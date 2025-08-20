Cuál es el problema con el servicio de internet de Flow

Cientos de clientes manifestaron su disconformidad por la falta de servicio en la noche de este miércoles. Cuándo regresará. Ya hay memes.

El servicio de internet de Flow no funciona para todos los usuarios . En la noche de este miércoles comenzaron algunos a experimentar fallas en el servicio del proveedor, sin explicación alguna.

Fuentes a las que accedió LMNeuquén indicaron que " hay una falla que afecta varios sectores de Neuquen, Centenario y algunas otras localidades del Alto Valle ".

No obstante, indicaron que e trataría de un inconveniente a nivel nacional y que estaría afectando de manera aleatoria a distintos clientes del servicio de decodificadores, app y web de la empresa. Si bien la mayoría manifestó su disconformidad por la caída del servicio, otros siguieron con el soporte sin presentar problema alguno.

Desde la empresa adelantaron que este inconveniente "se podría estar solucionando en horas de la madrugada".

Los infaltables memes

Como suele suceder en estos casos, los usuarios apelaron al ingenio, a la ironía o simplemente a la bronca para quejarse de la falta de internet. Algunos lamentaron no cambiarse antes de proveedor, para otros la falla simplemente no existió.

Los que expresaron su malestar aseguraron que trataron de contactarse con la empresa, pero no obstuvieron respuesta. "Se cayó Flow??? @PersonalFlow_At no atienden!!!.. pagamos fortunas para un servicio así?", escribió la usuaria de X (exTwitter) @LaUnicaNorin de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

También otra usuaria se quejó de la falta de atención a los usuarios. "Flow lleva ya una hora caído y la atención brilla por su ausencia. Pero para cobrar, funcionan como un reloj suizo", enfatizó la usuaria @Lauraolz23.

"Muy bueno el servicio de Flow! Independiente - U de Chile y Flamengo - Inter. Pero, paren, tranquilos. Hoy detuvieron al tipo que está detrás de Al Angulo TV. Seguro que con eso se solucionan todos los problemas en las transmisiones deportivas!", posteó el usuario de X y de Flow @_MateoMJ.

Varios fueron los que apelaron a la bronca y a "devolver" el servicio prestado o no prestado, en este caso. "Cuando tenga que pagarle la factura a Flow le voy a decir "Lo siento. Ocurrió un error inesperado, reintentar en 865 sec", escribió @DaaiiEliizabeth.

"Se cayó Personal Flow y yo acá como estúpida desconectando y conectando todo de nuevo la concha de la lora debo haber parecido una idiota". apuntó otra usuaria.

Para otros, simplemente decepción: "Flow, nada funciona, ni la aplicación, ni la web, ni la atención al cliente, ni el teléfono".

Algunas clientas tiraron algunas sugerencias ante la falta de internet. "Che, si se cayó flow que se hagan cargo y hagan descuento a todos en la facturación. Te querés tirar a mirar tele y cortado hace 20min", agregó.

Sí, algunos se lo tomaron con humor. "Como solucionar el problema de flow : 1- desenchufen el Deco 2-pongan en una cacerola agua con sal a fuego fuerte hasta que hierva. 3- tirar el Deco adentro de la cacerola 4-llamar a flow y mandarlos a la concha de su madre 5-agarrar un libro 6- si no sabes leer, hacer avioncito".

Algunas afortunadas obtuvieron respuesta. "Flow informa q no habrá hasta la 1 de la mañana… eso si, están trabajando en eso y que los precios acompañan a la inflación. De cobrar NUNCA se olvidan".

