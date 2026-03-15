Impuestos: ¿Quién se lleva la gran torta, Nación, provincia o municipio?

La respuesta es contundente y la diferencia abismal. Los tres redujeron impuestos, pero la presión tributaria sobre los sectores productivos es absolutamente dispar.

El debate por los impuestos nacionales, provinciales y municipales que naturalmente impactan sobre los costos de producción y los precios finales literalmente de todos y cada uno de los productos, suele realizarse a la ligera (bien a la criolla) y sin más argumentos que las repeticiones por la repetición misma.

Los analistas de oficina y los expertos de Instagram, suelen reproducir citas o conclusiones, que pescan en el ancho mar de las redes, sin ninguna clase de filtro o asidero.

Pero ¿Quién se lleva la mayor parte de la torta? Es una pregunta que parece no tener respuesta. Sin embargo, la tiene. Y sin bien los datos no son precisamente nuevos -todo un clásico que contrasta con la ansiedad de estos tiempos- existen registros que ilustran al respecto. Y se empeñan en demostrar que el Estado nacional es el que mayor presión ejerce sobre los sectores productivos.

Las porciones

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es un organismo internacional intergubernamental que agrupa a más de 35 países (en procura de políticas que mejoren el bienestar económico y social), y que desde 1961 analiza las variables.

Según su informe de 2022, la presión tributaria sobre cadenas productivas en nuestro país muestra una estructura concentrada, en la que las tasas municipales perciben sólo el 0,9% del total, dentro de una presión fiscal total que ronda (o rondaba por entonces) el 27,9% Los impuestos provinciales también tienen una incidencia mínima, muy similar a la de los municipios.

Esos mismos datos fueron corroborados por el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), cuya conclusión también fue contundente: la carga local es minoritaria frente a la nacional.

Embed Los datos son claros: las tasas municipales representan solo el 0,9% de la presión tributaria sobre la producción en Argentina.

La presión total es 27,9% y la gran mayoría proviene de impuestos nacionales.

Para debatir en serio sobre competitividad, primero hay que mirar dónde… pic.twitter.com/SenDnMP6qt — Nicolas Piloni (@NicolasPiloni) March 12, 2026

La carga tributaria sobre los costos directos de la cadena productiva resta competitividad y desalienta la inversión. Los gobiernos lo saben. Pero, en cuanto a las proporciones, no es mucho lo que ha cambiado desde entonces, ya que, si bien el gobierno de Javier Milei redujo impuestos nacionales, el de Rolando Figueroa fue aún más a fondo para generar fuentes de empleo en Neuquén y el de Mariano Gaido eliminó tasas para avanzar en el mismo camino, en la capital provincial. Entonces las proporciones se mantienen.

Tanto aquel organismo internacional como la prestigiosa casa de altos estudios a la que se hizo mención, están convencidos de que la presión tributaria argentina es alta comparada con el promedio de Latinoamérica (21,3% en 2023) lo cual obliga a lanzar estrategias en una provincia como Neuquén, cuyas producciones se encuentran mayormente consagradas al petróleo y al gas.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado en la Ley Bases de Argentina, redujo y eliminó impuestos federales y aduaneros. Y, más acá en el tiempo, Figueroa consiguió que la actividad petrolera (upstream) fuera incluida en dicho régimen y eso fue todo un logro

rolando Figueroa Luis caputo

¿Qué es el upstream? Básicamente se puede explicar de la siguiente manera: en la industria petrolera representa la fase inicial de la cadena de valor, enfocada en la exploración, búsqueda y producción de petróleo crudo y gas natural. Incluye estudios geológicos, perforación de pozos y extracción, siendo conocida comúnmente como exploración y producción.

Es cierto que el gobierno de Milei también ha eliminado o reducido más de 19 tributos y aranceles, entre ellos el Impuesto PAIS, la reducción de retenciones a la exportación, la eliminación del ITI (transferencia de inmuebles), y la baja de impuestos internos a productos tecnológicos y vehículos. Pero, así y todo, la mayor incidencia en aquella torta impositiva la sigue teniendo, por lejos, el Estado nacional y no siempre coparticipa (es decir reparte) como corresponde. Alcanzará con decir que se retiró de la obra pública en las provincias.

Neuquén marca el rumbo

La decisión impositiva de Figueroa es tan firme que, en febrero último, fue públicamente felicitado por el ministro de Economía de la Nación, Luis “Toto” Caputo (quien se expresó en su cuenta de X). Ese mes, el gobierno provincial reglamentó y puso en marcha el programa “Invierta Neuquén” (algo así como el RIGI Neuquino; de hecho, es precisamente, así como lo apodaron).

Se trata de una serie de beneficios tributarios que pueden llegar a un 100% de exención y un régimen simplificado para pequeños contribuyentes. A diferencia de otros regímenes centrados exclusivamente en el sector energético, el régimen neuquino alcanza a distintas actividades; entre ellas, turismo, ciencia, tecnología, agroindustria, forestación, energía, salud e infraestructura.

En Ingresos Brutos, el beneficio aplica exclusivamente a los ingresos derivados de la actividad promovida, en Sellos implica un beneficio de impacto inmediato en la etapa de inversión; y en Inmobiliario otorga una exención de hasta el 100% por 10 años para nuevos edificios o plantas. El paquete es mucho más amplio, peo su enumeración podría resultar tediosa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/2020867482379042905&partner=&hide_thread=false EN EL PROGRAMA INVIERTA EN NEUQUÉN ELIMINAMOS IMPUESTOS



En nuestro programa INVIERTA EN NEUQUÉN, les brindaremos beneficios impositivos de hasta un 100% en Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario, como asimismo en subsidios en las tarifas servicios públicos, garantizándoles… pic.twitter.com/qgdcKFSM1B — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) February 9, 2026

“En nuestro programa Invierta en Neuquén les brindaremos beneficios impositivos de hasta un 100% en Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario, como asimismo en subsidios en las tarifas servicios públicos, garantizándoles estabilidad fiscal de hasta 10 años, como así también líneas de crédito promocionales para el desarrollo y radicación de los proyectos, procurando el desarrollo diversificado de nuestra provincia y siempre garantizando la estabilidad fiscal”, resumió oportunamente el gobernador en uno de sus posteos.

También la Municipalidad de Neuquén recortó impuestos. Sin ir más lejos, este viernes, el paquete de beneficios impositivos impulsado por el intendente Mariano Gaido logró el aval del Concejo Deliberante. Desde la municipalidad se indicó que se trata de una serie de medidas que buscan incentivar la actividad económica en la ciudad, aliviar la carga tributaria de comerciantes y vecinos, y fomentar la radicación de vehículos nuevos.

Entre los principales anuncios se destacan tres ejes: ocho meses sin pagar patente para quienes radiquen autos 0 km comprados en concesionarias locales, doce meses sin costo para nuevas habilitaciones comerciales y un descuento del 20% en la licencia comercial para comerciantes neuquinos que ya están en actividad. “Seguimos con el programa de eliminación de tasas. El año pasado eliminamos 45 y ahora llegamos a 52”, resumió el secretario de Finanzas, Fernando Schpoliansky.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MarianoGaidoOk/status/2029740138557755849&partner=&hide_thread=false ¡CHAU IMPUESTOS!

Sabemos lo que cuesta llegar al 0km. Por eso, en Neuquén tomamos una decisión histórica para aliviar el bolsillo de los que avanzan:

8 MESES GRATIS de patente para autos 0km comprados en la ciudad.

Hechos, no palabras. ¡A disfrutar el camino! pic.twitter.com/xWOki0uxai — Mariano Gaido (@MarianoGaidoOk) March 6, 2026

Escenario complejo

Si se considera el contexto nacional, los esfuerzos provinciales y municipales cobran una relevancia aún mayor de la que ya tienen. Alcanzará con recordar que según un informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Neuquén lidera el ranking de variación del empleo privado en todo el país.

Según ese organismo nacional, la provincia registró un crecimiento del 3,4% en los últimos dos años, es decir desde que asumió Figueroa. Detrás aparece Río Negro con un 0,7%, mientras que todas las demás provincias del país presentaron índices negativos. El caso más serio es el de Santa Cruz, donde la caída en los puestos de trabajo formal alcanzó el 16,2%, reflejo de un escenario nacional más que complejo

Neuquén ha construido rutas, escuelas y hospitales; ha implementado un programa de becas estudiantiles sin precedentes, ha lanzado líneas de crédito para distintos sectores de la sociedad y ha profundizado un modelo de desarrollo productivo, pese que el flujo que proviene de Nación se ha reducido.

programa becas gregorio alvarez

Tal es así que la recaudación por coparticipación nacional para la Provincia de Neuquén tuvo durante el primer bimestre del año una caída real de más de 15.000 millones de pesos con relación a idéntico período del último año. Esto se debe a que la recaudación impositiva nacional cayó por séptimo mes consecutivo y, en consecuencia, bajó la masa de recursos coparticipables a las provincias. En este caso, un 7,6% en los primeros dos meses de este año.