de comercialización de estupefacientes, agravada por la intervención organizada de tres o más personas, en calidad de autor (artículos 5, inciso "c"; y 11, inciso "c", ambos de la Ley 23.737; y artículo 45 del Código Penal).

El mismo delito le endilgó al resto de las personas acusadas, pero en calidad de partícipes secundarios, por entender que las tareas que llevaron a cabo, tales como la venta a nombre de Pérez o el aporte de las billeteras electrónicas para concretar cobros, podrían haber sido realizados por terceros.

kiosco narco neuquen.jpg Los narcos estaban bajo sospecha por el manejo de puntos de venta de drogas pero se vieron favorecidos por la ausencia de pruebas incriminantes.

Como durante una serie de allanamientos realizados en la investigación se secuestraron armas de fuego, esa tenencia fue parte de las condenas de algunos de los integrantes de la organización. “Son los casos de Franco Agustín Rojas, Alan Darío Tarifeño, Rosana Beatriz Pérez y Martín Alejandro Matus, quienes también fueron responsabilizados por el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil”, destacaron desde el MPF.

Se quedaron sin camionetas, motos y una casa

Como parte del acuerdo de responsabilidad y las penas impuestas, el juez de garantías Marco Lupica Cristo dispuso los decomisos solicitados por la fiscalía. Incluyen dos camionetas Toyota Hilux y una Volkswagen Amarok; cuatro motos enduro; dos bicicletas marca Specialized, un auto VW Vento y una vivienda que se utilizaba como punto de venta y que se destinará a un centro de rehabilitación para personas con adicción a los estupefacientes.

La investigación de la organización narco comenzó en abril. Producto del seguimiento e identificación de personas que formaban parte, el 8 de agosto se realizaron allanamientos simultáneos en Neuquén y Senillosa, en los que se secuestraron 6,3 kilos de cocaína y 2,2 kilos de marihuana. También se secuestraron 1,5 millones de pesos en efectivo, dólares y pesos chilenos, una máquina contadora de billetes, posnets, diez armas de fuego y balanzas; y se detuvo e imputó a las 8 personas que este miércoles, once días después, fueron condenadas.